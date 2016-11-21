Путин ждет улучшения отношений с США при Трампе

Копірайт зображення AP

Российский президент Владимир Путин заявил, что избранный президент США Дональд Трамп выразил готовность добиваться улучшения отношений с Москвой.

"Со своей стороны я, конечно, сделал то же самое", - сказал Путин на пресс-конференции после завершения саммите АТЭС в Лиме. По словам российского президента, дата возможной встречи с Трампом пока не обсуждалась.

При этом, комментируя избрание Дональда Трампа президентом США, Путин подчеркнул, что "между предвыборной риторикой и реальной политикой всегда существует большая разница".

"Это ведущая экономика мира - США, и от того, как она будет развиваться, насколько успешно она будет решать стоящие перед ней проблемы, в том числе проблему - очень большую - государственного долга, будет зависеть в значительной степени здоровье экономики мировой", - отметил Путин.

Путин и Трамп провели первый телефонный разговор14 ноября, через несколько дней после победы нью-йоркского миллиардера на президентских выборах.

В ходе предвыборной кампании Дональд Трамп не раз заявлял, что в случае его победы отношения с Россией улучшатся. В июле 2015 года, объявив о намерении выдвинуться на пост президента, Трамп сказал: "Я думаю, что буду отлично ладить с Владимиром Путиным".

В рамках саммита АТЭС в Лиме состоялась короткая встреча между Владимиром Путиным и президентом США Бараком Обамой.

По словам Путина, он поблагодарил своего американского коллегу за годы совместной работы.

"Мы отметили, что несмотря на то, что диалог между нами шел непросто, было сложно, можно сказать даже, работать друг с другом, но и я, и президент Обама отметили, что мы всегда с уважением относились к позиции друг друга и друг к другу", - сказал Путин.

Как заявил Белый дом, в ходе продолжавшейся несколько минут беседы в кулуарах саммита Обама призвал Путина придерживаться обязательств, данных относительно Украины, а также постараться сократить масштабы насилия в Сирии.