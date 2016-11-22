В Турции отозвали противоречивый проект об изнасиловании

Копірайт зображення AP Image caption Проект закона вызвал протесты в Турции

Премьер Турции отозвал проект закона, который предусматривал помилование мужчин, обвиняемых в изнасиловании, если они женятся на жертвах.

Правительство вмешалось перед тем, как противоречивый проект попал на рассмотрение парламента, в котором большинство имеет партия власти AKP.

Проект вызвал протесты внутри страны и осуждение за рубежом.

Критики говорят, что он фактически узаконил бы изнасилования несовершеннолетних и стимулировал браки с ними.

В ООН призвали правительство не принимать этот проект. По мнению организации, он помешал бы стране эффективно бороться с сексуальными преступлениями и детскими браками.

Официально возраст сексуального согласия в Турции составляет 18 лет, но на практике браки с несовершеннолетними по-прежнему распространены.