Как ведут себя за рулем водители в разных странах

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Традиции и культура других народов - это то, что придает нашим путешествиям особый привкус. Но если вы действительно хотите узнать о менталитете нации, сядьте за руль в другой стране.

Обозреватель BBC Autos решил выяснить, как ведут себя на дороге представители разных наций, а именно, в каких ситуациях они сигналят гудком и когда мигают фарами.

Сигнал - не всегда возмущение

Во всем мире водители с удовольствием пользуются сигналом, но причины для этого могут быть разными.

Как отмечает Ян Лидбеттер, "звуковой сигнал в Англии - это знак раздражения или даже гнева".

С этим могут согласиться американцы и совершенно точно - индусы. Как объясняет Таманью Шаих, "в Индии сигналят все и всегда. Представьте себе еще более шумный Нью-Йорк, где каждый ведет себя, как наглый таксист".

По ее словам, однако, "сигналят преимущественно для того, чтобы заставить авто впереди подвинуться или ехать быстрее".

Сабариш Бхарадваж добавляет, что сигнал в Индии - это важный и порой единственный способ общения с другими участниками движения.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Автомобильный сигнал в Индии - порой единственный способ общения с другими участниками движения

"Мы не останавливаемся и не замедляем движение на перекрестках, вместо этого - мы сигналим (или мигаем фарами ночью)", - объясняет он.

"Если к перекрестку подъезжает другое транспортное средство, оно тоже отвечает сигналом, и тогда вы снижаете скорость".

Впрочем, сигналить на дорогах принято далеко не везде.

Стюарт Алсоп, который объехал на мотоцикле практически весь мир, отметил, что в столице Таиланда водители почти не сигналят.

"Даже несмотря на то, что в пробках на улицах Бангкока можно стоять часами в невыносимой влажной жаре, здесь почти никогда не сигналят. Таиландцы считают, что без крайней необходимости сигналят только грубияны".

Мигать или не мигать?

Итак, если сигнал предупреждает не только об угрозе, то и фарами водители разных стран пользуются не только чтобы освещать дорогу.

В Британии мигать фарами разрешено только для того, чтобы привлечь внимание других водителей к вашему присутствию на дороге.

В правилах дорожного движения на официальном сайте gov.uk запрещено "мигать фарами, чтобы подавать любые сигналы другим участникам движения или запугивать их".

В Южной Африке - все несколько иначе. По местным правилам, светом фар можно показать водителю впереди, что вы собираетесь его обогнать.

Как отмечает пользователь Quora Теренс Афер, после окончания маневра принято "мигнуть аварийками, чтобы поблагодарить того, кого вы обогнали". А он в ответ также может мигнуть дальним светом.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Предупредить встречного водителя о полиции на трассе в США разрешено законом

Тревор Бест пишет, что в Австралии мигают фарами, чтобы показать встречному водителю, что с его машиной что-то не так - перегорела фара, например.

"Некоторые также с помощью фар сообщают, что полиция впереди отслеживает превышение скорости. Но этим обычно не злоупотребляют, потому что это - противозаконно", - добавляет он.

Такая взаимовыручка принята и среди американских водителей, прежде всего потому, что здесь закон это не запрещает.

В 2014 году федеральный судья постановил, что водители имеют право мигнуть дальним светом, чтобы предупредить о присутствии полиции с радаром.

Это право охраняется Первой поправкой к конституции страны, которая гарантирует свободу самовыражения.

Итак, в следующий раз когда сядете за руль за границей, помните о местном водительском этикете.

И если будете в США, не поленитесь сообщить встречным водителям о том, что впереди их подстерегает полиция.

Прочитатьоригиналэтой статьи на английском вы можете на сайтеBBC Autos

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