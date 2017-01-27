Люди, які вирішили втекти з Америки Трампа

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Вони пообіцяли поїхати з країни, якщо Трамп переможе, і, як виявилося, не жартували.

Коли Сара вперше почула, що Дональд Трамп збирається балотуватися на пост президента, вона подумала, що це жарт. Але 8 листопада 2016 року, за словами жінки, сталося "щось неймовірне" - Трамп переміг на виборах.

Сара, яка попросила не називати її прізвище з міркувань безпеки, одразу ж зателефонувала чоловікові, який був у закордонному відрядженні, і сказала йому: "Ось і все. Я хочу виїхати, і я не жартую". І він відповів: "Я знаю. Поїхали".

Наступного місяця Сара, якій 43 роки, її 45-річний чоловік і їхні дві дочки-школярки покинуть свій рідний будинок у невеликому містечку на Середньому Заході, де вони прожили останні три з половиною роки, і поїдуть в іншу країну за тисячі кілометрів звідти.

Повертатися вони не планують.

Під час обговорення однієї з найбільш суперечливих виборчих кампаній в сучасній історії США в офісних курилках, кав'ярнях, в пресі і на кухнях багато людей заявляли, що покинуть країну, якщо Трамп стане президентом.

Дехто вже виїхав, інші планують

Наступного дня після "супервівторка" (коли 12 штатів проголосували на республіканських праймеріз) компанія Google оголосила, що кількість запитів "переїхати в Канаду" стала найбільшою в історії пошуковику.

Але коли Трамп все ж таки переміг, багато хто, зокрема знаменитості, як-от Майлі Сайрус і Емі Шумер, були змушені відмовитися від своїх обіцянок, бо хтось не мав можливості їхати, а хтось вирішив залишитися і боротися.

Проте, дійсно, деякі люди таки поїхали з країни, інші планують це незабаром зробити, хтось не поспішає повертатися з-за кордону додому в США.

Немає вибору

Для Сари та її родини питання про переїзд мало однозначну відповідь. Вона каже, що також хотіла би "залишитися і боротися", але безпека її сім'ї і можливість жити всім разом для неї переважають.

Її чоловік не американець, він не має статусу резидента і подовгу працює за кордоном. Їхні діти мають подвійне громадянство: США і його рідної країни, а Сара - громадянка США з правом на проживання в обох країнах.

Для того, щоб приїжджати до своєї дружини і дочок, її чоловік оформляв тимчасові візи.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Під час обговорення однієї з найбільш суперечливих виборчих кампаній в історії США багато хто пообіцяв поїхати з країні, якщо Трамп стане президентом

"Тепер це лотерея. Раптом він комусь прийдеться не до вподоби і не отримає візи? - говорить вона. - Зі зміною влади така ситуація вже не здається неможливою".

Сара вважає, що її родині пощастило, адже у них є кошти і можливість переїхати. Але її непокоїть доля співвітчизників, які не можуть покинути країну, а також зразок, який вона подає своїм дочкам.

Не всі розуміють її рішення, насамперед батько, який голосував за Трампа

"Який приклад я подаю дочкам, залишаючи країну, коли так багато людей не можуть вчинити так само? Хто залишиться тут, щоб захистити їх і боротися за них?" - розмірковує Сара. Їй шкода залишати друзів, але вони підтримують її. Багато хто говорить, що теж поїхали б, якби могли.

Втім, не всі згодні з таким рішенням, насамперед її батько, який голосував за Трампа.

"Ті, хто мене не розуміє, кажуть: "Бувай здорова!" І саме тому ми їдемо. Я не хочу ростити своїх дівчаток там, де я не відчуваю себе в безпеці, не хочу піддавати їх такому ризику".

Зміни політичного курсу

Корі Карл і Кейсі Дейлі, які перебувають в одностатевому шлюбі, вирішили не чекати результатів виборів.

"Ще до того, як Трамп став серйозним кандидатом, ми з дружиною відчували, що назріває політична реакція проти Обами і досягнень його ліберальної політики", - зазначає Корі Карл.

Тому вони почали шукати варіанти за межами США, і у січні минулого року переїхали в Торонто з Нью-Йорка. Корі - працює віддалено консультанткою з питань комунікацій, а Кейсі - аналітик у міжнародній компанії, підрозділи якої є у Північній Америці і Європі.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Для Сари та її родини питання про переїзд мало однозначну відповідь

Вона працює в ній уже 10 років, і тому без проблем змогла перевестися в Торонто.

Якщо ви бажаєте емігрувати в Канаду, тут усе залежить від кількості балів, які ви наберете, пояснює пані Карл. Найкращий варіант, якщо вам менше 35 років, у вас є вища освіта і ви фахівець у певній галузі або обіймаєте керівну посаду.

Жінки створили сайт з метою допомогти всім, хто намагається емігрувати з США до Канади. Вони кажуть, що в листопаді трафік на сайті збільшився на 300%. "Він також підстрибує щоразу, коли Трамп публікує в "Твіттері" щось надто загрозливе", - додає Корі.

На край землі - від Трампа і Хілларі

Трафік на сайті компанії New Zealand Shores, яка консультує з питань імміграції в Нову Зеландію, також зріс наступного дня після американських виборів. На цілих 600%, зазначає співробітниця компанії Сара Кром.

Не всі охочі виїхати називають причиною свого рішення перемогу Трампа. Багато хто незадоволений політичною ситуацією в цілому.

У мене було багато клієнтів, яким й Хілларі також не подобалась

"У мене було багато клієнтів, яким й Хілларі також не подобалась", - визнає жінка.

Зараз агентство займається справами близько 150 американських пар і сімей - і це більше, ніж у попередні роки.

Для Галини, мешканки Нью-Йорка, яка тимчасово працює в Австралії в галузі нерухомості, перемога Трампа означала, що її плани повернутися в США відкладаються на довгий термін.

"Зараз я взагалі не збираюся повертатися, поки не буду впевнена в тому, що Америка переживе це випробування", - каже жінка.

"Поки що я не вірю, що Трамп стане хорошим президентом, не кажучи вже про питання безпеки. Я боюся, що він роздратує не тих людей, і це призведе до світової війни або терористичної атаки. Крім того, він просто ганьбить Америку", - вважає жінка, яка попросила не називати її прізвище.

Серед інших причин, з яких вона воліє залишитися в Австралії, Галина називає субсидії, що виділяються урядом цієї країни на охорону здоров'я, заборона на вільне володіння зброєю, безкоштовну освіту і вищий рівень зарплат.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Багато американців стурбовані майбутніми реформами, які можуть призвести до обмеження прав людей, що мешкають у Сполучених Штатах

Маріса, заміжня мати двох дітей, яка мешкає на півдні США, каже, що збирається подати заяву на отримання подвійного громадянства в європейській країні, де народилися її бабуся і дідусь.

Її дідусь мав посвідку на постійне проживання в США, але не натуралізувався.

Вона стурбована вибором членів адміністрації нового президента і майбутніми реформами, які можуть призвести до обмеження прав людей, що мешкають у Сполучених Штатах.

Крім того, вона втомилася жити там, де процвітають расизм і ксенофобія, зазначає жінка.

Люди навколо неї постійно говорять про те, що Трамп нарешті відправить іммігрантів додому і поставить цих людей "на своє місце". Маріса, яка також не побажала розкривати своє прізвище, уточнює, що при цьому вони використовують набагато більш образливі вислови.

Чоловік Маріси вже почав шукати роботу в Європі, і незабаром вона зробить те ж саме.

На даний момент для неї це запасний план, який вона цілком готова здійснити.

Сара і не припускала, що їй та її родині колись доведеться зробити такий крок. Вона каже, що дуже засмучена і завжди думала, що роститиме своїх дочок у США.

"Але я маю захистити їх, - каже вона. - Як я можу при повному розумі залишатися тут, коли у мене є можливість виїхати".