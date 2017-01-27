Люди, які вирішили втекти з Америки Трампа
Вони пообіцяли поїхати з країни, якщо Трамп переможе, і, як виявилося, не жартували.
Коли Сара вперше почула, що Дональд Трамп збирається балотуватися на пост президента, вона подумала, що це жарт. Але 8 листопада 2016 року, за словами жінки, сталося "щось неймовірне" - Трамп переміг на виборах.
Сара, яка попросила не називати її прізвище з міркувань безпеки, одразу ж зателефонувала чоловікові, який був у закордонному відрядженні, і сказала йому: "Ось і все. Я хочу виїхати, і я не жартую". І він відповів: "Я знаю. Поїхали".
Наступного місяця Сара, якій 43 роки, її 45-річний чоловік і їхні дві дочки-школярки покинуть свій рідний будинок у невеликому містечку на Середньому Заході, де вони прожили останні три з половиною роки, і поїдуть в іншу країну за тисячі кілометрів звідти.
Повертатися вони не планують.
Під час обговорення однієї з найбільш суперечливих виборчих кампаній в сучасній історії США в офісних курилках, кав'ярнях, в пресі і на кухнях багато людей заявляли, що покинуть країну, якщо Трамп стане президентом.
Наступного дня після "супервівторка" (коли 12 штатів проголосували на республіканських праймеріз) компанія Google оголосила, що кількість запитів "переїхати в Канаду" стала найбільшою в історії пошуковику.
Але коли Трамп все ж таки переміг, багато хто, зокрема знаменитості, як-от Майлі Сайрус і Емі Шумер, були змушені відмовитися від своїх обіцянок, бо хтось не мав можливості їхати, а хтось вирішив залишитися і боротися.
Проте, дійсно, деякі люди таки поїхали з країни, інші планують це незабаром зробити, хтось не поспішає повертатися з-за кордону додому в США.
Немає вибору
Для Сари та її родини питання про переїзд мало однозначну відповідь. Вона каже, що також хотіла би "залишитися і боротися", але безпека її сім'ї і можливість жити всім разом для неї переважають.
Її чоловік не американець, він не має статусу резидента і подовгу працює за кордоном. Їхні діти мають подвійне громадянство: США і його рідної країни, а Сара - громадянка США з правом на проживання в обох країнах.
Для того, щоб приїжджати до своєї дружини і дочок, її чоловік оформляв тимчасові візи.
"Тепер це лотерея. Раптом він комусь прийдеться не до вподоби і не отримає візи? - говорить вона. - Зі зміною влади така ситуація вже не здається неможливою".
Сара вважає, що її родині пощастило, адже у них є кошти і можливість переїхати. Але її непокоїть доля співвітчизників, які не можуть покинути країну, а також зразок, який вона подає своїм дочкам.
"Який приклад я подаю дочкам, залишаючи країну, коли так багато людей не можуть вчинити так само? Хто залишиться тут, щоб захистити їх і боротися за них?" - розмірковує Сара. Їй шкода залишати друзів, але вони підтримують її. Багато хто говорить, що теж поїхали б, якби могли.
Втім, не всі згодні з таким рішенням, насамперед її батько, який голосував за Трампа.
"Ті, хто мене не розуміє, кажуть: "Бувай здорова!" І саме тому ми їдемо. Я не хочу ростити своїх дівчаток там, де я не відчуваю себе в безпеці, не хочу піддавати їх такому ризику".
Зміни політичного курсу
Корі Карл і Кейсі Дейлі, які перебувають в одностатевому шлюбі, вирішили не чекати результатів виборів.
"Ще до того, як Трамп став серйозним кандидатом, ми з дружиною відчували, що назріває політична реакція проти Обами і досягнень його ліберальної політики", - зазначає Корі Карл.
Тому вони почали шукати варіанти за межами США, і у січні минулого року переїхали в Торонто з Нью-Йорка. Корі - працює віддалено консультанткою з питань комунікацій, а Кейсі - аналітик у міжнародній компанії, підрозділи якої є у Північній Америці і Європі.
Вона працює в ній уже 10 років, і тому без проблем змогла перевестися в Торонто.
Якщо ви бажаєте емігрувати в Канаду, тут усе залежить від кількості балів, які ви наберете, пояснює пані Карл. Найкращий варіант, якщо вам менше 35 років, у вас є вища освіта і ви фахівець у певній галузі або обіймаєте керівну посаду.
Жінки створили сайт з метою допомогти всім, хто намагається емігрувати з США до Канади. Вони кажуть, що в листопаді трафік на сайті збільшився на 300%. "Він також підстрибує щоразу, коли Трамп публікує в "Твіттері" щось надто загрозливе", - додає Корі.
На край землі - від Трампа і Хілларі
Трафік на сайті компанії New Zealand Shores, яка консультує з питань імміграції в Нову Зеландію, також зріс наступного дня після американських виборів. На цілих 600%, зазначає співробітниця компанії Сара Кром.
Не всі охочі виїхати називають причиною свого рішення перемогу Трампа. Багато хто незадоволений політичною ситуацією в цілому.
"У мене було багато клієнтів, яким й Хілларі також не подобалась", - визнає жінка.
Зараз агентство займається справами близько 150 американських пар і сімей - і це більше, ніж у попередні роки.
Для Галини, мешканки Нью-Йорка, яка тимчасово працює в Австралії в галузі нерухомості, перемога Трампа означала, що її плани повернутися в США відкладаються на довгий термін.
"Зараз я взагалі не збираюся повертатися, поки не буду впевнена в тому, що Америка переживе це випробування", - каже жінка.
"Поки що я не вірю, що Трамп стане хорошим президентом, не кажучи вже про питання безпеки. Я боюся, що він роздратує не тих людей, і це призведе до світової війни або терористичної атаки. Крім того, він просто ганьбить Америку", - вважає жінка, яка попросила не називати її прізвище.
Серед інших причин, з яких вона воліє залишитися в Австралії, Галина називає субсидії, що виділяються урядом цієї країни на охорону здоров'я, заборона на вільне володіння зброєю, безкоштовну освіту і вищий рівень зарплат.
Маріса, заміжня мати двох дітей, яка мешкає на півдні США, каже, що збирається подати заяву на отримання подвійного громадянства в європейській країні, де народилися її бабуся і дідусь.
Її дідусь мав посвідку на постійне проживання в США, але не натуралізувався.
Вона стурбована вибором членів адміністрації нового президента і майбутніми реформами, які можуть призвести до обмеження прав людей, що мешкають у Сполучених Штатах.
Крім того, вона втомилася жити там, де процвітають расизм і ксенофобія, зазначає жінка.
Люди навколо неї постійно говорять про те, що Трамп нарешті відправить іммігрантів додому і поставить цих людей "на своє місце". Маріса, яка також не побажала розкривати своє прізвище, уточнює, що при цьому вони використовують набагато більш образливі вислови.
Чоловік Маріси вже почав шукати роботу в Європі, і незабаром вона зробить те ж саме.
На даний момент для неї це запасний план, який вона цілком готова здійснити.
Сара і не припускала, що їй та її родині колись доведеться зробити такий крок. Вона каже, що дуже засмучена і завжди думала, що роститиме своїх дочок у США.
"Але я маю захистити їх, - каже вона. - Як я можу при повному розумі залишатися тут, коли у мене є можливість виїхати".