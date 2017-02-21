Чи мають компанії підтримувати політичну активність працівників?

Копирайт изображения Getty Images Image caption Протести під час Маршу жінок 21 січня у Вашингтоні

Керівники американських компаній заохочують працівників до участі в акціях протесту, надаючи їм оплачувану відпустку. Наскільки це розсудливо - розмірковує оглядачка BBC Capital.

Коли одна зі співробітниць Гові Барокаса попросила відгул, щоби взяти участь у протестах проти політики Дональда Трампа, він не просто кивнув на знак дозволу.

Компанія зі зв'язків із громадськістю із Сіетла, якою керує пан Барокас, надала жінці додатковий оплачуваний вихідний день. Ще й зробила подарунок - "набір протестувальника", який містив грілку для рук, рукавички, маркер і папір для плакатів.

Ми вважаємо, що політична активність співробітників є важливою

Таке рішення пан Барокас ухвалив уперше. Але з огляду на теперішні настрої у суспільстві і всенародні протести проти міграційної політики нового президента, підприємець вирішив, що його компанія не має залишатися осторонь.

"Ми не нав'язуємо співробітникам свої політичні переконання, але вважаємо, що громадський активізм є важливим", - зауважує пан Барокас. Він намагається показати своїм співробітникам, що підтримує їхню громадську позицію.

І це не єдиний приклад. Дедалі більше компаній, зокрема Starbucks, Lyft, Google і Apple, висловлюють незгоду з політикою президента Трампа і вважають, що мають підтримати своїх співробітників, які готові активно показати свою позицію.

30 січня близько 2 тисяч працівників Google взяли участь в організованій акції протесту проти міграційного указу Трампа.

До них приєдналися співзасновник компанії Сергій Брін і виконавчий директор Сундар Пічаї, які виступили перед учасниками демонстрації з промовою.

"Раніше було достатньо виписати чек або лобіювати певне питання, тепер ми вважаємо за необхідне заохочувати співробітників висловлювати свою думку більш відверто", - зазначає Аллен Адамсон із Нью-Йорка, який консультує транснаціональні компанії з питань брендової політики.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Акція протесту проти міграційної політики Дональда Трампа в Брукліні у Нью-Йорку

Компанії також бачать у цьому вигоду.

Коли керівництво підтримує політичну активність співробітників, люди відчувають, що компанія дбає про їхні інтереси, і не матимуть бажання залишити її.

Багато компаній вже давно дають працівникам вихідні дні для волонтерської чи громадської роботи та втілення їхньої особистої мрії.

"Зараз інша ситуація"

Великі корпорації часто беруть участь у політиці за допомогою фінансування або лобіювання, зазначає Адамсон, але ці зусилля, як правило, спрямовані на економічні інтереси самої компанії.

Втім, останнім часом дедалі більше керівників намагаються задовольнити потребу своїх співробітників у висловленні громадянської позиції так, щоб не відштовхнути клієнтів або інших колег.

"Це поки що незвідана територія", - каже Адамсон. Він припускає, що компаніям доведеться "отримати не один ляпас", поки вони не знайдуть "золоту середину" між громадянськими потребами працівників і інтересами своїх клієнтів.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Співробітники восьми відділень технологічного гіганта Google взяли участь в акціях протесту

Після недавньої заборони на в'їзд у США негромадянам країни засновник бостонського стартапу Humanyze Бен Вейбер визнав необхідним дозволити своїм працівникам політичну активність.

Почасти це рішення спричинене і побоюванням самого пана Вейбера, що президентський указ завадить припливу іноземних талантів у його компанію.

Він оголосив співробітникам, що вони можуть брати участь у протестах за рахунок робочого часу.

"Зараз зовсім інша ситуація, - зазначає пан Вейбер. - Бо ми вбачаємо в діях уряду пряму загрозу нашим співробітникам".

Проте він намагається не тиснути на підлеглих - навіть не припускати, що вони мають зайняти певну політичну позицію. І хоча він особисто планує виступати проти міграційної політики, бізнесмен запевняє, що співробітники не повинні поділяти його поглядів.

Але, якщо вони справді хочуть висловити свою громадянську позицію, то не втратять ані зарплатні, ані відпустки.

Наскільки ризиковано?

Загроза бізнес-інтересам компанії у поєднанні зі працівників втратити роботу створили ідеальні умови для заохочення політичної активності на роботі, зазначає Брукс Холтом, професор Джорджтаунського університету у Вашингтоні, який вивчає поведінку працівників та управління людськими ресурсами.

"Коли інтереси бізнесу збігаються з політичними інтересами, люди показують більшу готовність брати участь в акціях від імені компанії", - наголошує фахівець.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Американська мережа кав'ярень Starbucks пообіцяла найняти на роботу тисячі біженців у по всьому світу у відповідь на міграційний указ Дональда Трампа

З одного боку, заохочення до політичної активності може приваблювати молодих співробітників, які бажають працювати в компанії, що поділяє їхні цінності, зазначає Адамсон.

Але згодом підтримка політичного активізму співробітників може мати згубні наслідки для бізнесу, бо таким чином компанія відмежується від великої кількості людей з інакшими політичними поглядами.

Та й де гарантія, що й самі співробітники під час наступного приводу для протестів не опиняться по різні боки політичних барикад?

Великі транснаціональні компанії - зі складними політичними зв'язками і бізнес-інтересами - можуть опинитися у безвиході.

Якщо вони одного разу підтримають участь працівників у політичних акціях, їм доведеться робити це завжди, навіть якщо позиція протестувальників не збігатиметься з точкою зору корпорації.

"Компаніям буде непросто запобігти політичній активності співробітників, - каже Адамсон. - Але, здається, для них це буде меншим із двох зол".

Копирайт изображения Getty Images Image caption Марш па'мяті Героїв небесної сотні в Києві

Заради ідеї

Минулого тижня 38-річний ІТ-консультант Стів Дахе знайшов в електронній пошті повідомлення від шефа.

"Якщо ви бажаєте взяти участь в акції протесту в робочий час, ви маєте на це повне право… Ваша робота має бути виконаною вчасно, але якщо вам потрібно кинути робочі справи, щоб піти на демонстрацію, я не буду проти", - йшлося в листі.

Це була смілива заява, зазначає пан Дакхе, до того ж, вона змусила його поважати керівника ще більше.

Він працює у маленькій компанії, де робота кожного співробітника має вирішальне значення для успіху бізнесу. Готовність шефа пожертвувати робочими годинами в таких умовах надзвичайно вразила співробітника.

"Він готовий ризикнути прибутками компанії заради підтримки певної ідеї", - підсумовує пан Дахе.

Прочитати оригінал цієї статті англійською мовою ви можете на сайтіBBC Capital.