Чому в космосі не можна вживати алкоголь?

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Від келиха вина на Місяці до експериментів із віскі на космічній станції - космонавтика і алкоголь завжди мали складні стосунки.

Подорож у чорнильно-чорну невідомість за тисячі кілометрів від Землі - це важка праця. Сповнена стресів і страху. То чому б наприкінці навколоземного робочого дня не потішити себе улюбленим коктейлем?

На жаль, хильнути чарку співробітникам МКС не вдасться: державні космічні агенції суворо це забороняють.

А втім, вже не за горами той час, коли досліджувати далекі космічні фронтири вирушать звичайні люди - космічні туристи чи колонізатори Марса.

Невже в цю багаторічну подорож вони не зможуть прихопити із собою пляшку вина чи віскі? Чи, принаймні, невеличкий самогонний апарат для виготовлення улюблених напоїв на далекій планеті?

Правда в тому, що космічні дослідження завжди мали складні стосунки з алкоголем.

Отже, по-перше, варто з'ясувати, що відбудеться з організмом космонавта після споживання алкоголю на орбіті, а також що станеться, якщо в далеких космічних подорожах будуть запаси випивки.

Панує думка, що на великій висоті в горах п'янієш швидше. І отже, цілком логічно припустити, що й на орбіті алкоголь може справляти на організм людини несподіваний ефект.

Втім, кілька досліджень, проведених ще у 1980-ті роки, розвінчують цей міф. У 1985 році Федеральне авіаційне управління США спробувало з'ясувати, як впливає алкоголь, спожитий у спеціальному космічному симуляторі, на виконання складних завдань або показники алкометра.

Копирайт изображения NASA Image caption Хоча Базз Олдрін ступив на поверхню Місяця другим, він першим випив на ньому келих вина

Але жодних відмінностей дослідники не виявили. Чи п'яніє людина швидше під час польоту? Дейв Генсон, почесний професор соціології з Університету штату Нью-Йорк у Потсдамі, який понад 40 років досліджував споживання алкоголю, впевнено це заперечує.

Люди, які стверджують, що швидко п'яніють у літаку, швидше за все, переживають так званий ефект "психологічного сп'яніння", який дослідники вивчають вже чимало років.

"Якщо пасажир літака впевнений, що алкоголь на великій висоті інакше впливає на його організм, він і почуватиметься більш сп'янілим", - зазначає Генсон.

Люди, які стверджують, що швидко п'яніють у літаку, швидше за все, переживають так званий ефект "психологічного сп'яніння"

Отже, якщо дія алкоголю в космосі не підсилюється, невже трохи спиртного на борту МКС - це так небезпечно? Насправді - так.

"Споживання алкоголю на МКС заборонене, бо він може пошкодити систему регенерації води на станції", - пояснює прес-секретар Космічного центру в НАСА Деніел Дж. Г'юет.

З цієї причини на космічній станції немає жодного продукту, який містить спирт, як-от рідина для полоскання рота, парфуми чи лосьйон. Навіть крапля пива, пролита під час орбітальної "гулянки", може нашкодити обладнанню.

Інше питання - відповідальність. Адже якщо керувати авто або реактивним літаком у нетверезому стані заборонено, хіба має бути виняток для астронавтів на космічній станції, яка рухається зі швидкістю 27 тисяч 700 кілометрів на годину і коштує 150 мільярдів доларів?

Але ще 2007 року незалежна комісія, створена НАСА для оцінки стану здоров'я астронавтів, заявила, що в історії агенції було принаймні два випадки споживання алкоголю безпосередньо перед польотом у космос. І цим космонавтам дозволили летіти.

Але подальше розслідування, проведене головою відділу безпеки НАСА, не підтвердило цього факту.

Копирайт изображения iStock Image caption Дослідження спростували міф про те, що алкоголь у літаку діє сильніше

Астронавтам суворо заборонено вживати алкоголь за 12 годин до польоту, бо вони мають зберігати ясний розум і повне самовладання.

Причина таких суворих заходів зрозуміла. У тому ж дослідженні 1985 року вчені з'ясували, що висота, незалежно від споживання алкоголю, трохи впливає на швидкість реакції і розумову діяльність людини.

Існує і ще одна причина уникати газованих напоїв, наприклад пива, на борту станції. У невагомості рідина і гази в шлунку астронавта можуть викликати міцну відрижку.

Втім, ці суворі правила ще не означають, що жоден космонавт ніколи не вживав ані краплі спиртного в космосі.

На борту МКС проводять чимало експериментів із алкоголем, але ж, звісно, йдеться тільки про невелику кількість. Тож якою буде реакція організму на значну порцію спиртного в космосі, поки що не відомо.

Херес, який відправили астронавтам, в умовах мікрогравітації справив неприємний ефект на самопочуття

"Ми вивчаємо будь-які зміни в організмі космонавтів під час перебування на орбіті, - пояснює прес-секретар НАСА Стефані Шіргольц. - За допомогою спеціальної програми харчування ми стежимо за тим, щоб вони отримували всі необхідні поживні речовини".

Якось в рамках програми Skylab на МКС відправили херес, але він справив неприємний ефект на космонавтів: в умовах мікрогравітації вино підсилювало блювотний рефлекс, пояснює Шіргольц.

Як не дивно, найпершою рідиною, яку людина випила на Місяці, було вино.

Базз Олдрін згадував в інтерв'ю і своїй книжці, що перед тим, як вийти з космічного модуля, вони з Нілом Армстронгом причастилися невеликою кількістю вина.

Церемонію не побачили на Землі, бо в цей момент у трансляції відбулася пауза.

Копирайт изображения Getty Images Image caption На борту російської космічної станції "Мир", вочевидь, дозволяли трошки коньяку чи горілки

Хоча НАСА завжди забороняла вживання алкоголю в космосі, росіяни, здається, ставилися до цього питання більш демократично.

Космонавтам на борту орбітальної станції "Мир" дозволяли трохи коньяку чи горілки. Вочевидь, російські космонавти не дуже зраділи, коли дізналися, що на міжнародній станції їм доведеться суворо дотримуватись "сухого закону".

Втім, час від часу хмільні напої все ж потрапляють на МКС. У 2015 році японська лікеро-горілчана компанія Suntory, яка має власний міжнародний центр інновацій, відправила на МКС один зі своїх сортів віскі, відзначений багатьма нагородами.

Розробники хотіли дізнатись, як невагомість впливає на витримку напою. Іншими словами, в умовах мікрогравітації віскі чи вино можуть швидше досягати необхідного аромату і смаку. З'ясувати про це більше мріє кожен виробник алкоголю на Землі.

Декілька експериментів, проведених за підтримки НАСА у 2011-2014 роках, виявили помітний вплив мікрогравітації на смак не лише алкогольних напоїв, але й багатьох інших продуктів харчування.

Копирайт изображения NASA/Getty Image caption У 1975 році після стикування "Союза" і "Аполлона" американські астронавти Том Стаффорд і Дік Слейтон отримали в подарунок тюбики з горілкою

Отже, якщо космонавтам на орбіті й не дозволено насолоджуватися спиртним, робота, яку вони виконують на МКС, може суттєво поліпшити якість випивки на Землі.

З огляду на те, що місії на Марс триватимуть роки, можливо, заборону на вживання алкоголю трохи послаблять.

Та деякі експерти, і Дейв Генсон серед них, впевнені, що алкоголь в космосі дозволяти таки не варто.

Окрім практичних міркувань безпеки, можуть бути й інші проблеми. Генсон вважає, що соціально-культурні відмінності землян у замкненому просторі космічного корабля можуть спричиняти напругу, і алкоголь тільки погіршить ситуацію.

"Це не стільки наукове питання, скільки політичне й культурне, - каже фахівець. - Що як на місії разом з вами опиняться мусульмани, мормони чи непитущі? В умовах обмеженого простору згладжування потенційних гострих кутів має відбутись одразу".

Схоже, астронавти так і не зможуть піднімати собі дух чимось міцнішим за краєвиди з ілюмінаторів.

А приготувати шампанське для зустрічі космічних героїв на Землі буде вже нашим завданням.

Прочитати оригінал цієї статті англійською мовою ви можете на сайті BBC Future.