Успіх не завжди залежить від здібностей і працьовитості

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Чому в світі існує стільки багатіїв із вельми посередніми талантами? І чому найрозумніші люди далеко не завжди стають найуспішнішими?

Ми не схильні приписувати свої життєві досягнення щасливому збігу обставин. Матеріальні статки або інші перемоги ми зазвичай пояснюємо своїм блискучим інтелектом, талантами, професіоналізмом та наполегливою працею.

Але якщо успіх дійсно залежить від здібностей, чому в світі існує стільки багатіїв із вельми посередніми талантами? І чому найрозумніші люди далеко не завжди стають найзаможнішими?

Нещодавно група італійських науковців розробила комп'ютерну симуляцію, яка мала визначити, за рахунок чого люди досягають матеріального успіху.

Дослідження виявило, що найуспішнішими стають зазвичай не ті, хто має видатні здібності, а ті, кому просто пощастило.

Посередності щастить

В уявній моделі світу, створеній дослідниками, мешкала тисяча людей, які мали різний рівень обдарованості та працювали в різних галузях.

У ході симуляції в їхньому житті траплялися щасливі та нещасливі події, які комп'ютер вираховував довільно.

Найуспішнішими стали не ті, хто мав видатні здібності, а ті, кому просто пощастило

Кожен герой симуляції спочатку мав 10 одиниць капіталу.

Від здібностей людини (інтелекту, рівня професійності та наполегливості) залежало, як він чи вона скористаються випадковими можливостями в житті та збільшать свій капітал.

Після симуляції 40 років життя (приблизна тривалість кар'єри людини) розподіл багатства в комп'ютерній моделі був дуже схожим на стан справ у реальному світі. Більша частина капіталу зосередилася в руках невеликого відсотка людей.

"Чи досягли найбільшого успіху найбільш здібні герої? Ми завжди вважали, що саме так і має бути, адже суспільство винагороджує найталановитіших та найрозумніших", - каже учасник дослідження, фізик Алессандро Плучіно.

"Але симуляція показала інший результат. Дуже часто найуспішнішими ставали люди із середніми здібностями, яким просто дуже пощастило".

"Ми виявили пряму кореляцію між успіхом та долею. Низка щасливих випадковостей сприяла досягненню великого успіху, навіть якщо індивідуальні здібності людини не були видатними.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Щаслива доля часто відіграє більшу роль в досягненні успіху, ніж талант і праця

"Так само, як це відбувається й у реальному житті. Ми знаємо чимало прикладів, коли цілком звичайні особистості досягають високого матеріального рівня життя та успіху".

Звісно, щоби скористатися щасливими випадковостями, які випадають на їхню долю, певні здібності все ж таки потрібні. Людина має бути розумною або працьовитою.

Але для великого успіху одних талантів недостатньо.

У комп'ютерній симуляції серед тих, хто опинився на вершині, була лише невелика частка обдарованих особистостей.

Ділитися багатством?

Такі висновки можуть вплинути на те, як влада та фінансові установи розподілятимуть можливості, наприклад, гранти для академічних досліджень.

Тоді найбільш обдаровані особистості, тобто ті люди, хто дійсно міг би штовхати прогрес уперед, отримували би й найбільші шанси досягти успіху.

Дослідники виявили кілька варіантів, як змінити спосіб винагороди успішних людей, який зараз існує в суспільстві.

Приміром, замість того, щоби роздавати бонуси тим, хто вже досяг успіху, можна видати невелику суму грошей кожному члену суспільства.

У комп'ютерній симуляції така стратегія зарекомендувала себе як більш ефективна у порівнянні з меритократичною системою винагороди.

Навіть коли гроші отримали лише 25% людей, обраних довільно, без урахування їхніх досягнень у минулому, кількість обдарованих людей, які зрештою досягли успіху, помітно зросла.

Ця стратегія виявилася ефективнішою, ніж винагородження успішних людей, оскільки, як ми вже з'ясували, успіх чимало в чому залежав від везіння.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Ми мало коли замислюємося про те, в чому нам пощастило, наприклад, у якій країні та родині ми народилися

З іншого боку досягнення в минулому не гарантують високої продуктивності в майбутньому, застерігає економіст Алессіо Біондо.

"Якщо ми візьмемо до уваги, що успіхи в минулому є результатом не лише таланту, але й збігу обставин, тоді, нагороджуючи за минулі заслуги, ми відзначаємо не тільки здібності людини, але й везіння".

Це має цікаві наслідки для суспільства в цілому і може створити більше рівних можливостей для всіх.

"Що передбачає, приміром, поліпшення освіти та охорони здоров'я", - пояснює інша учасниця дослідження, фізик Андреа Рапісарда.

"Коли різноманітні можливості стають доступними більшому числу людей, насамперед у молодому віці, приховані таланти мають більше шансів розкритися".

Багатії багатіють

Втім, відкриття італійських науковців є важливим не лише для політики на макроекономічному рівні, але й для розуміння ролі щасливого випадку в житті кожного з нас.

Наприклад, усвідомлення того, яку роль в наших досягненнях зіграв факт народження в розвиненій країні або у заможній сім'ї.

Ми часто забуваємо про сприятливі обставини нашої долі

Ми зазвичай звертаємо увагу на перешкоди, які постають на нашому шляху до успіху, але забуваємо про сприятливі чинники, які допомогли нам стати тими, ким ми є.

Науковці назвали цю тенденцію "асиметрією ходового та стрічного вітру". Іншими словами, ми пам'ятаємо про труднощі, які нам довелося долати на шляху до успіху (рух проти стрічного вітру), але не помічаємо переваг, які ми отримали випадково (попутний вітер).

Удача також може зробити нас більш щедрими. Дослідження Роберта Франка, автора книжки "Успіх та везіння", свідчить, що коли люди усвідомлюють, що їм у чомусь поталанило, вони більш здатні жертвувати гроші на благодійність.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Коли різноманітні можливості стають доступними більшому числу людей, обдаровані люди мають більше шансів досягти успіху

У ході дослідження учасників попросили пригадати випадок в їхньому житті, коли їм посміхнулася вдача. Одній групі запропонували перерахувати, які риси їхньої особистості сприяли гарному результату.

Другу групу учасників попросили вказати зовнішні обставини, що вплинули на подію, а контрольна група мала просто описати позитивний досвід.

Усі учасники експерименту отримали грошову винагороду, і їм запропонували за бажанням віддати гроші на благодійність.

Група, яка думала про зовнішні причини свого успіху, пожертвувала на 25% більше грошей.

Збільшити свої шанси на удачу - цілком можливо

Щасливі події в житті - країна, де ви народилися, заможні батьки, люди, яких вам довелося зустріти - практично не залежать від вашого контролю та є вдалим збігом обставин.

Утім, навіть автори згаданого вище дослідження впевнені, що збільшити свої шанси на удачу - цілком можливо.

"Не нехтуйте будь-якою життєвою можливістю чи випадковим знайомством", - радить Алессандро Плучино.

"Звісно, це не гарантує успіху на 100%, але якщо сидіти замкненим у своїй кімнаті, фортуна вам точно не посміхнеться", - додає він.

Прочитати оригінал цієї статті англійською мовою ви можете на сайті BBC Capital.

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