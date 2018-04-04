Чому люди підписуються на Instagram-акаунти віртуальних зірок

Вони розкішно виглядають, у них тисячі підписників, на них полюють популярні бренди. Але ці моделі Instagram - не реальні люди, а цифрові створіння. Багатьох фоловерів, однак, це не зупиняє.

Копирайт изображения Cameron-James Wilson

У квітні минулого року в Instagram з'явилося фото невідомої моделі.

Незвична краса дівчини - довгі ноги, бездоганна темна шкіра - одразу привабили тисячі фоловерів. Користувачі мережі з усього світу кинулися шукати, хто ця таємнича красуня, яка називає себе Шуду?

Британська модель Фату Сурі помітила модель в Instagram, підписалася на її акаунт і відправила їй повідомлення. У відповідь Шуду також підписалася на сторінку Сурі @theafrounicorn, у спілкуванні вона була привітна і щира.

"Я підписуюся на Instagram-акаунти людей, які мене надихають, - каже Сурі. - І ця темношкіра модель була саме такою. Приголомшливо красива, досконале тіло і приємна особистість".

Раніше цього року бренд косметики Fenty Beauty, який належить Ріанні, розмістив на своїй сторінці світлину Шуду із помадою SAWC неймовірного помаранчевого відтінку. Фото миттєво стало вірусним.

І незабаром сторінка Шуду в Instagram досягла відмітки в 90 тисяч послідовників.

Копирайт изображения Cameron-James Wilson Image caption Шуду не є реальною людиною, але в неї майже 90 тисяч фоловерів

На цей час, однак, таємницю Шуду було розкрито. Журнал Harper's Bazaar з'ясував: модель - не реальна людина. Цей образ за допомогою графічної програми створив фешн-фотограф Кемерон-Джеймс Вілсон.

Вілсон каже, що не збирався нікого обманювати і що Шуду є "художнім твором", який має відзначити красу темношкірих жінок. Як зазначає фотограф, його надихали супермоделі, як-от Алек Век та Дакі Тот.

Спочатку Вілсон сумнівався, чи представляти Шуду як реальну жінку або віртуальну модель. Але після того, як в неї з'явилися тисячі підписників, модель стала "інфлюенсером" (популярним користувачем мережі). Такі акаунти активно використовують модні бренди для просування свого товару на нових ринках.

Але цього в творчих намірах Вілсона не було, і він вирішив розповісти світу, ким є Шуду насправді.

Копирайт изображения @lenipaperboats Image caption Британська модель Фату Сурі, яка підписалася на сторінку Шуду, каже, що почувалася досить дивно, коли дізналася, що зірка не є реальною людиною

Коли Фату Сурі дізналася правду, дівчина була неприємно здивована і розчарована. Вона, однак, не відписалася від Шуду і продовжувала стежити за її сторінкою через естетичну цінність світлин.

Вона також продовжувала відправляти їй повідомлення, але тепер вона знала, що від особи Шуду їй відповідає Вілсон.

"Як і у багатьох моделей, деякі мої світлини відредаговані, на деяких з них я відрізняюсь від себе справжньої. Тож в певному сенсі, це схоже на ситуацію із Шуду", - каже Сурі.

"Вона така досконала, що я навіть трохи рада, що вона несправжня!"

Копирайт изображения Cameron-James Wilson Image caption Попри те, що Шуду створили, як об'єкт мистецтва, вона отримує реальні пропозиції від брендів, які запрошують її знятися в рекламі

Віртуальний вплив

Шуду називають першою в світі цифровою супермоделлю, але вона - не єдиний віртуальний інфлюенсер. Інша сторінка в Instagram під назвою @lilmiquela належить молодій жінці з веснянками, великими губами та темним волоссям.

На своїх світлинах вона демонструє одяг Prada, Chanel, Supreme і Vans. Піарник Мікели стверджує, що "віртуальна модель заробляє на співпраці з модними брендами і дизайні одягу".

У лютому Vogue назвав її "Віртуальною світською левицею". Але 872 тисячі фоловерів Мікели приваблюють не лише її модельні фото.

За допомогою своєї сторінки Мікела привертає увагу до соціальних проблем. Вона є активісткою руху Black Lives Matter, який виступає проти насильства щодо чорношкірого населення, та організації Black Girls Code, що сприяє поширенню технологічної освіти для дівчат.

Минулого року Ліл Мікела також випустила сингл Not Mine, який став вірусним на музичному сайті Spotify.

Все це розмиває межу між дійсністю та віртуальним світом, в якому вона мешкає.

Копирайт изображения Brud Image caption Компанія Brud, заснована в Лос-Анджелесі, спеціалізується на робототехніці, штучному інтелекті та їхньому застосування в медіабізнесі

Коментарі на сторінці Мікели свідчать, що її шанувальники точно не впевнені, чи є вона реальною людиною, чи віртуальною.

Та й автори акаунту про це мовчать. Можливо, основою образу є реальна дівчина, зовнішність якої відретушували за допомогою комп'ютерної графіки.

На мою пропозицію про інтерв'ю Мікела радо погодилася, відповівши електронної поштою: "Звучить кльово!"

В інтерв'ю, яке відбулося через електронну пошту, також взяли участь рекламний агент і менеджер Мікели. Один з них працює в компанії Brud, заснованій у Лос-Анджелесі, яка спеціалізується на робототехніці, штучному інтелекті та їхньому застосування в медіабізнесі.

Я поставив Мікелі запитання, які, я сподівався, змусять її визнати свій віртуальний статус.

Як ви створюєте свою особистість?

Мікела: Напевно, так само, як і ви! Я постійно вчуся, моя особистість формується під впливом обставин і мого оточення.

Я захоплююся музикою та мистецтвом, та щодня дізнаюся щось нове про Лос-Анджелес. Думаю, переїзд до цього міста змінив мій світогляд та погляди на те, що я можу зробити для суспільства.

Що ви думаєте про "віртуальних знаменитостей"?

Мікела: Впевнена, що більшість зірок поп-культури є віртуальними! Дуже шкода спостерігати за поширенням фейкової інформації і тим, як інтернет-меми впливають на демократичний розвиток, але я думаю, що це саме й свідчить про силу "віртуального світу".

Він формує нашу реальність. Ось чому я використовую віртуальний простір, як-от Instagram, для сприяння позитивним змінам.

Очевидно, що Мікела - або той, хто говорив від її особи, - не поспішали з відвертими заявами, але фоловерів її акаунту це не зупиняє.

"Мікела приваблює мене не тільки художньою естетикою, але й активною громадською позицією", - розповідає один із найпалкіших її шанувальників, 18-річний художник з Мічигану Ентоні Рейєс.

Копирайт изображения Brud Image caption Знайомтеся, це - Ліл Мікела. Вона не є реальною людиною, але в неї понад 870 тисяч послідовників в Instagram

"Мікела - це Мікела, хто б не стояв за нею. Її багато критикують, але невдоволені оминають важливий момент. Попри свою шалену популярність, Мік уважно ставиться до кожного свого шанувальника".

З приводу того, що вона - віртуальний персонаж, Рейєрс запитує, "а хіба будь-який популярний блогер в Instagram не є віртуальним?".

"Ви знаєте про їхнє існування лише завдяки цифровим платформам, як-от Instagram, YouTube, Twitter тощо", - додає він.

Як хтось - або щось - привертає увагу

Для тих, хто поділяє думку Рейєрса, поняття впливу в соцмережах, здається, має власну цінність, незалежно від того, чи є автор аканту реальною персоною або ні.

Такий підхід порушує філософське питання про те, а що взагалі є реальним, особливо якщо мова йде про соціальні медіа.

Сторінки знаменитостей або популярних блогерів у соцмережах частково приваблюють завдяки тому, що дозволяють зазирнути в реальне життя людини, якою ви захоплюєтеся або цікавитеся.

Але коли йдеться про соціальні медіа, хіба створювана ними реальність не є сильно відредагованою?

Ваша сторінка в Instagram - це не ви, це - ваша цифрова версія

"Ваша сторінка в Instagram - фото, відео, коментарі на певні теми - це не ви, це - ваша цифрова версія", - каже Джастін Резвані, засновник та колишній гендиректор рекламного агентства TheApplify, яке виступає посередником між брендами та популярними користувачами соцмереж.

Резвані, який потрапив до списку молодих впливових підприємців Forbes "30 Under 30", вважає, що епоха інфлюенсерів соцмедіа тільки починається. І вона дедалі більше ширитиметься в віртуальний простір.

"Впливовими блогерами з сотнями тисячами фоловерів будуть не реальні люди, а системи штучного інтелекту", - каже він.

"Під "впливом" я розумію, як хтось (або щось) зароблятиме на увазі певної аудиторії в певний час", - додає він.

Давній архетип

І все ж ідея віртуальної знаменитості, як-от Шуду і Мікела, пов'язана з набагато давнішим архетипом - лялькою, вважає Тобі Міллером, директор Інституту медіа та творчої індустрії при Університеті Лоуборо в Лондоні.

З давніх часів ляльки відігравали важливу роль у суспільстві: вони були не лише дитячою іграшкою, але й мали символічну силу в магічних або релігійних ритуалах.

"Ляльки - це спосіб уособити нашу сутність і передати її в символічній формі молодшому поколінню", - пояснює Міллер.

"Вони є потужнішими за картинку або слова, вони тривимірні і легко привертають увагу дитини".

Копирайт изображения Cameron-James Wilson Image caption Шуду отримує пропозиції знятися в рекламі ювелірних виробів і косметики

Вільсон, який "оживив" Шуду за допомогою 3D-моделювання, описує своє творіння схожим чином.

"Я сприймаю її як манекен. Я можу змінювати їй пози та вираз обличчя, - каже він. - Це схоже на гру з лялькою, з Барбі, яку можна перевдягати".

Для модних брендів такий хайтек-манекен відкриває цікаві можливості. Його, чи її, можна помістити в будь-яку ситуацію та вбрати в будь-який одяг.

Вільсон вже отримав чимало пропозицій, зокрема від ювелірного бренда, який хотів би отримати Шуду для реклами сережок.

Деякі інші пропозиції реалізувати трохи складніше. Як, приміром, ідею зняти Шуду в рекламі косметики, яку висловила Тамека Смолл, фахівець із догляду за шкірою та власниця компанії Majik Hands Dayspa.

Смолл вразив ідеальний колір обличчя моделі. Але потім дізналася, що Шуду не жива людина.

Утім, деякі маркетологи не вірять в успіх віртуальних інфлюенсерів.

"Можливо, це спрацює для деяких брендів, але із впливом реальної людини такий проект все одно не можна порівняти", - говорить Джордано Контестабіле, гендиректор компанії Bloglovin', яка виступає посередником між брендами та інфлюенсерами середнього рівня із кількістю підписників до 500 тисяч.

"Людський чинник є дуже важливим у маркетингу, - додає він. - Змусити когось підписатися на акаунт - це одне, а створити емоційний зв'язок, це - зовсім інше. Це дуже важко зімітувати".

Оскільки віртуальні створіння стають дедалі більш переконливими, експерти попереджають, що відрізнити реальність від фейка буде все важче.

Чи може це стати проблемою? Психологи зазначають, що невпевненість у тому, чи є лялька людиною або неживим предметом, викликає дивні емоції. Схожі відчуття виникають й від спостереження за віртуальними блогерами.

Нещодавній коментар до одного з дописів Мікели підсумовує цю думку: "Очевидно, це - фейк, але ж за ним стоїть реальна людина, тож ставтеся до неї шанобливо".

Прочитати оригінал цієї статті англійською мовою ви можете на сайті BBC Capital.

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