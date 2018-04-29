Трюк, який допоможе набирати текст швидше

Нове дослідження виявило один трюк, завдяки якому текст на клавіатурі можна набирати з блискавичною швидкістю. Але чи варто його засвоїти - експерти сумніваються.

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Ті, хто вміють дуже швидко друкувати, застосовують навичку, поширену серед професійних геймерів. Навчитися цій техніці може кожний - але чи зробить вона нашу роботу більш продуктивною?

За допомогою онлайн-тесту дослідники з Університету Аалто у Фінляндії та Кембриджського університету проаналізували техніку набору тексту у 168 тисяч людей.

І з'ясували, що ті, хто робить це найшвидше, застосовують так званий перекат, при якому наступна клавіша натискається до того, як було відпущено попередню.

За допомогою цього трюку геймери виконують більше дій за секунду

У багатьох комп'ютерних іграх гравці лівою рукою керують своїм персонажем за допомогою розташованих поруч клавіш, а правою - тримають мишку.

Наприклад, щоби перемістити героя уперед, ви натискаєте лівою рукою клавішу W, або щоби герой побіг - Shift + W, або Shift + W + Ctrl, щоби герой біг і стріляв водночас.

Щоби клавіатура розпізнавала дії правильно, досвідчені геймери зазвичай утримують натиснутими всі ці клавіші одночасно, по черзі відпускаючи потрібну.

"Коли чергування клавіш відбувається плавно - поки ви відпускаєте одну, натискаєте іншу, - швидкість прискорюється і кількість дій у секунду збільшується", - пояснює Анна Фейт, аспірантка Університету Аалто, яка працювала над дослідженням.

Можливо, ви вже опанували цю навичку

Доцент кафедри електромеханіки Антті Оуласвірта впевнена, що вчитися цієї навички спеціально не треба, ми набуваємо її автоматично. Цілком можливо, що ви вже застосовуєте перекат, коли набираєте щось знайоме, як-от ваше ім'я або пароль.

Копирайт изображения mikkelwilliam Image caption Щоб виконувати більше дій у секунду, геймери застосовують техніку безперервного переходу з однієї клавіші на іншу

Хоча 70% учасників дослідження відвідували курси набору тексту "наосліп", дослідники помітили, що згодом у кожного користувача розвивається свій метод.

На курсах друку зазвичай кажуть, що кожну клавішу треба завжди натискати одним пальцем, але переможець змагань з набору тексту Шон Врона з цим не погоджується. "Усе залежить від контексту слова", - каже пан Врона.

Вже в 10 років він друкував текст зі швидкістю 108 слів за хвилину. "В ідеалі ви маєте натискати кожну клавішу тим пальцем, який розташований до неї в певний момент найближче".

Але чи важливо взагалі друкувати швидко?

Експерти в галузі технологій впевнені, що до 2022 року голосове введення тексту в пошукових системах переможе друк. Це відбудеться завдяки стрімкому розвитку технологій розпізнавання голосу, пояснює Бен Вуд, технічний експерт з аналізу ринку в компанії CSS Insights.

Але за його прогнозами, друк ще довго залишатиметься головним способом набору тексту. Він також вважає, що цю навичку не цінують достатньо.

"Якби кожен випускник британських шкіл опанував техніку друку наосліп, це дало би країні конкурентну перевагу та допомогло б вирішити проблему низької продуктивності, з якою Велика Британія стикнулася зараз", - зазначає він.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Практики швидкого друку спростовують пораду, що кожну клавішу завжди треба натискати тим самим пальцем

Шон Врона погоджується, що набір тексту є корисною навичкою, але лише в певній мірі.

"Насправді не так багато людей формулюють послідовні і зв'язані думки швидше, ніж вони можуть їх надрукувати".

"Тому, вочевидь, має сенс поліпшувати свою швидкість набору тексту з середньої у 30-40 слів на хвилину до 60-80 слів. У такому разі ваш набір тексту не відставатиме від думок".

"Будь-яка швидкість, більша за цю, є лише приводом похвалитись".

Це трохи заощадить ваш час, але справжня продуктивність виходить за межі клавіатури

Фахівець з продуктивності праці Кріс Бомон стверджує, що швидкий набір тексту точно не є найважливішою навичкою.

"Якщо вам щодня треба відповідати на сотню електронних листів, а ви друкуєте двома пальцями, тоді, так, можливо, варто трохи витратити часу на тренування".

"Але ми не проводимо кожен день, відповідаючи на листи. Ми також буваємо на робочих нарадах, готуємо презентації для клієнтів, організуємо відправку товарів".

"Головними навичками ефективного менеджменту, звичайно, є когнітивні вміння, а не техніка набору тексту", - говорить пан Бомон.

Прочитати оригінал цієї статті англійською мовою ви можете на сайті BBC Capital.

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