Ікігаї - сенс життя по-японськи

У приблизному перекладі з японської це слово означає відчуття власного призначення в житті. Чому воно робить людину щасливою і як його досягти?

Для більшості японців у великих містах робочий день починається з тисняви у метро. Японці жартома називають цей стан "суші", бо пасажири набиваються у вагон так щільно, як рис у відомій японські страві.

Але стрес на цьому не скінчається. Японська корпоративна культура сумно відома всьому світу понаднормовим робочим днем та жорсткою ієрархічною структурою.

Перевантаження не є рідкістю - останні потяги в метро опівночі все ще переповнені людьми в ділових костюмах.

Ікігаї - це, по суті, те, що змушує вас вставати з ліжка вранці

Як японцям вдається витримувати таку напругу?

Можливо, секрет криється у понятті, яке японці називають "ікігаї". Це слово перекладається приблизно як "щастя жити".

На Заході ця концепція більш відома діаграмою Венна. На ній ікігаї лежить на перетині чотирьох речей, які ви робите в житті: того, що ви любите, що вам добре вдається, чого потребує світ, і за чим ви можете заробити на життя.

Для японців це поняття має дещо інше значення. Ікігаї необов'язково має бути пов'язаним із доходами.

Під час опитування 2010 року, в якому взяли участь 2 тисячі японських чоловіків і жінок, лише 31% респондентів назвали ікігаї роботою.

Для когось сенс життя, дійсно, полягає в роботі, але, звичайно, не обмежується нею.

Ікігаї - це щастя?

Клінічний психолог і доцент Університету Тойо Ейва, Акіхіро Хасегава, вважає, що ікігаї є поняттям повсякденної японської мови. Воно складається з двох слів: "ікі" - життя і "гаї" - цінність, вартість.

Слово виникло в японській мові приблизно в добу Хейян (мирний період в історії Японії з 794-го по 1185 рік). "Гаї походить від слова "каї" - японською "мушля", що високо цінувалася".

Є й інші слова з коренем "каї", приміром, "ярігаї" (цінність якоїсь дії) або "хатарагаї" (цінність роботи). Ікігаї можна розглядати як загальну концепцію, яка охоплює багато життєвих цінностей.

Поняттю ікігаї в Японії присвячено багато книжок, але, мабуть, однією з найбільш ґрунтовних і відомих є дослідження 1966 року.

Його авторка психіатр Мієко Камія пояснює, що значення слова "ікігаї" можна приблизно трактувати як "щастя", але є деякі нюанси.

Поняття "ікігаї" містить надію, яка дозволяє вам сміливо дивитися в майбутнє, навіть якщо зараз ви почуваєтеся жахливо.

Японці впевнені, що маленькі щоденні радощі покращують життя в цілому

Слово "життя" в багатьох мовах означає як життя взагалі, так і повсякденне життя.

"Але в японській мові ці поняття позначено двома різними словами: "дзінсеї" - усе життя і "сейкацу" - життя в теперішньому моменті", - пояснює Хасегава.

Ікігаї пов'язане саме з повсякденним життям. Як з'ясував дослідник, японці впевнені, що маленькі щоденні радощі покращують життя в цілому.

Ікігаї - це довголіття?

Японці - нація довгожителів. За даними японського Міністерства охорони здоров'я, праці та соціального забезпечення, очікувана тривалість життя в країні становить 87 років для жінок і 81 - для чоловіків.

Можливо, частково цьому сприяє філософія ікігаї?

Письменник Ден Бюттнер вважає, що це саме так. Він об'їздив увесь світ в пошуках регіонів, де мешкають довгожителі, які він називає "блакитними зонами".

І написав книжку з однойменною назвою "Блакитні зони: Як жити довше - поради довгожителів" (Blue Zones: Lessons on Living Longer from the People Who've Lived the Longest).

Одним з таких місць є острів Окінава, найвіддаленіша південна префектура Японії, де живе найбільше довгожителів у світі.

Хоча дієта, напевно, є основною причиною довголіття окінавців, на думку Бюттнера, ікігаї також відіграє важливу роль.

"До людей похилого віку тут ставляться з великою пошаною, і вони почуваються зобов'язаними передати свою мудрість молодшим поколінням", - зазначає Бюттнер.

Служіння громаді надає їм мету в житті.

За словами Бюттнера, ідея ікігаї знайома на лише мешканцям Окінави.

"Довгожителі інших блакитних зон світу, зокрема Сардинії та півострова Нікоя, мають схожу концепцію", - додає він.

Бюттнер пропонує скласти три списки: ваші цінності, речі, які ви робите із задоволенням, і речі, які вам добре вдаються.

Те, що розташоване на перетині цих трьох кіл і є вашим ікігаї.

Утім, одного усвідомлення недостатньо. У вас має бути поле діяльності, оскільки ікігаї - це "мета в дії".

Ікігаї 92-річної Томі Менаки полягає у танці і співі разом з іншими членами її гурту KBG84, зазначає жінка в інтерв'ю Mainichi. Для інших - це може бути роботою.

Як знайти своє ікігаї?

У культурі, в якій інтереси команди ставлять вище за власні, головною мотивацією працівників є бути корисним для інших, завойовувати подяку і шану колег, каже Тошіміцу Сова, гендиректор консалтингової компанії Jinzai Kenkyusho.

Засновниця рекрутингової компанії Probity Global Search Юко Такато працює з висококваліфікованими фахівцями. Вона каже, що всі вони вважають роботу своїм ікігаї, і всі вони мають одну спільну рису: вони дуже вмотивовані й енергійні.

"Якщо ви хочете заснувати власну компанію, але боїтеся пірнути в невідоме, підіть і погляньте на когось, хто займається чимось схожим", - радить Такато.

Коли ви побачите ваші плани в дії, ви відчуєте впевненість, що й ви зможете їх реалізувати.

Почати з малого

Це не означає, однак, що філософія ікігаї вимагає працювати важче і довше. Майже чверть японських робітників працюють понаднормово 80 годин щомісяця, часто з трагічними наслідками. Майже 2 тисячі японців щороку помирають від кароші - смертельної перевтоми.

Ікігаї - це дещо інше. Це відчуття, що те, що ви робите, змінює життя людей на краще.

Фахівців з управління вже давно цікавить, що змушує людей знаходити сенс у своїй справі.

Професор менеджменту з Вортонської школи бізнесу Адам Грант вважає важливим чинником мотивації відчуття, що ваша робота впливає на добробут інших, а також можливість бачити, як саме ваша робота покращила життя інших людей.

Цей принцип стосується життя в цілому. Замість того, щоб боротися з голодом у світі, ви можете почати з малого і допомогти нужденним, записавшись, приміром, до місцевої волонтерської організації.

Не тільки робота

Вихід на пенсію часто приносить відчуття втрати і порожнечі. Це, насамперед, стосується тих, для кого ікігаї було зосереджене виключно на роботі. А також спорстменів, чия кар'єра зазвичай триває недовго.

Японський легкоатлет Даї Тамесує, який в 2012 році завершив спортивну кар'єру, нещодавно зазначив в інтерв'ю, що поставив собі запитання, чого він власне хотів досягти, займаючись спортом.

Його відповідь була - змінити думки людей. Після виходу на пенсію він заснував компанію, яка підтримує спортивний бізнес.

Історія Тамесує показує, що ікігаї є досить гнучким поняттям, яке дозволяє адаптуватися до змін у житті.

На концепцію ікігаї починають звертати дедалі більше уваги й у західному світі.

І це надарма, адже вона допомагає прожити більш значуще і повноцінне життя.

