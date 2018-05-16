Ікігаї - сенс життя по-японськи
У приблизному перекладі з японської це слово означає відчуття власного призначення в житті. Чому воно робить людину щасливою і як його досягти?
Для більшості японців у великих містах робочий день починається з тисняви у метро. Японці жартома називають цей стан "суші", бо пасажири набиваються у вагон так щільно, як рис у відомій японські страві.
Але стрес на цьому не скінчається. Японська корпоративна культура сумно відома всьому світу понаднормовим робочим днем та жорсткою ієрархічною структурою.
Перевантаження не є рідкістю - останні потяги в метро опівночі все ще переповнені людьми в ділових костюмах.
Як японцям вдається витримувати таку напругу?
Можливо, секрет криється у понятті, яке японці називають "ікігаї". Це слово перекладається приблизно як "щастя жити".
На Заході ця концепція більш відома діаграмою Венна. На ній ікігаї лежить на перетині чотирьох речей, які ви робите в житті: того, що ви любите, що вам добре вдається, чого потребує світ, і за чим ви можете заробити на життя.
Для японців це поняття має дещо інше значення. Ікігаї необов'язково має бути пов'язаним із доходами.
Під час опитування 2010 року, в якому взяли участь 2 тисячі японських чоловіків і жінок, лише 31% респондентів назвали ікігаї роботою.
Для когось сенс життя, дійсно, полягає в роботі, але, звичайно, не обмежується нею.
Ікігаї - це щастя?
Клінічний психолог і доцент Університету Тойо Ейва, Акіхіро Хасегава, вважає, що ікігаї є поняттям повсякденної японської мови. Воно складається з двох слів: "ікі" - життя і "гаї" - цінність, вартість.
Слово виникло в японській мові приблизно в добу Хейян (мирний період в історії Японії з 794-го по 1185 рік). "Гаї походить від слова "каї" - японською "мушля", що високо цінувалася".
Є й інші слова з коренем "каї", приміром, "ярігаї" (цінність якоїсь дії) або "хатарагаї" (цінність роботи). Ікігаї можна розглядати як загальну концепцію, яка охоплює багато життєвих цінностей.
Поняттю ікігаї в Японії присвячено багато книжок, але, мабуть, однією з найбільш ґрунтовних і відомих є дослідження 1966 року.
Його авторка психіатр Мієко Камія пояснює, що значення слова "ікігаї" можна приблизно трактувати як "щастя", але є деякі нюанси.
Поняття "ікігаї" містить надію, яка дозволяє вам сміливо дивитися в майбутнє, навіть якщо зараз ви почуваєтеся жахливо.
Слово "життя" в багатьох мовах означає як життя взагалі, так і повсякденне життя.
"Але в японській мові ці поняття позначено двома різними словами: "дзінсеї" - усе життя і "сейкацу" - життя в теперішньому моменті", - пояснює Хасегава.
Ікігаї пов'язане саме з повсякденним життям. Як з'ясував дослідник, японці впевнені, що маленькі щоденні радощі покращують життя в цілому.
Ікігаї - це довголіття?
Японці - нація довгожителів. За даними японського Міністерства охорони здоров'я, праці та соціального забезпечення, очікувана тривалість життя в країні становить 87 років для жінок і 81 - для чоловіків.
Можливо, частково цьому сприяє філософія ікігаї?
Письменник Ден Бюттнер вважає, що це саме так. Він об'їздив увесь світ в пошуках регіонів, де мешкають довгожителі, які він називає "блакитними зонами".
І написав книжку з однойменною назвою "Блакитні зони: Як жити довше - поради довгожителів" (Blue Zones: Lessons on Living Longer from the People Who've Lived the Longest).
Одним з таких місць є острів Окінава, найвіддаленіша південна префектура Японії, де живе найбільше довгожителів у світі.
Хоча дієта, напевно, є основною причиною довголіття окінавців, на думку Бюттнера, ікігаї також відіграє важливу роль.
"До людей похилого віку тут ставляться з великою пошаною, і вони почуваються зобов'язаними передати свою мудрість молодшим поколінням", - зазначає Бюттнер.
Служіння громаді надає їм мету в житті.
За словами Бюттнера, ідея ікігаї знайома на лише мешканцям Окінави.
"Довгожителі інших блакитних зон світу, зокрема Сардинії та півострова Нікоя, мають схожу концепцію", - додає він.
Бюттнер пропонує скласти три списки: ваші цінності, речі, які ви робите із задоволенням, і речі, які вам добре вдаються.
Те, що розташоване на перетині цих трьох кіл і є вашим ікігаї.
Утім, одного усвідомлення недостатньо. У вас має бути поле діяльності, оскільки ікігаї - це "мета в дії".
Ікігаї 92-річної Томі Менаки полягає у танці і співі разом з іншими членами її гурту KBG84, зазначає жінка в інтерв'ю Mainichi. Для інших - це може бути роботою.
Як знайти своє ікігаї?
У культурі, в якій інтереси команди ставлять вище за власні, головною мотивацією працівників є бути корисним для інших, завойовувати подяку і шану колег, каже Тошіміцу Сова, гендиректор консалтингової компанії Jinzai Kenkyusho.
Засновниця рекрутингової компанії Probity Global Search Юко Такато працює з висококваліфікованими фахівцями. Вона каже, що всі вони вважають роботу своїм ікігаї, і всі вони мають одну спільну рису: вони дуже вмотивовані й енергійні.
"Якщо ви хочете заснувати власну компанію, але боїтеся пірнути в невідоме, підіть і погляньте на когось, хто займається чимось схожим", - радить Такато.
Коли ви побачите ваші плани в дії, ви відчуєте впевненість, що й ви зможете їх реалізувати.
Почати з малого
Це не означає, однак, що філософія ікігаї вимагає працювати важче і довше. Майже чверть японських робітників працюють понаднормово 80 годин щомісяця, часто з трагічними наслідками. Майже 2 тисячі японців щороку помирають від кароші - смертельної перевтоми.
Ікігаї - це дещо інше. Це відчуття, що те, що ви робите, змінює життя людей на краще.
Фахівців з управління вже давно цікавить, що змушує людей знаходити сенс у своїй справі.
Професор менеджменту з Вортонської школи бізнесу Адам Грант вважає важливим чинником мотивації відчуття, що ваша робота впливає на добробут інших, а також можливість бачити, як саме ваша робота покращила життя інших людей.
Цей принцип стосується життя в цілому. Замість того, щоб боротися з голодом у світі, ви можете почати з малого і допомогти нужденним, записавшись, приміром, до місцевої волонтерської організації.
Не тільки робота
Вихід на пенсію часто приносить відчуття втрати і порожнечі. Це, насамперед, стосується тих, для кого ікігаї було зосереджене виключно на роботі. А також спорстменів, чия кар'єра зазвичай триває недовго.
Японський легкоатлет Даї Тамесує, який в 2012 році завершив спортивну кар'єру, нещодавно зазначив в інтерв'ю, що поставив собі запитання, чого він власне хотів досягти, займаючись спортом.
Його відповідь була - змінити думки людей. Після виходу на пенсію він заснував компанію, яка підтримує спортивний бізнес.
Історія Тамесує показує, що ікігаї є досить гнучким поняттям, яке дозволяє адаптуватися до змін у житті.
На концепцію ікігаї починають звертати дедалі більше уваги й у західному світі.
І це надарма, адже вона допомагає прожити більш значуще і повноцінне життя.
Прочитати оригінал цієї статті англійською мовою ви можете на сайті BBC Capital.
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