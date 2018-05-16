Ікігаї - сенс життя по-японськи

  • 16 травня 2018

У приблизному перекладі з японської це слово означає відчуття власного призначення в житті. Чому воно робить людину щасливою і як його досягти?

Японець Копирайт изображения Getty Images

Для більшості японців у великих містах робочий день починається з тисняви у метро. Японці жартома називають цей стан "суші", бо пасажири набиваються у вагон так щільно, як рис у відомій японські страві.

Але стрес на цьому не скінчається. Японська корпоративна культура сумно відома всьому світу понаднормовим робочим днем та жорсткою ієрархічною структурою.

Перевантаження не є рідкістю - останні потяги в метро опівночі все ще переповнені людьми в ділових костюмах.

Як японцям вдається витримувати таку напругу?

Можливо, секрет криється у понятті, яке японці називають "ікігаї". Це слово перекладається приблизно як "щастя жити".

На Заході ця концепція більш відома діаграмою Венна. На ній ікігаї лежить на перетині чотирьох речей, які ви робите в житті: того, що ви любите, що вам добре вдається, чого потребує світ, і за чим ви можете заробити на життя.

Метро в Токіо Копирайт изображения Steve Vidler / Alamy Stock Photo
Image caption Японці жартують, що у годину пік вони набиваються у вагони метро, як рис у суші

Для японців це поняття має дещо інше значення. Ікігаї необов'язково має бути пов'язаним із доходами.

Під час опитування 2010 року, в якому взяли участь 2 тисячі японських чоловіків і жінок, лише 31% респондентів назвали ікігаї роботою.

Для когось сенс життя, дійсно, полягає в роботі, але, звичайно, не обмежується нею.

Ікігаї - це щастя?

Клінічний психолог і доцент Університету Тойо Ейва, Акіхіро Хасегава, вважає, що ікігаї є поняттям повсякденної японської мови. Воно складається з двох слів: "ікі" - життя і "гаї" - цінність, вартість.

Слово виникло в японській мові приблизно в добу Хейян (мирний період в історії Японії з 794-го по 1185 рік). "Гаї походить від слова "каї" - японською "мушля", що високо цінувалася".

Є й інші слова з коренем "каї", приміром, "ярігаї" (цінність якоїсь дії) або "хатарагаї" (цінність роботи). Ікігаї можна розглядати як загальну концепцію, яка охоплює багато життєвих цінностей.

Ікігаї Копирайт изображения Wikipedia
Image caption Поняття ікігаї складається з кількох речей

Поняттю ікігаї в Японії присвячено багато книжок, але, мабуть, однією з найбільш ґрунтовних і відомих є дослідження 1966 року.

Його авторка психіатр Мієко Камія пояснює, що значення слова "ікігаї" можна приблизно трактувати як "щастя", але є деякі нюанси.

Поняття "ікігаї" містить надію, яка дозволяє вам сміливо дивитися в майбутнє, навіть якщо зараз ви почуваєтеся жахливо.

Слово "життя" в багатьох мовах означає як життя взагалі, так і повсякденне життя.

"Але в японській мові ці поняття позначено двома різними словами: "дзінсеї" - усе життя і "сейкацу" - життя в теперішньому моменті", - пояснює Хасегава.

Ікігаї пов'язане саме з повсякденним життям. Як з'ясував дослідник, японці впевнені, що маленькі щоденні радощі покращують життя в цілому.

Ікігаї - це довголіття?

Японці - нація довгожителів. За даними японського Міністерства охорони здоров'я, праці та соціального забезпечення, очікувана тривалість життя в країні становить 87 років для жінок і 81 - для чоловіків.

Можливо, частково цьому сприяє філософія ікігаї?

Письменник Ден Бюттнер вважає, що це саме так. Він об'їздив увесь світ в пошуках регіонів, де мешкають довгожителі, які він називає "блакитними зонами".

І написав книжку з однойменною назвою "Блакитні зони: Як жити довше - поради довгожителів" (Blue Zones: Lessons on Living Longer from the People Who've Lived the Longest).

Одним з таких місць є острів Окінава, найвіддаленіша південна префектура Японії, де живе найбільше довгожителів у світі.

Хоча дієта, напевно, є основною причиною довголіття окінавців, на думку Бюттнера, ікігаї також відіграє важливу роль.

KBG84 Копирайт изображения Getty Images
Image caption Популярний японський "герлбенд" KBG84 виступає на острові Кохама в префектурі Окінава

"До людей похилого віку тут ставляться з великою пошаною, і вони почуваються зобов'язаними передати свою мудрість молодшим поколінням", - зазначає Бюттнер.

Служіння громаді надає їм мету в житті.

За словами Бюттнера, ідея ікігаї знайома на лише мешканцям Окінави.

"Довгожителі інших блакитних зон світу, зокрема Сардинії та півострова Нікоя, мають схожу концепцію", - додає він.

Бюттнер пропонує скласти три списки: ваші цінності, речі, які ви робите із задоволенням, і речі, які вам добре вдаються.

Те, що розташоване на перетині цих трьох кіл і є вашим ікігаї.

Утім, одного усвідомлення недостатньо. У вас має бути поле діяльності, оскільки ікігаї - це "мета в дії".

Ікігаї 92-річної Томі Менаки полягає у танці і співі разом з іншими членами її гурту KBG84, зазначає жінка в інтерв'ю Mainichi. Для інших - це може бути роботою.

Як знайти своє ікігаї?

У культурі, в якій інтереси команди ставлять вище за власні, головною мотивацією працівників є бути корисним для інших, завойовувати подяку і шану колег, каже Тошіміцу Сова, гендиректор консалтингової компанії Jinzai Kenkyusho.

Засновниця рекрутингової компанії Probity Global Search Юко Такато працює з висококваліфікованими фахівцями. Вона каже, що всі вони вважають роботу своїм ікігаї, і всі вони мають одну спільну рису: вони дуже вмотивовані й енергійні.

Токіо Копирайт изображения Getty Images
Image caption Молоді службовці виходять з офісу в Токіо

"Якщо ви хочете заснувати власну компанію, але боїтеся пірнути в невідоме, підіть і погляньте на когось, хто займається чимось схожим", - радить Такато.

Коли ви побачите ваші плани в дії, ви відчуєте впевненість, що й ви зможете їх реалізувати.

Почати з малого

Це не означає, однак, що філософія ікігаї вимагає працювати важче і довше. Майже чверть японських робітників працюють понаднормово 80 годин щомісяця, часто з трагічними наслідками. Майже 2 тисячі японців щороку помирають від кароші - смертельної перевтоми.

Ікігаї - це дещо інше. Це відчуття, що те, що ви робите, змінює життя людей на краще.

Фахівців з управління вже давно цікавить, що змушує людей знаходити сенс у своїй справі.

Професор менеджменту з Вортонської школи бізнесу Адам Грант вважає важливим чинником мотивації відчуття, що ваша робота впливає на добробут інших, а також можливість бачити, як саме ваша робота покращила життя інших людей.

Цей принцип стосується життя в цілому. Замість того, щоб боротися з голодом у світі, ви можете почати з малого і допомогти нужденним, записавшись, приміром, до місцевої волонтерської організації.

Не тільки робота

Вихід на пенсію часто приносить відчуття втрати і порожнечі. Це, насамперед, стосується тих, для кого ікігаї було зосереджене виключно на роботі. А також спорстменів, чия кар'єра зазвичай триває недовго.

японський легкоатлет Копирайт изображения Getty Images
Image caption Завершення спортивної кар'єри змусило японського чемпіона з легкої атлетики Дая Тамесує переосмислити роль роботи в своєму житті

Японський легкоатлет Даї Тамесує, який в 2012 році завершив спортивну кар'єру, нещодавно зазначив в інтерв'ю, що поставив собі запитання, чого він власне хотів досягти, займаючись спортом.

Його відповідь була - змінити думки людей. Після виходу на пенсію він заснував компанію, яка підтримує спортивний бізнес.

Історія Тамесує показує, що ікігаї є досить гнучким поняттям, яке дозволяє адаптуватися до змін у житті.

На концепцію ікігаї починають звертати дедалі більше уваги й у західному світі.

І це надарма, адже вона допомагає прожити більш значуще і повноцінне життя.

Прочитати оригінал цієї статті англійською мовою ви можете на сайті BBC Capital.

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