Що нам дає здатність мислити гнучко

На відміну від аналітичного мислення, яке керується логікою та послідовністю, здатність мислити гнучко потрібна в ситуаціях, коли звичні, стереотипні рішення не працюють.

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Ідея гнучкості мислення, звісно, не є новою. Але на думку фізика, сценариста і письменника Леонарда Млодінова, цю навичку варто опанувати саме зараз. У нестабільному світі, в якому ми живемо сьогодні, вона потрібна, як ніколи.

Книжка Млодінова "Гнучке мислення в мінливому світі" (Elastic: Flexible Thinking in a Constantly Changing World) описує навички, які допомагають розвити такий тип мислення.

Він передбачає здатність перегорнути думки догори дриґом, на відміну від традиційного мислення, що ґрунтується на логіці та аналізі.

Ці розумові процеси включають неофілію (захоплення новим), шизотипову (дивакувату) поведінку, багату уяву, генерування ідей та нестандартні рішення.

Ваш розум гнучкий, якщо ви: вмієте відмовитися від "зручної" ідеї,

приймаєте неоднозначність та суперечливість світу,

бачите далі стереотипів,

формулюєте звичні питання інакше,

піддаєте сумніву укорінені припущення,

покладаєтеся як на уяву, так і на логіку,

готові експериментувати,

терпимо ставитеся до програшу,

здатні генерувати і об'єднувати різні ідеї Джерело: "Гнучке мислення в мінливому світі"

Як пояснює дослідник, гнучке мислення потрібне не лише представникам творчих професій, але й кожному з нас. Це навичка, якої можна навчитися і яку треба постійно відточувати.

"Кожен, хто хоче вижити і досягти успіху в нашому мінливому світі, має стати антикризовим менеджером, - говорить він. - На щастя, це вміння вбудоване в наш мозок".

Дослідник впевнений, що ми маємо цілий спектр мислення.

"Логічно-аналітичне мислення потрібне для розв'язання проблем, з якими ми вже стикалися раніше. Потреба в гнучкому мисленні виникає, коли обставини змінюються, і ви маєте справу з чимось новим. У такому разі звичайні методи не допомагають".

Млодінов наводить приклади компаній Uber та Google, які були створені і функціонують саме завдяки гнучкому мисленню.

Що спільного у Леонардо да Вінчі та винахідників Pokemon Go? Вони мислять гнучко. Це вміння поєднати непоєднуване, пробувати нові речі і не боятися провалу.

Під час роботи над "Тайною вечерею" да Вінчі надовго відривався від живопису, щоби відновити свої творчі сили, що звичайно дуже дратувало його патронів.

У своїй книжці Млодінов відзначає, що розробники Pokemon Go порушили стереотип, що геймери лише "сидять і грають". Натомість вони "використали наявні технології у новий спосіб і змінили хід мислення розробників ігор".

"У сучасних компаніях - часто це технічні стартапи - ви можете побачити людей, які валяються на диванах і буквально плюють у стелю", - додає Млодінов.

Копирайт изображения Unsplash Image caption Мрії наяву - корисна практика для тренування гнучкого мислення

"Як правило, у них немає менеджерів, які би сварили їх за лінощі, оскільки керівництво компанії розуміє, що цей час є надзвичайно важливим для виношування і обміркування нових ідей".

Для тренування гнучкого мислення Млодінов пропонує впродовж дня знайти час, щоби просто помріяти, поспілкуватися з незнайомими людьми, які не входять у ваше звичне соціальне коло.

Він також радить познайомитися з мистецтвом, яке виходить за межі вашої зони комфорту, та перш ніж спростовувати аргументи опонента, уважно послухати ідеї або концепції, з якими ви палко не погоджуєтеся.

Оллі Каммінгс, головний виконавчий директор міжнародної онлайн-платформи Nurole, яка займається добором персоналу на керівні посади, зазначає, що зараз існує великий попит на фахівців з гнучким мисленням.

"Ми спостерігаємо дві тенденції на ринку праці. Одна стосується когнітивного розмаїття. Роботодавці дедалі більше зацікавлені в працівниках, які мислять нестандартно", - пояснює фахівець.

"Друга тенденція - це потреба в фахівцях, які розбираються в цифрових технологіях".

Негативний простір

Ці навички добре відомі Люсі Пайпер, яка працює креативним директором у міжнародній компанії Intrepid Travel. До цього вона працювала в різних галузях, зокрема, кіноіндустрії, рекламі, копірайтингу та інших.

"Зараз я займаюсь розробкою бренда та очолюю кілька проектів", - розповідає жінка.

"Я постійно виштовхую себе із зони комфорту, - каже вона. - Мій особистий девіз - невпинне прагнення досконалості".

Копирайт изображения Griesham Taan Image caption Письменник, фізик і сценарист Леонард Млодінов вважає, що гнучке мислення допоможе нам орієнтуватися в мінливому світі

"Я часто роблю речі під впливом моменту. Нещодавно, приміром, я знову почала брати уроки гри на гітарі та піаніно. Я намагаюся тренувати м'язи, якими я певний час не користувалася".

Вона розповідає, що в своєму напруженому графіку щодня знаходить час для несфокусованих думок. Вона називає це "негативним простором". Термін походить з мистецтва і означає простір навколо головного об'єкта на зображенні.

"Я прочитала про користь такої практики для роботи і почала застосовувати її", - додає Пайпер.

Утім, як зазначає Леонард Млодінов, гнучке мислення не є панацеєю від усіх проблем.

Ми повинні усвідомлювати необхідність як аналітичного, так і творчого підходу до вирішення різних життєвих ситуацій.

Прочитати оригінал цієї статті англійською мовою ви можете на сайті BBC Capital.

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