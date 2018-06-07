Кров, ваніль, Віагра: несподівані речі, які дорожчі за золото

Дорогоцінні метали більше не єдине мірило цінності. Багато речей у нашому щоденному побуті коштують дорожче золота чи срібла.

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Наступного разу, коли ви куштуватимете йогурт або морозиво, придивіться до крихітних темних цяток у страві.

Це - насіння ванілі, яке отримують із висушених і ферментованих спеціальним чином стручків трьох видів ванільних орхідей, що ростуть у тропічних низовинах.

Насичений солодкуватий аромат прянощі використовують у тістечках, кремах, шоколаді та різноманітних десертах.

Насіння ванілі коштує дорожче, ніж шматок срібла такої ж ваги.

Так, ви не помилилися. Приправа, виготовлена зі стручків, нерідко з висушеними дощовими черв'яками всередині, коштує більше ніж блискучий дорогоцінний метал.

Той самий, який так полюбляли пірати і який тепер використовують у виробництві ювелірних прикрас, електроніки та медичних приладів.

Ваніль

Ціна ванілі вже вдруге з 2017 року досягла рекордної відмітки у 600 доларів США. Це сталося після того, як циклони пошкодили велику частину плантацій на Мадагаскарі, звідки походить три чверті усього імпорту ванілі в світі.

Для порівняння, вартість срібла зараз складає 538 доларів за кг.

Ціну на пряність підтримує й високий попит на неї, що змушує деяких виробників морозива скорочувати або взагалі відмовлятися від виробництва продукції з її смаком.

Утім, ваніль - далеко не єдиний повсякденний продукт, який коштує дорожче срібла.

Нижче - про деякі інші речі, які цілком несподівано виявилися більш цінними, ніж коштовний метал.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Попит сприяв такому стрибку цін на ваніль, що деяким виробникам морозива доводитися відмовлятися від цього смаку

Шафран

Найдорожчими прянощами у світі є шафран, який збирають вручну, витягуючи лише шість тонких ниток з кожної квітки рослини.

Щоб отримати кілограм ароматних золотистих ниток, які так цінують шеф-кухарі, потрібно близько 150 тисяч квіток. Години копіткої роботи збирачів прянощів, а також час, необхідний для висушування та ферментування шафрану, робить його ціну захмарною.

У магазинах шафран продають за ціною від 5 до 25 доларів за грам, залежно від його походження. За деякими оцінками, середня ринкова ціна становить десь від 2 до 15 тис дол. за кілограм.

Останні дослідження також свідчать, що шафран може лікувати депресію, захищати сітківку ока та сприяти схудненню.

Не дивно, що шафран часто намагаються підробити. За коштовну пряність видають пофарбовані шовкові нитки, нитки з буряка або частини інших рослин.

Кількість шафрану, який експортують лише з однієї Іспанії, набагато перевищує офіційний обсяг виробництва прянощі в усьому світі.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Відбір тонких ниток з квіток шафрану - копітка і непроста робота

Людська кров

У тілі дорослої людини - приблизно 4-5 літрів крові. Кров має життєве значення для організму - втрата лише 1-1,5 літра крові є смертельною. Отже наша власна кров є надзвичайно цінною, але якщо нам потрібно придбати чужу кров, якою буде її ціна?

Залежно від країни, приблизно півлітра людської крові може коштувати 375 доларів. Це - 833 долар за кг, тобто майже вдвічі дорожче срібла.

Якщо вам потрібно отримати певний тип клітин, ціна може бути нижчою - у Великій Британії еритроцити коштують приблизно 370 доларів за кг.

Але ціна на кров'яні клітини, які були заморожені, збережені, а потім розморожені і промиті, може сягати 2400 дол., майже в чотири з половиною рази дорожче срібла.

Копирайт изображения Science Photo Library Image caption Втрата лише 1-1,5 літра крові є смертельною

Брак донорів крові, а також безліч аналізів, які повинен здати пацієнт перед переливанням крові, підвищують її вартість.

Звісно, для тих, чиє життя врятувала кров іншої людини, це - невелика ціна.

Кава

Купуючи лате в Лондоні, американо в Нью-Йорку або в модній кав'ярні будь-якого іншого міста, ви, звичайно, не раз обурювалися шаленою ціною напою.

Втім, не всю каву виробляють однаково. І вартість деяких видів дійсно перевищує вартість срібла.

Наприклад, копі-лувак - різновид кави, який отримують із фекалій малайських пальмових куниць, після того як вони скуштували плоди кавового дерева.

Унікальний смак кавовим зернам надають ферменти та бактерії шлунково-кишкового тракту тварини.

Якщо зерна збирають з фекалій диких тварин, ціна на копі-лувак може досягати 660 дол. за кг.

Утім, популярність напою викликає стурбованість серед захисників тварин.

Навіть сам Тоні Вайлд, людина, яка познайомила захід з цією кавою, закликає припинити торгівлю нею, через браконьєрство та жахливі умови, в яких тримають тварин.

Не менше бентежить і той факт, що, на думку деяких фахівців, смакові якості кави копі-лувак не надто відрізняються від звичайних сортів.

Копирайт изображения Unsplash Image caption Найдорожча кава в світі коштує 1800 доларів за кілограм

Попри божевільно завищену ціну, копі-лувак - не найдорожча кава у світі.

Це звання належить сорту "блек айворі". Його виробляють із кавових зерен, пропущених скрізь травний тракт азіатського слона. Кіло "блек айворі" коштує близько 1800 доларів.

Поціновувачі чаю також не будуть розчаровані. Серед сортів чаю є такі, що можуть помітно полегшити гаманець, наприклад, чорний чай Да Хун Пао (різновид улуну), який вирощують у китайській провінції Фуцзянь.

Утім, скуштувати оригінальний Да Хун Пао навряд чи вдасться, оскільки його вирощують лише на кількох кущах в горах Уі, вік яких налічує близько 350 років.

Да Хун Пао, який продають у Китаю, це - молодше покоління рослин, які походять з тих кущів і які вирощують у тій самій кліматичній зоні.

У 2002 році 20 г чаю Да Хун Пао продали за 28 250 дол., тобто ціна за кілограм склала б понад 1,4 млн дол.

Останній урожай з оригінальних кущів зібрали в 2005 році. І отже кілька грамів справжнього Да Хун Пао, які осіли в приватних колекціях, коштуватимуть дедалі більше.

Віагра

Кажуть, кохання не купиш за гроші, але коротку мить щастя - принаймні у вигляді маленької блакитної пігулки - цілком можливо.

Віагру розробила в 1989 році фармацевтична компанія Pfizer для лікування високого кров'яного тиску та стенокардії, але в ході тестування вчені помітили незвичайний побічний ефект.

Через дев'ять років препарат було ліцензовано як засіб від еректильної дисфункції у чоловіків, і він швидко став одним із найбільших джерел прибутку компанії.

У пік продажів препарату в 2012 році Віагра принесла компанії 2 млрд дол.

На початку цього року Pfizer оголосила про підвищення ціни на препарат на 39% порівняно із січнем 2017-го. Як повідомляє The Financial Times, ціна на 100-мг пігулку зросла з 57,94 до 80,82 дол.

Компанія вже почала виробляти дешевший дженерик у вигляді білих пігулок і підписала угоду, яка дозволить й іншим фірмам виробляти аналог Віагри.

Звичайно, Віагра не є найдорожчим медичним препаратом. Деякі ліки від рідкісних генетичних захворювань можуть коштувати десятки тисяч за місячний курс.

Один препарат для лікування паразиту, який викликає токсоплазмоз, коштує 750 дол. за одну таблетку (хоча така ціна викликає загальне обурення).

Фармацевтичні компанії, що виробляють такі дорогі лікарські засоби, стверджують, що їхня ціна покриває величезні інвестиції, які вони роблять у дослідження, розробку та тестування препаратів.

Копирайт изображения Getty Images Image caption На початку 2018 року компанія Pfizer оголосила про підвищення ціни на маленькі блакитні пігулки у США

Мазь від герпесу

Хоча високі ціни зазвичай встановлюють на препарати, які відпускають за рецептом, деякі ліки у вільному продажу, також можуть коштувати чимало.

Проблемі захмарних цін на медичні препарати, що користуються попитом, висвітлили дерматологи із Техаського університету в Остіні, які опублікували статтю на цю тему в Журналі дерматології.

Дослідники порівняли ціни на ліки з товарами класу люкс, як-от айфони та золото, і отримали несподівані результати.

Візьміть, приміром, "Зовіракс", мазь від герпесу, двограмовий тюбик якої у Великій Британії коштує 6,75 дол. Тобто ціна за 1 кг лікарського засобу складає 3 375 дол.

А от у США, через особливості американської системи медичного страхування, ціна на мазь за рецептом складатиме приголомшливі 168 000 дол. за кг - у чотири рази дорожче золота.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Мазь для лікування герпеса може коштувати в 400 разів дорожче срібла

Крем для обличчя

Ще один величезний бізнес - індустрія краси. Щорічний обсяг світового ринку косметики складає понад 532 млрд дол.

Намагаючись зупинити час, споживачі не шкодують грошей на скляночки і тюбики з кремами, декоративну косметику та засоби для догляду за волоссям.

Хоча будь-яка косметика залишає помітний слід на вашому бюджеті, деякі засоби перевищують усі найсміливіші припущення.

Наприклад, один з найдорожчих кремів у світі - Creme de la Mer, 30 мл якого коштують 162 дол., а півлітра - 2057 дол.

Спочатку крем виготовляли з відвару ферментованих морських водоростей, тепер остаточний склад косметичного засобу зберігають у суворій таємниці.

Проте навіть цей славетний крем виглядає дешевкою порівняно з іншим засобом для зволоження шкіри - RéVive Intensity Crème Luster, ціна на який складає 7988 дол за кілограм.

"Передові технології та масштабні наукові дослідження, які стоять за нашою продукцією, пояснюють високі ціни на неї", - виправдовуються в компанії RéVive.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Хоча багато жінок безмежно вірять у чудодійну силу зволожувального крему, носити срібну маску було би точно дешевше, ніж користуватися деякими з них

Чорнило для принтера

Заміна чорнильного картриджа для принтера, залежно від його типу, може коштувати від 8 до 27 доларів.

Чорний чорнильний картридж для струменевого принтера одного з найбільших виробників коштує 23 долари за лише за 4 мл чорнил, яких вистачить на друк близько 200 аркушів.

Як стверджують самі виробники, таким чином вони намагаються компенсувати збитки, яких вони неминуче зазнають від продажів принтерів, а також покрити витрати на розробку нових технологій.

Але відчинить картридж і ви побачите, що більшу частину простору всередині займає губка для збереження і розподілу чорнила.

Тож, коли ви сплачуєте 1733 дол. за кг чорнила, ви могли би з таким же успіхом друкувати тексти чистим сріблом.

Протиотрута

Якщо вас укусила змія або скорпіон, вас напевно турбуватиме не вартість протиотрути, а можливість отримати її якомога швидше.

Втім, сироватка з антидотом є однією з найдорожчих рідин у світі. Одна ампула цієї речовини у США може коштувати від 7 900 до 39 000 дол.

До недавнього часу ампула з антидотом від укусу гримучої змії коштувала до 57 тис. дол.

В одному флаконі міститься близько 10 мл сироватки. Процес її виробництва є водночас і складним, й небезпечним. Отруту, отриману від живої змії чи скорпіона, вводять тваринам, вівцям чи коням, а потім витягують з їхньої крові антитіла.

Попит на антидоти є також відносно невисоким. Від укусів змій щороку в США потерпають близько 7-8 тисяч людей, хоча в інших частинах світу, як-от Африка та Південна Америка, ця цифра є набагато вищою.

Копирайт изображения Getty Images Image caption "Доїння" гадюки виду Куфія Поупа

Проте жоден з цих чинників не пояснює таку високу ціну на антидот, вважає Леслі Боєр, засновниця і директорка Інституту VIPER при Університеті Арізони, який займається розробками нових сироваток-антидотів.

Дослідниця з'ясувала, що виробництво однієї ампули з протиотрутою, ціна якої складає 14 тис доларів США, насправді коштує лише 14 дол., що дорівнює 0,1% від кінцевої вартості.

Клінічні випробування, судові витрати, ліцензування та різноманітні збори, звичайно, підвищують ціну на препарат, але найбільша частина його вартості пов'язана з "особливостями фінансування системи охорони здоров'я в США".

Кілограм антидоту у флаконі вартістю 14 тис дол., коштуватиме приблизно 1,4 млн дол.

З огляду на те, що в деяких серйозних випадках пацієнту доведеться ввести дві ампули протиотрути, варто бути дуже уважним в місцях, населених отруйними тваринами.

Прочитати оригінал цієї статті англійською мовою ви можете на сайті BBC Capital.

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