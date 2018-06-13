Чому в сучасних жінок змінюється тембр голосу?

Дослідження свідчать, що в останні кілька десятиліть мешканки західних країн загалом почали розмовляти нижчим голосом, ніж їхні мами чи бабусі. Чи свідчить це про зміни гендерних ролей у суспільстві? І чи дійсно голос впливає на наш соціальний статус?

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Якщо ви послухаєте радіопередачі 1940-50-х років, ви помітите деякі разючі відмінності між тим, як люди розмовляли тоді і тепер.

Мабуть, найбільш помітні зміни можна почути в акценті. Мова не статична, вона постійно розвивається, відповідаючи моді сьогодення, і це призводить до змін у вимові.

Наприклад, у Великій Британії сьогодні набагато менше людей розмовляють із нормативною вимовою, так званим RP (англ. received pronunciation).

І навіть акцент Королеви Єлизавети II втратив деякі з аристократичних ноток, притаманних її вимові в юності.

Це, напевно, відбиває загальні зміни в ієрархічності британського суспільства, які призводять до взаємного мовленнєвого впливу між соціальними прошарками. Такого повсюдного, що він не оминув й її Величність.

Утім, соціальному впливу піддається не лише вимова, а й звучання наших голосів.

Зміни в розподілі влади між чоловіками і жінками, що відбуваються в суспільстві сьогодні, відбилися на тембрі голосу сучасних жінок, який поступово стає нижчим, ніж в їхніх мам та бабусь.

Дослідниця з Університету Південної Австралії Сесілія Пембертон вивчала голоси двох груп австралійських жінок віком від 18 до 25 років. Науковці порівняли архівні записи жіночих голосів 1945 року з записами початку 90-х років.

Дослідники встановили, що за п'ять десятиліть "основна частота" голосу в середньому знизилася на 23 Гц, що є доволі чутливою різницею.

Копирайт изображения Rolls Press/Popperfoto Image caption Колишня прем'єр-міністр Великої Британії Маргарет Тетчер брала уроки вокалу, щоби її голос лунав нижче і більш авторитетно

Відбираючи зразки голосів, дослідники звертали пильну увагу на демографічну однорідність групи: всі учасниці дослідження були студентками університету, і ніхто з них не курив.

Науковці також взяли до уваги той факт, що учасниці другої групи 1990-х років могли приймали протизаплідні таблетки. Гормональні зміни в організмі жінок могли вплинути на голосові зв'язки.

Однак зниження тембру спостерігалося й тоді, коли цей чинник було повністю виключено.

Це змусило науковців припустити, що трансформація голосу відображає зростання числа жінок, які посідають керівні ролі в суспільстві. Нижчий тембр голосу дозволяє їм лунати більш авторитетно і стверджуватися на владних позиціях.

Колишня прем'єр-міністр Великої Британії Маргарет Тетчер брала уроки вокалу. Щоби її голос звучав впливово, вона намагалася знизити його тембр на цілі 60 Гц.

Більшість з нас, напевно, не змінюють свій голос так радикально. Проте, як свідчать дослідження, ми всі спонтанно пристосовуємо його тембр до тієї соціальної позиції, яку хотіли би продемонструвати.

Дослідниця з Університету штату Іллінойс Джої Чень провела експеримент, в ході якого учасники мали ухвалювати незвичайні рішення. Наприклад, їм пропонували перелічити в порядку необхідності предмети, які допомогли б астронавту вижити на Місяці після катастрофи космічного корабля.

Після цього в окремій бесіді з кожним учасником дослідниця просила оцінити стихійну ієрархію, яка склалася в його групі під час обговорення, і рівень домінування різних членів групи.

Записуючи розмови учасників, дослідниця помітила, що багато людей швидко знижували тембр свого голосу в перші хвилини спілкування. І ці зміни потім впливали на оцінку їхньої впливовості в групі.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Багато тварин, як-от самці жаб, знижують тембр свого голосу, щоби затвердити своє домінування на певній території

Тих учасників або учасниць експерименту, хто знизив голос на початку дискусії, оцінили як більш впливових, і вони мали вищий соціальний статус в очах своїх одногрупників. А ті, хто розмовляв вищим голосом, посіли нижчі ланки в соціальній ієрархії групи.

"Буквально з перших хвилин дискусії можна було доволі точно передбачити, якою буде розстановка силу у групі", - каже Чень.

Як зазначає науковець, така соціальна тактика притаманна багатьом тваринам, і насамперед, приматам - від макак резус до наших найближчих родичів, шимпанзе.

В ситуації конфлікту чи суточок з іншими представниками виду вони виробляють більш грудні звуки, ніж зазвичай.

"Це - сигнал іншим, що вони готові битися і захищати свої ресурси, тобто стверджувати своє домінування".

Люди, вочевидь, керуються таким самим принципом. "Ті, хто розмовляв нижчим голосом, створювали враження більш владних особистостей, готових нав'язати свою волю іншим і вплинути на рішення всієї групи", - каже дослідниця.

Висновки Чень, безумовно, узгоджуються з гіпотезою Сесілії Пембертон про те, що загальне зниження тембру голосу австралійок пояснюється, насамперед, зміною гендерних ролей у суспільстві. Схожу ситуацію дослідники помітили в Швеції, США та Канаді.

Свідомо чи несвідомо, жінки, здається, пристосовують свій вокальний діапазон до можливостей, які пропонує їм сучасне суспільство.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Промови Гілларі Клінтон критикували то за надмірну емоційнсть, то, навпаки, за "прісність"

Цікаво, що відмінності в тембрі голосу як засобі соціальної влади можна спостерігати і між країнами.

Мешканки Нідерландів, наприклад, говорять загалом нижчим голосом, ніж японки.

Схоже, це пов'язано з пануючими в різних культурах гендерними стереотипами - незалежність проти безправності. Що підтверджується й помітно більшою нерівністю в оплаті праці жінок і чоловіків в Японії.

Чень також зазначає, що зміни в тембрі голосу не завжди мають позитивні наслідки для жінок, навіть у тих країнах, де ця тенденція має загальний характер.

"Хоча нижчий голос та самовпевнена поведінка в цілому сприяють більш авторитетному образу і владним позиціям як у жінок, а так і чоловіків, вони можуть також негативно впливати на ставлення до людини", - каже дослідниця.

Чень зазначає, що низький голос, наприклад, може сприйматися як менш сексуальний і приємний.

Голос, таким чином, стає ще одним прикладом "подвійних стандартів" у професійному світі, коли одні й ті самі риси, можуть вважатися позитивними для чоловіка і негативними для жінки.

Зверніть увагу на те, як в пресі обговорювали поведінку Гілларі Клінтон, промови якої називали то занадто "верескливими", то "беземоційними".

Нижчий тембр голосу, напевно, можна вважати ознакою прогресу, але нам, безумовно, доведеться пройти ще довгий шлях, перш ніж ми назавжди позбудемося цих забобонів.

Прочитати оригінал цієї статті англійською мовою ви можете на сайті BBC Capital.

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