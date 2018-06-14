Хто зіграє у фіналі ЧС-2018? Версія бізнес-аналітиків

Похід у букмекерську контору певною мірою нагадує гру на фондовій біржі. Як із математичною точністю обчислити результати мундіалю 2018, поділилися кілька фінансових аналітиків.

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З тихим нявканням білий кіт на ім'я Ахілл ліниво позирає на дві миски з кормом, прикрашені національними прапорами Росії та Саудівської Аравії.

Останніми тижнями харчові вподобання цієї нічим непримітної кицьки, що мешкає у підвалі Державного Ермітажу в Санкт-Петербурзі, привернули значну увагу в світі.

Ахілл є офіційним оракулом Чемпіонату світу з футболу 2018 року, він передрікатиме переможця в кожному матчі, обираючи між двома мисками з їжею.

Як розповідають куратори музею, Ахілл має гарний досвід у прогнозуванні футбольних результатів. Минулого року він доволі успішно називав переможців матчів у Кубку Конфедерації.

Тварини-оракули

Ахіл - останній у низці тварин-оракулів, які намагалися прогнозувати результати останніх Чемпіонатів світу.

Під час ЧС-2010 у Південній Африці цю почесну роль виконував восьминіг Пауль, який правильно вгадав переможців 11 з 13 матчів за участю збірної Німеччини. Пауля показували в прямому ефірі на національному німецькому телебаченні.

Результати матчів мундіалю в Бразилії передбачали одразу кілька тварин із містичними здібностями: кенгуру, морські свинки та верблюди.

Утім, далеко не всі покладаються на інтуїцію тварин-оракулів. Вираховуючи вірогідність виграшу тієї чи іншої збірної, букмекери застосовують більш математичний підхід.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Глухий кіт Ахіл, який раніше ловив мишей у підвалі Ермітажу, тепер є офіційним передвісником результатів ЧС 2018

Вони беруть до уваги не лише попередній рівень гри команди, але й такі показники, як фізична форма гравців та травми.

За даними букмекерської контори Paddy Power, зараз фаворитами мундіалю 2018 є Бразилія 4/1 і Німеччина 5/1.

Інші звертаються до складних статистичних моделей, за допомогою яких банки прогнозують зростання цін на нафту або коливання на фондовому ринку.

І як зазначають багато фахівців, передбачити результати фантастичної майстерності Роналдо, Мессі чи Руні, набагато легше, ніж відстежувати зростання та падіння акцій на біржі.

"Ми маємо достатньо інформації про Чемпіонат світу, оскільки ФІФА заздалегідь викладає розклад матчів, правила турніру і рейтинги команд", - каже Майкл Боллінджер, голова департаменту інвестиційного банку UBS, який відповідає за розміщення активів на ринках, що розвиваються.

За допомогою фінансових алгоритмів, які він застосовує щодня, Боллінджер вирішив передбачити переможців цьогорічного турніру.

"Отже, в нас набагато більше вихідних даних для прогнозування, ніж коли ми оцінюємо інвестиційні ринки", - додає він.

Боллінджер вивчив сотні змінних, які можуть вплинути на результат футбольного матчу. Перевіряючи ефективність своє моделі на результатах п'яти останніх чемпіонатів світу з футболу, він виявив, що суттєвими є лише чотири чинники.

По-перше, це місце збірної в рейтингу Ело, який враховує відносну майстерність кожної команди, а також результати ігор останніх 12-18 місяців на етапі кваліфікаційних турнірів.

Хоча фінансовим інвесторам зазвичай рекомендують не покладатися на минулі показники акції, у футболі все інакше. Участь і перемоги у попередніх Кубках світу відіграють велику роль в передбаченні майбутніх фаворитів.

"Бразилія, Німеччина, Італія та Уругвай зіграли в більшості турнірів і виграли", - каже Боллінджер.

"Вони вміють вигравати на чемпіонатах такого рівня, до того ж віру в свої сили у теперішніх гравців підживлюють минулі перемоги колишніх футболістів їхніх збірних".

Копирайт изображения Getty Images Image caption На Чемпіонаті світу 2018 року 32 команди зіграють у 63 матчах

У своїй моделі Боллінджер враховує й деякі інші психологічні чинники, наприклад, гру на своєму полі. Команди, які грають на рідному стадіоні, як правило, показують кращий результат, не в останню чергу завдяки підтримці своїх фанатів.

Боллінджер задає в алгоритм й елемент непередбачуваності, адже в спорті, як і в житті, може трапитися будь-що. Фаворити не завжди виграють, а слабка команда може раптом вибитися в лідери.

Таким чином, для прогнозування результатів 10 тисяч турнірів модель Боллінджера враховує рейтинг команди, результативність в минулому, нещодавні матчі та психологічні переваги гри на рідному полі.

Він також додає елемент випадковості, щоби врахувати вірогідність несподіваних результатів.

І підраховує, скільки разів кожна з 32 збірних вигравала кубок, виходила у півфінал або залишала чемпіонат на етапі групових матчів.

Фаворитами нинішнього чемпіонату, які, вочевидь, зустрінуться у фіналі, його модель показала Німеччину та Бразилію.

Передбачити непередбачуване

Ідея, що чинник випадковості може зробити прогнози більш точними, на позір здається нелогічною. Однак у турнірах постійно трапляються непередбачувані речі.

Хто, приміром, міг припустити, що нападник Уругваю Луїс Суарес вкусить гравця італійської збірної за плече під час матчу групового етапу на Чемпіонаті світу 2014 року?

Суареса дискваліфікували на дев'ять матчів, що, на думку багатьох, зіграло роль у тому, що Уругвай вилетів з чемпіонату вже в наступному раунді.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Передбачення восьминога Пауля в Чемпіонаті світу 2010 року були одними з найточніших

Непередбачувані події та поведінка темпераментних гравців можуть помітно вплинути на результати. Нерви перед грою, психологічний тиск під час матчу, проблеми вдома можуть перетворити на невдах навіть команду суперзірок.

"Психологічний настрій гравців відіграватиме величезну роль в успіхах чи невдачах команд на Чемпіонаті цього літа", - зазначає Дженніфер Каммінг, спортивний психолог із Бірмінгемського університету. Це й стає випадковим чинником, який досить важко передбачити.

"У середньому близько 86% результату матчу між двома командами є випадковими", - каже Андреас Хоєр, професор кафедри моделювання складних систем із Мюнстерського університету, який вивчає прогнозування у футболі.

"Якби гравці були роботами з однаковим рівнем майстерності, то шанси на перемогу визначалися абсолютно довільно. Але маючи точні дані, результат матчу можна перебачити".

"Втім, психологічні чинники помітно ускладнюють прогнози", - додає він.

Хоєр пригадує добре відомий у психології феномен - страх втрати, який вперше визначив лауреат Нобелівської премії, психолог Даніель Канеман.

За теорією Канемана, люди переживають втрату набагато важче, ніж здобуття певної речі, і страх втрати зазвичай спричинює більші збитки. Цей феномен, вочевидь, відіграє важливу роль у матчах, на 80-й хвилині яких рахунок становить 0:0.

Копирайт изображения Matthias Hangst Image caption Дискваліфікація нападника уругвайської збірної Луїса Суареса після інциденту з укусом іншого гравця, без сумніву, зіграла роль у програші Уругваю

"В останні 10 хвилин матчу, як правило, забивають набагато менше голів, ніж можна було очікувати статистично", - зазначає Хоєр.

"Активність команд знижується, тому що вони займають оборонну позицію, не бажаючи ризикувати. Нічия здається кращою опцією, ніж ризик не отримати жодного очка".

З іншого боку, нічия не може бути бажаним результатом, оскільки за перемогу команда могла би отримати три очки. Втім, як футболісти, так і тренери, вочевидь, воліють не ризикувати, насамперед, на перших етапах таких турнірів, як Чемпіонат світу.

"Така поведінка виглядає нераціональною, - додає Хоєр, - але люди намагаються уникати втрат".

Футболісти нерідко припускаються й інших психологічних помилок. Наприклад, команда може уперто не змінювати програшну стратегію гри через те, що вона вже вклала в неї час і зусилля.

Схожі проблеми постійно виникають у процесі ухвалення бізнес-рішень. Той, хто розуміє, коли наші інстинкти варто проігнорувати і ризикнути, зазвичай й виграє, каже Хоєр.

Ще одну модель для прогнозування результатів мундіалю пропонує професор Стів Бегг, фахівець з ухвалення рішень та аналізу ризиків з Університету Аделаїди в Австралії.

Він застосовує так звану "симуляцію Монте-Карло", розроблену вченими Мангеттенського проекту (кодова назва американської програми розробки ядерної зброї. - Ред.).

За допомогою цього методу, який використовують для обчислення випадкових процесів, дослідник спробував розрахувати, як фізична форма кожної команди може змінитися під час турніру.

Він провів 100 000 симуляцій можливих результатів 63 матчів чемпіонату.

"Невизначеність має вирішальне значення для прогнозування ходу турніру. Імовірність - суб'єктивна і залежить від інформації, якою ви володієте. Але дуже важливо, щоби ця інформація, як і ваше ставлення, були об'єктивними".

Боллінджер також наголошує, що емоційну складову, хоч би як вам не кортіло, щоби ваша команда виграла, треба вивести з математичних розрахунків.

"А інвестори могли би багато чого повчитися в успішних футболістів, - додає Боллінджер, який проводив свої футбольні симуляції, залишаючись допізна на роботі. - Спритність, рівновага та спокій - я намагатимусь використовувати ці якості під час роботи з клієнтами".

Так хто ж стане переможцем Чемпіонату світу 2018? За даними найвпливовішого аналітика в світі фінансів, компанії UBS, головний трофей турніру здобуде Німеччина.

Тоді як Beggs прогнозує, що чемпіоном стане Бразилія.

А тим, хто збирається робити ставки на результати мундіалю, варто мати на увазі ще одну альтернативу букмекерам.

Як свідчить дослідження 2007 року, національні фондові ринки досить чутливо реагують на результати Чемпіонату світу.

Дослідники з Норвезької школи менеджменту виявили, що якщо національна збірна програє Кубок світу, ціни на акції наступного дня можуть впасти на цілих 49 пунктів.

Або просто візьміть відгул та насолоджуйтеся святом футболу.

Прочитати оригінал цієї статті англійською мовою ви можете на сайті BBC Capital.

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