Сісу: фінське мистецтво внутрішньої сили

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Фінське слово "сісу"не має прямого відповідника і приблизно перекладається як надзвичайна стійкість, наполегливість і гідність перед лицем випробувань. Та чи можна розвинути у собі цю якість?

"Сісу проведе тебе навіть крізь граніт", - любила повторювати моя свекруха-фінка. Якщо подивитися на величезні пласти граніту, що проступають з-під землі по всій Фінляндії ще з льодовикової ери, ви зрозумієте: пробитися крізь них - не просто складно, а практично неможливо.

Фінською мовою, "сісу" означає силу, витримку у виконанні справи, за яку, на думку багатьох, божевільно навіть братися. Моя свекруха пережила бомбардування Зимової війни (1939-1940), коли на Фінляндію напала набагато потужніша Радянська армія, але фіни зуміли дати їй відсіч і зберегти незалежність.

Тоді, у 1940-му році, газета New York Times опублікувала статтю під заголовком: "Сісу: слово, яке пояснює Фінляндію".

То що ж це за майже містична якість, яка так влучно характеризує фінів?

"Це особливий ресурс, що використовується лише у хвилини надзвичайних випробувань, коли ми відчуваємо, що вичерпали усі свої звичайні можливості.

Можна сказати, що сісу - це сила та рішучість перед лицем непересічних випробувань", - каже Емілія Лагті, дослідниця концепту "сісу" з Університету Аалто в Гельсінкі.

Копирайт изображения Getty Images Image caption У Зимовій війні 1939-40 років радянські війська значно перевищували фінські за чисельністю

Пані Лагті захопилася цим поняттям через складні життєві обставини: вона мусила виживати у стосунках, сповнених фізичного та психологічного насильства.

Їй вдалося не лише вижити, а й досягти успіху; тепер вона веде активну громадську діяльність і пропагує сісу.

"В усіх нас бувають моменти, коли ми мусимо робити те, що раніше здавалося неможливим. Ми сягаємо межі своїх фізичних, емоційних і психологічних сил. А тоді з'являється якась інша сила, що допомагає нам іти далі навіть тоді, коли ми вже й самі не сподівались", - каже пані Лагті.

У свідомості фінів, ця внутрішня сила чи "друге дихання" і є сісу.

Звідки походить це слово?

Можливо, історія цього поняття допоможе нам зрозуміти, чому воно й понині не втрачає актуальності у фінській культурі.

Слово походить від "сісус", що у буквальному перекладі з фінської означає "кишки". У 1745 році фінський єпископ Даніель Юсленіус у складеному ним словнику визначив слово "сісукунда" як місце у людському тілі, звідки походять сильні емоції.

"В лютеранській філософії це слово набуло дещо негативного значення і позначало якість людини, яка не хоче виконувати накази, не хоче бути як усі", - каже пані Лагті.

Втім, у період розбудови нової нації фінські інтелектуали вподобали поняття "сісу", витлумачивши його як відмітну особливість фінського національного характеру.

Фінляндія здобула незалежність від Росії у 1917 році, і "сісу" можна вважати "соціальним клеєм", що допоміг нації самовизначитись.

"У 1920-ті роки треба було якось охарактеризувати фінів як незалежний народ. Сісу набуло позитивного значення. Воно давало нам відчути, що в нашому народі є дещо добре, зрозуміти причину, чому наш народ вижив у холоди", - каже Рауно Лахтінен, історик культури з Університету Турку.

Копирайт изображения Veikka Gustafsson Image caption Вейкка Густафссон на вершині Гашербрум І (8080 м) у Пакистані. Пан Густафссон захоплюється народністю балті через їхнє сісу

"Фіни були молодою нацією, яка намагалася створити собі позитивний імідж. Сісу підкріплювало ідею, що фіни мають в собі дещо особливе", - додає він.

Фінська історія за останні 100 років закріпила сісу як унікальну рису фінів. Після Зимової війни Фінляндія повністю виплатила репарації СРСР; хоча це було неабияким тягарем для народу, таким чином фіни усунули подальші загрози своїй незалежності. Сісу стало символом того, що країна вижила - і з честю.

Це слово також часто вживається для опису досягнень фінських спортсменів та інших проявів неординарних фізичних здібностей.

Як навчитися сісу Вейкка Густафссон став уособленням сісу у 1990-ті роки, коли першим з фінів зійшов на Еверест. Ось його поради: Привчайтеся завжди іти трохи далі, ніж хочеться. Я завжди кажу: якщо вода не замерзла, значить, можна купатися. На початку це не дуже приємно. Але через деякий час ви звикаєте. Заходячи у крижану воду зусиллям волі, потім почуваєшся чудово.

Ухваливши рішення, дотримуйтесь його, що б не сталося.

Наштовхнувшись на труднощі, подумайте, як поралися з ними попередні покоління.

Коли вам некомфортно, сприймайте це як цінний досвід.

У 1990-ті роки національним уособленням сісу став альпініст Вейкка Густафссон, який першим з фінів у 1993 році зійшов на Еверест. До 2009 року він підкорив усі 14 так званих "восьмитисячників" планети (вершин висотою понад 8000 м) без використання додаткового кисню.

Загалом у світі він став дев'ятим альпіністом, хто таке зробив. Він також піднімався на вершини в Антарктиці - і нарік одну з них "гора Сісу".

Пан Густафссон назвав так не лише гору, а й свого сина, якому зараз п'ять років. Також він деякий час рекламував популярні фінські цукерки під назвою "пастилки сісу".

Ким же захоплюється цей чоловік, який став втіленням сісу?

"Мені спадає на думку народність шерпа в Непалі - у них дуже багато сісу. Я також згадую народність балті - вони допомагали нам у пакистанських експедиціях. У них також дуже й дуже багато сісу" - каже він.

При всій солодкості пастилок, сісу має і негативну сторону. Навіть пан Густафссон визнає, що ця риса поєднується з неабиякою впертістю: "Я собі роблю своє. Мати сісу - це не просто переносити будь-яку скруту; це ставитися до речей з "мовчазною нещадністю", словами Емілії Лагті".

Ця якість також не дає людям зізнаватися у слабкості. "Фінам важко просити про допомогу. Ви ризикуєте втратити лице, якщо визнаєте свою слабкість. Це складна сторона культури, де високо цінять сісу", - каже мені пані Лагті.

Якщо ви надто довго й уперто страждаєте, це не йде на користь: "Ви можете виснажитись вщент".

Окрім того, практикуючи сісу, можна ображати інших людей, застерігає вона: "Таке безжальне ставлення швидко переноситься з себе на інших. Важко жити поруч з такими людьми". Тому важливо поєднувати сісу зі співчуттям до себе й до інших, наголошує вона.

Копирайт изображения Tomi Kosonen/Ilkka and Pohjalainen Image caption Сісу дозволяє людям перевершити власні можливості - але може довести до виснаження, каже спортсменка Емілія Лагті (на фото - під час тренування

Тим часом, об'єднувальна сила сісу у фінському суспільстві, схоже, вичерпується. Це поняття значно менше приваблює молоде покоління.

23-річна Айно Ніємі вважає, що це поняття надто затерлося і стало беззмістовним кліше.

"Так, наприклад, коли фінська збірна виграє чемпіонат світу з хокею, ми можемо пишатися нашим сісу, - каже вона. - Та в більшості випадків сісу не відіграє значної ролі. Молоді люди не особливо пишаються своїм сісу чи тим, що вони фіни. Вони часто думають, що за кордоном жити краще".

Експорт з півночі

Пані Лагті зауважує, що такі поняття існують і в інших мовах. У японців це "ганбару" - бути непохитним у складні часи. Британці ж здавна пишаються своєю твердістю духа (stiff upper lip буквально означає "щільно стиснуті губи").

Та саме сісу привернуло увагу всього світу.

Можливо, це частково пояснюється тим, що північні нації в останні роки впевнено посідають верхні позиції у всесвітніх рейтингах щастя і задоволеності життям.

Ще до сісу, світ захопився іншими слівцями, які прийшли до нас з півночі: данським (і норвезьким) "хюґе" - що означає "затишок, комфорт, приємне перебування разом" - і шведським "лаґом", сутність якого у рівновазі, поміркованості та простоті.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Коли фінська збірна виграє чемпіонат світу з хокею, ми можемо пишатися нашим сісу, каже 23-річна фінка Айно Ніємі

Просто зараз, поки я пишу цю статтю, набирає популярності ще одне фінське поняття, яке може відібрати пальму першості у сісу. Це "kalsarikänni", або англійською pantsdrinking, що дослівно означає "випивати вдома у спідній білизні".

Багато хто хоче вірити, що ці нордичні ідеї зроблять нас щасливими та незалежними. Насправді ж, щастя більше залежить від розвитку освіти та рівня соціального забезпечення.

Хоч би як, сісу - не єдине пояснення успіху Фінляндії.

Втім, пан Густафссон переконаний, що без нього країна не була б такою, якою є. "Якби не сісу, я б зараз говорив з вами російською", - каже він, посилаючись на напад СРСР у 1939 році, коли Фінляндії вдалося зберегти незалежність.

Де б ви не жили, часом корисно нагадувати собі про цю ідею внутрішньої сили, каже пан Густафссон.

"Найбільші перешкоди - у нас в голові, у тому, що ми собі навіюємо".

Прочитати оригінал цієї статті англійською мовою ви можете на сайті BBC Capital.

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