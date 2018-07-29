Полум'яна промова: як підготуватися до публічного виступу

Копирайт изображения Thinkstock

Майже кожен, хто виходить до мікрофона, міг би говорити більш впевнено та переконливо. Для цього потрібно навчитись керуватися кількома принципами і уникати трьох ораторських помилок.

Виступаючи одного разу з промовою, корпоративний консультант Мак Макдональд із Сіетла, штат Вашингтон, припустився помилки, яку не забули ані він, ані його слухачі.

На початку своєї кар'єри Макдональд проводив семінар зі співробітниками Армії порятунку в Лос-Анджелесі. Він стояв близько до слухачів із мікрофоном, прикріпленим до краватки.

"Я говорив про цілі, й замість того, щоб сказати, я хочу, щоби ви почали з вашої мети, я раптом вимовив, я хочу, щоб ви пукнули", - розповідає Макдональд.

Як виголосити незабутню промову Почніть із несподіваного аргументу

Викладайте думки послідовно і логічно

Придумайте кілька влучних фраз, використовуючи протиставлення і рими

Добре завчить промову

Потренуйтеся її вимовляти, але не перестарайтеся Саймон Ланкастер, спічрайтер

Він спробував не звернути уваги на те, що сталося, але не тут-то було. Жінка в першому ряду голосно звернулася до своєї сусідки зі слуховим апаратом.

"Ви чули, сестро Терезо, він хоче, щоби ми пукнули. Але як це допоможе нам сфокусуватися на меті?"

Такі фейли, звісно, трапляються нечасто, але існує кілька поширених помилок, якими грішать і досить досвідчені промовці.

Утім, майже кожен, хто виходить до мікрофона, міг би говорити більш впевнено та переконливо, навчившись керуватися кількома простими принципами.

Поводьтеся скромно, намагайтеся бути щирим зі своєю аудиторією і завойовуйте її довіру оригінальними метафорами, радять експерти.

Ну і не забувайте, що за доби смартфонів будь-який "ляп" може бути увіковіченим в інтернеті. А значить, промова має бути ретельно підготовленою.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Щирість оратора виявляється не лише в словах, але й в жестах та рухах, тобто мові тіла

Поговоримо про три найголовніші помилки ораторів і те, як їх уникнути.

Помилка 1: Нещирість

У розмові на TED, що зібрала 1,2 млн переглядів, жінка розповідала про те, як людей з вадами перетворюють на об'єкт, і пояснювала, чому вона не хоче бути зразком для мотивації тільки через це.

На сцені вона була в інвалідному візку, і в глядачів не виникало жодних питань щодо важливості цієї проблеми для неї.

Уважна аудиторія миттєво розпізнає самозванця.

Ось чому вам не вдасться привернути увагу слухачів, якщо ви щиро не зацікавлені в темі вашого виступу і якщо ви не зможете пояснити її надзвичайну важливість для вас, каже Андреас Франкен, тренер і консультант з публічних виступів із Бонна, Німеччина.

Люди не просто слухають ваші слова, вони також відчувають, що відбувається на сцені, і відповідно вирішують, чи варті ваші ідеї їхнього осмислення.

Якщо аудиторії не зрозуміло, чому ви про це говорите, або вони бачать гіпертрофоване его оратора, вони обов'язково спитають себе: "Чому я маю цьому вірити?"

Іноді досить сказати, "Як член проекту, я..." або, якщо ваша промова - мотиваційна, ви можете почати з життєвої історії, яка змусила вас замислитися про деякі речі, як це зробила згадана вище спікерка TED.

Проте щирість або, навпаки, фальш виявляються не тільки в словах, але й в жестах та рухах, тобто мові тіла, яку уважно зчитує аудиторія.

"Промовець, який дуже старається, чиї слова надто бездоганні, виглядатиме неприродно", - каже Франкен.

Подивіться, наприклад, вітання держсекретаря США Джона Керрі після його призначення кандидатом від Демократичної партії під час президентських виборів 2004 року.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Уважна аудиторія миттєво розпізнає нещирість оратора

Він підняв руку і сказав: "Я Джон Керрі, беру на себе обов'язки". Як зазначає Франкен, "Керрі виглядав напруженим, і це викликало сумніви у щирості його намірів".

Зазвичай люди мало жестикулюють. "Але коли слова оратора супроводжує вся його особистість, він виглядає жвавим і справжнім", - додає Франкен.

Помилка 2: Зарозумілість

Ніщо не виглядає таким марнославним та егоїстичним, як незнання своєї аудиторії та неналежне звертання до неї.

Наприклад, коли виконавчий директор міжнародної компанії на телеконференції з усіма підрозділами вітає співробітників словами "Доброго ранку", але у багатьох з них вже далеко не ранок. Наводить приклад Джоан Детц, спічрайтер-міжнародниця та авторка книжки "Як написати і виголосити промову".

Давайте не забувати, що ми прагнемо вплинути на нашого слухача, захопити його новими ідеями або спонукати до нових рішень.

Якщо аудиторія відчуває, що оратор більше зосереджений на самому собі, переконати її буде набагато складніше.

Джуді Гулд, консультант медичних неприбуткових організацій із французького міста Альбі згадує виступ професорки з престижного американського університету, який слухачі геть не сприйняли, оскільки її промова не врахувала європейську ментальність.

Копирайт изображения Unsplash Image caption Важливо показати своїм слухачам, що ви знаєте, хто вони

Професорка була відома своїми новаторськими ідеями в питаннях лідерства, але всі її приклади були неналежними, оскільки торкалися виключно американських політиків, втягнутих у секс-скандали.

"Більшість із нас взагалі не знали, про кого йдеться, та згадувати секс-скандали в лекції про лідерство для європейського слухача?" - дивується Гулд.

"Європейців це питання хвилює", - додає вона.

Помилка 3: Недоречні метафори

Коли колишній офіцер ВМС Кріс Перрі обійняв посаду головного виконавчого директора Ради незалежних шкіл Великої Британії, він помітив, що військовий лексикон почав просочуватися в його мовлення.

Його промова про необхідність шкільних реформ була добре присмачена мілітаристськими метафорами, але, як з'ясувалося пізніше, на освітян вони не справляли потрібного враження.

Невдовзі після свого виступу в 2008 році Перрі пішов з посади.

Великою помилкою Перрі виявилася недоречна риторика. Британський професор лінгвістики Джонатан Чартеріс-Блек стверджує, що метафори працюють на підсвідомому рівні, допомагаючи людям впоратися з відчуттям невизначеності, яке виникає внаслідок змін.

Копирайт изображения Unspalsh Image caption Вдала промова переконує слухачів у вашому способі мислення

Але використання невдалих порівнянь або образів, недоречних для певної аудиторії, спричинює хаос.

Наслідки таких помилок зазвичай дуже помітні. Люди, як правило, використовують близько шести метафор у хвилину, каже Саймон Ланкастер, спічрайтер із Лондона і автор книжки "Гід з написання промов".

Якби Перрі використовував природні метафори, як-от "вітер змін", "похмурі перспективи" або "ознаки зростання", йому, напевно, вдалося б завоювати симпатії слухачів.

У бізнес-колах добре сприймаються метафори зі значенням подорожей, як-от "бурхливі хвилі" про скрутний економічний період. А у політиці поширена лексика релігії та моралі. Згадаємо "вісь зла" колишнього президента США Джорджа Буша.

Коли одні й ті самі метафори використовують постійно, вони швидко втрачають свою дотепність і стають заяложеними. В слухачів це викликає нудьгу.

Але не варто відмовлятися від перевірених часом прийомів. На думку Чартеріс-Блек, один із дієвих методів - це обіграти відомий афоризм.

"Кажуть, хвилі припливу піднімають всі човни (вислів, який означає, що загальне зростання економіки добре позначиться на всіх). Але тепер вони піднімають лише яхти", - наводить приклад дослідник.

Головне, це використовувати метафори, близькі вашій аудиторії, наголошує Ланкастер.

В протилежному випадку неминучим стає "метафоричне зіткнення". З цього приводу Ланкастер згадує Національну службу охорони здоров'я Великої Британії.

Її керівники зазвичай використовують автомобільні порівняння, як-от "прискорення реформ" або "двигун змін", тоді як лікарі говорять мовою військових метафор ("боротьба з раком" та "отримання ресурсів на передовій").

Вдала промова переконує слухачів у вашому способі мислення. І досягається це за допомогою вашої харизми, енергії, підходу і вибору слів.

"Гарний оратор не нав'язує аудиторії свої погляди, - підсумовує Ланкастер. - Він непомітно вплітає їх в те, що вже відомо слухачам, в результаті чого у них виникає враження, що вони самі дійшли цієї думки".

Прочитати оригінал цієї статті англійською мовою ви можете на сайті BBC Capital.

Хочете отримувати головні статті в месенджер? Підписуйтесь на наш Telegram.

...