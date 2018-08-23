Навіщо люди брешуть у своїх резюме. Особливо про мови

Часто ми ненавмисно перебільшуємо свої мовні навички, потрапляючи в пастку самообману. Як правильно зазначати рівень володіння іноземною мовою в резюме і уникнути ніякової ситуації на співбесіді?

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Кілька років тому Facebook дозволив користувачам вказувати в своєму профілі мови, якими вони володіють.

Одразу стало ясно одне: мене оточують поліглоти.

Мої друзі і знайомі оголошували про свою багатомовність, хоча від багатьох з них я за все життя не чув ані слова іншою мовою.

Найбільше мене тішили люди, які вказали серед мов, якими вони розмовляють, одразу й американський, і британський варіанти англійської.

Ситуація, однак, не обмежується соціальними мережами.

З такою самою зухвалістю люди почали вказувати іноземні мови й в своїх професійних резюме, сміливо позначаючи галочкою разючу кількість мов у профілі LinkedIn або в заявці на вакансію.

Чим все це може обернутися?

Збрехати легко

Звичайно, в резюме всі трохи брешуть, ну добре, прикрашають ситуацію.

У 2015 році понад половина з 2000 опитаних менеджерів з персоналу зазначили, що спіймали заявника на брехні.

Кандидати зазвичай "підвищують" свою попередню посаду та обов'язки на ній, а дехто навіть вказує диплом університету, в якому вони ніколи не вчилися.

Близько 63% заявників перебільшують свої професійні навички.

В ході іншого дослідження компанія Hloom з'ясувала, що брехня про володіння іноземними мовами в резюме посідає друге місце. Тоді як на першому - неправдиве зазначення університету, а на третьому - профілю освіти.

Чому люди неадекватно оцінюють свої знання?

Копирайт изображения Getty Images Image caption А скільки іноземних мов на своїй сторінці у Facebook вказали ви?

"Річ у тім, що мовна компетенція досить важко піддається чіткій градації", - пояснює Моріс Швейцер, професор менеджменту у Вортонській школі бізнесу Університету Пенсильванії.

Знання іноземної мови, приміром, тагальської, перевірити складніше. ніж наявність диплома про вищу освіту. Хоча й про університетський ступінь багато хто примудряється збрехати, розповідає Швейцер.

Звичайно, коли беруть на перекладацьку посаду або роботу, для якої лінгвістичні навички є ключовими, знання кандидата перевірять тестовим завданням.

Це - бажання справити враження

Але якщо ви влаштовуєтесь на роботу графічним дизайнером і зазначили в резюме, що володієте іспанською (читай: колись вивчали її в університеті, але з того часу не вимовили ані слова), в цьому, здається, немає нічого страшного.

Про що ще ви збрехали?

Люди зазначають у резюме неправдиву інформацію з тієї ж причини, що й брешуть про знання мов у Facebook. Це - бажання справити враження.

Проте перебільшуючи свою кваліфікацію, навіть зовсім трохи, ви лише псуєте свою репутацію в очах потенційного роботодавця.

Швейцер розповідає, що багато хто бреше навіть про свої хобі або сфери інтересів, якщо вирішує додати в резюме таку графу. Мета - знову ж таки створити образ освіченої і всебічно розвиненої особистості.

Пишете, що берете участь у марафоні або захоплюєтесь серіалом "Зоряний шлях"? Вас можуть про це спитати, якщо менеджер з персоналу вирішить розрядити атмосферу та побалакати на інші теми.

І якщо раптом виявиться, що ви нічого в цьому не тямите, це обов'язково наштовхне на думку, а про що ще ви збрехали в своєму резюме. Чи можна цій людині довіряти і чи варто її брати в команду?

Копирайт изображения Getty Images Image caption Дехто примудряється збрехати навіть про свої хобі

"Але ситуація з мовами є дійсно доволі невизначеною, - каже Швейцер. - Якщо я, приміром, можу замовити в ресторані їжу італійською, я можу бути впевненим, що володію італійською на розмовному рівні".

Такий самообман спочатку здається нешкідливим, але ситуація може обернутися інакше, якщо людина подається на керівну чи публічну посаду.

Швейцер пригадує нещодавню історію з кандидаткою до Конгресу США від Флориди, яка збрехала про свій університетський диплом і в результаті була змушена зняти свою кандидатуру.

Адміністрація університету заперечила, що політик навчалася в їхньому закладі. Вона лише відвідала церемонію вручення дипломів, де й сфотографувалася в мантії і капелюсі магістра.

Звісно, такі речі можуть завдати серйозного удару по репутації.

Як уникнути самообману?

Порада дуже проста. Коли ви зазначаєте в резюме володіння певною мовою, уявіть, що інтерв'юер може заговорити з вами нею.

Це, звісно, найгірший сценарій, проте хороша перевірка того, що варто включати в перелік своїх професійних навичок.

Мег Монті, старший науковий співробітник Центру прикладної лінгвістики у Вашингтоні, округ Колумбія, каже, що загальний опис володіння мовою, як-от "на розмовному рівні" або "вільне", не найкраща ідея.

Можна, звичайно, скласти міжнародний іспит з іноземної мови, яких існує чимало, насамперед, з англійської. Але вони є досить дорогими і потребують багато часу на підготовку.

Замість цього вона радить максимально точно описати в резюме свій рівень володіння мовою.

Копирайт изображения Unspalsh Image caption Якщо ви можете прочитати напис іспанською, це ще не означає, що ви володієте мовою, навіть "на розмовному рівні"

Зазначати, наприклад, "можу пояснити, як дістатися до певного місця". Якщо йдеться про посаду в системі громадського транспорту, мовна компетенція на такому рівні й буде потрібною.

А якщо кандидат подається на офісну посаду в міжнародній компанії, важливим буде вміння вести іноземною мовою листування.

Звучить надто складно? Проте якщо вам важко перелічити кілька речей, які ви дійсно здатні виконати іноземною мовою, згадувати її в резюме не варто.

"Іноді людина й не має нам меті брехню, - зазначає Монті. - Ми створюємо свій певний образ і самі починаємо вірити в нього".

Але важливий принцип успішного пошуку роботи - це бути абсолютно чесним у своєму резюме.

Якщо ви ставите собі запитання, включати щось чи ні, відповідь однозначна - не треба.

Бажання знайти роботу мрії стає першочерговою метою, і скотитися до самообману - досить просто.

"Адже прагнення виглядати краще є таким природним. І тому невеличке прикрашання наших здібностей здається цілком виправданим", - додає професор Швейцер.

Прочитати оригінал цієї статті англійською мовою ви можете на сайті BBC Capital.

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