Три несподівані переваги громадського транспорту

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Вам щодня доводиться їхати на роботу, а потім повертатися додому автобусом чи метро? Не поспішайте нарікати на своє складне життя. Громадський транспорт має кілька серйозних переваг.

Коли замислюєшся над тим, скільки часу проводиш у транспорті, стає сумно. Наприклад, середньостатистичний мешканець Лондона витрачає на дорогу до роботи в середньому 40 хвилин і стільки ж назад.

Це довше, ніж в інших європейських містах, але в цілому світі - схожа ситуація. Кияни, приміром, проводять щодня в середньому 30-50 хвилин у громадському транспорті.

Отже, ми витрачаємо на дорогу приблизно стільки ж часу, скільки ми спілкуємось з друзями або займаємось улюбленою справою.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Кияни щодня проводять у громадському транспорті 30-50 хвилин

Хто б не хотів провести цей час в іншому місці - у тренажерній залі чи хоча б просто перед телевізором?

Утім, кілька досліджень, опублікованих в останні роки, свідчать, що в поїздках громадським транспортом є й певна користь.

Усвідомлення цих переваг, без сумніву, зробить ваш щоденний шлях менш виснажливим.

Навчання

Вам не треба довго пригадувати свої відчуття у ранкову годину пік. Здається, поки ви доберетеся до роботи, ви вже втомлені.

Але цікаве дослідження Джона Джакімовича з Колумбійської школи бізнесу показало зовсім іншу картину.

Люди, які під час поїздки на роботу обмірковують робочі питання або планують день, набагато легше переносять стрес подорожі в транспорті, ніж ті, чий розум безцільно блукає.

В результаті протягом всього дня вони відчувають більше задоволення від роботи.

На думку Джакімовича, такі думки допомагають психологічно переключитися з ролі, яку ми граємо вдома (батька, дружини, партнера), на робочу поведінку.

Деяким людям це дається непросто, що й створює відчуття конфлікту, і накопичуючись, призводить до виснаження і вигоряння.

З іншого боку, дорога додому може стати чудовою нагодою пригадати, що нового ви дізналися протягом дня і чого навчилися.

Франческа Джіно з Гарвардської школи бізнесу запропонувала IT-фахівцям, які проходили стажування, щовечора протягом 15 хвилин думати про те, що вони дізналися протягом дня.

До кінця курсу вони показували на 20% кращі результати, ніж ті, хто витрачав цей час на додаткове активне практикування.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Середній час, який люди витрачають на поїздку до роботи в різних країнах світу, складає 38 хвилин в один бік

Учасники цього дослідження міркували про роботу у комфортних умовах офісу, але вам нічого не заважає зробити це на шляху додому.

Втім, багато людей воліють відволіктися в транспорті іншим чином.

Як нещодавно підрахував кореспондент BBC Capital, якщо ви витрачаєте на дорогу до офісу і назад приблизно шість годин щотижня, за рік ви можете прочитати або прослухати книжку обсягом десь 400 сторінок.

Ви можете також взятися за вивчення мови.

Як свідчить нейробіологія, найефективніше ми запам'ятовуємо інформацію, коли повторюємо її протягом невеликих відрізків часу. У цьому сенсі поїздка на роботу виглядає просто ідеальною для навчання.

Або якщо ви просто почнете обмірковувати якусь проблему, ви помітите, що несподівано розв'язали її. Доволі часто марення на яву провокує спалах креативності.

Не треба робити це постійно. Але якщо ви приділите хоча б трохи часу на роздуми (між гортанням стрічки в Twitter або Facebook), ви обов'язково помітите, що ваша продуктивність і задоволення від власних успіхів зросли.

Фізична активність

Ваше щоденне випробування також може принести неочікувані переваги й для фізичного здоров'я.

Одне дослідження, проведене в Тайвані, виявило, що серед пасажирів громадського транспорту було на 15% менше людей із зайвою вагою, ніж серед тих, хто їздить на роботу на авто.

Цікаво, що ця різниця зберігалася навіть з урахуванням соціально-економічного статусу, важливого чинника, який впливає на спортивну форму людини.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Ті, хто регулярно користується громадським транспортом, виконують середню щоденну норму фізичної активності

Ну гаразд, проїхатися в автобусі чи метро - це, звісно, не зумбу танцювати. Але до транспортної зупинки вам, напевно, доведеться пройтися пішки. І як свідчать дослідження, навіть така фізична активність добре позначиться на вашій спортивній формі.

Річард Паттерсон з Імперського коледжу Лондона ретельно проаналізував дані дослідження English National Travel Survey.

Він підрахував, що приблизно третина людей, які регулярно користуються громадським транспортом, виконують державні рекомендації щодо 30 хвилин фізичного навантаження щодня.

Долання стресу

Паттерсон також зазначає, що уряду варто звернути увагу на позитивні сторони громадського транспорту, коли вони ухвалюють фінансування транспортних мереж.

Адже якщо переконати людей відмовитися від своїх автомобілів, це може позитивно позначитися на здоров'ї нації в цілому.

Наприклад, у Великій Британії збільшення користування громадським транспортом на 10% призведе того, що 1,2 млн людей зможуть досягти рекомендованого рівня фізичної активності.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Стане ситуація для нас стресовою чи ні, залежить від нашого ставлення до неї

Це, звісно, не означає, що поїздка в громадському транспорті замінить регулярні заняття спортом.

Втім, коли ми усвідомлюємо, що якісь речі мають й позитивний ефект, вони вже не здаються нам такими важкими чи неприємними.

Психологи давно зазначають, що те, як ми переживаємо стресові ситуації, залежить від нашого ставлення до них.

Дві схожі ситуації можуть по-різному впливати на нас, в залежності від того, як ми їх інтерпретуємо.

І ці зміни не суб'єктивні, вони позначаються й на фізіологічному рівні, приміром, у коливаннях гормону стресу кортизолу.

Можливо, якщо ми припинимо вважати дорогу на роботу виснажливим марнуванням сил і часу, то зможемо отримувати певну користь від неї.

Або принаймні не псувати собі настрій на початку дня.

Прочитати оригінал цієї статті англійською мовою ви можете на сайті BBC Capital.

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