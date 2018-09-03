Як економічна криза вплинула на сексуальне життя венесуельців

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Венесуела потерпає від дефіціту багатьох товарів першої необхідності, зокрема презервативів та інших засобів контрацепції. Як це позначилося на житті людей?

Журналістка з Каракаса Маріана Суньїга вирішила з'ясувати, як гіперінфляція вплинула на ситуацію із засобами контрацепції в країні.

Суньїга виявила, що в аптеках міста презервативів практично немає, коли ж їй таки вдалося знайти кілька штук, ціна на них була 1 мільйон венесуельських боліварів.

Презервативи стали недосяжною розкішшю для багатьох венесуельців.

На початку серпня президент Ніколас Мадуро ухвалив відчайдушне рішення про підвищення мінімальної заробітної плати на 3500%. Але до цього моменту вона складала лише 3 мільйони боліварів.

"У країні - серйозна економічна криза, - пояснює Суньїга, - у нас дефіцит багатьох речей, зокрема презервативів та інших засобів контрацепції".

Ціни на різні товари зростають вдвічі кожні 26 днів

З 2003 року економіка Венесуели скоротилася на третину.

Гіперінфляція і девальвація вдарили по громадянах країни.

Ціни на різні товари зростають вдвічі кожні 26 днів, і національна валюта практично знецінена.

У пошуках їжі та роботи мільйони людей покинули країну, перетнувши кордон із сусідньою Колумбією. Ті, хто залишився, потерпають від дефіциту основних продуктів і перебоїв з електроенергією.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Полиці із презервативами у венесуельських аптеках - майже порожні, ціни на ніші засоби контрацепції, як-от таблетки - захмарні

Однією з причин гіперінфляції є стрімке зростання попиту: люди потребують набагато більше товарів, ніж можуть запропонувати магазини.

За словами Суньїги, економічний колапс вплинув і на сексуальне життя венесуельців.

"Людям доводиться повертатися до старомодних засобів попередження вагітності, як-от перерваний статевий акт або календарний метод відстеження овуляції".

Це призвело до зростання незапланованих вагітностей, поширення інфекцій, що передаються статевим шляхом, зокрема ВІЛ, додає журналістка.

Оскільки ціни на протизаплідні таблетки стали просто захмарними, дедалі більше жінок обирають стерилізацію - гарантію того, що дітей в них більше не буде.

Одна з клінік у Каракасі, з якою поспілкувалася журналістка, провела 400 операцій з перев'язки маточних труб у 2017 році і стільки ж до травня цього року.

У так звані "дні стерилізації", які влаштовують місцеві програми охорони здоров'я, клініка проводить до 40 безкоштовних операцій, у списку очікування - ще 500 жінок.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Венесуела потерпає від економічного колапсу, в наслідок якого національна валюта майже знецінилася

"Раніше стерилізацію проходили жінки, яким було за 30 років і які мали більше трьох дітей", - зазначає Суньїга.

"Тепер на процедуру приходять жінки у віці 19, 20, 24 років. Вони не можуть собі дозволити народити ще одну дитину і не мають змоги попередити вагітність за допомогою контрацептивів. Вони просто у відчаї", - додає журналістка.

У дефіциті найнеобхідніших товарів звинувачують уряд Венесуели.

На думку критиків, причина жорсткої кризи - недбалість у керування фінансовими ресурсами і надмірна залежність економіки від нафти.

Коли ціна на нафту впала, в бюджеті країни не залишилося ресурсів для імпорту товарів, і дефіцит спричинив інфляцію.

З метою стимулювати економіку і заохотити людей витрачати гроші, уряд заполонив ринок національною валютою.

"Якщо країна необмежено друкує гроші, ціни починають неконтрольовано зростати, а інфляція перетворюється на замкнене коло", - коментує Раджив Прабхар, економіст із Відкритого університету.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Багато венесуельських жінок не мають змоги попередити вагітність за допомогою контрацептивів, вони обирають стерилізацію

Національна валюта настільки знецінилася, що власники крамниць взагалі припинили приймати болівари і продають товари лише за американські долари або на бартер.

Щоби імпортувати продукцію, зокрема презервативи, магазинам потрібна іноземна валюта.

Звичайно, Венесуела не перша країна, яка зазнала гіперінфляцію. Деякі з найгірших прикладів в історії - це Німеччина в 1923 році після Першої світової війни та Зімбабве наприкінці 2000-х.

Однак за прогнозами МВФ, до кінця 2018 року рівень інфляції у Венесуелі може сягнути 1 000 000%.

Президент Мадуро в серпні оголосив про введення нової валюти - суверенного болівара, який замінить знецінений венесуельський болівар за курсом 100 000 до 1.

Копирайт изображения Getty Images Image caption За прогнозами МВФ, рівень інфляції у Венесуелі може сягнути мільйона відсотків

Деномінація є частиною низки фінансових заходів, спрямованих повернути контроль над економікою країни.

Втім, для багатьох венесуельців це занадто мало і занадто пізно.

Багато хто не може дозволити собі товарів першої необхідності, і тисячі молодих жінок назавжди позбавили себе можливості завагітніти.

Для них, як сказала одна жінка Маріані Суньїзі, "фабрика дітей" зачинилася назавжди.

Прочитати оригінал цієї статті англійською мовою ви можете на сайті BBC Capital.

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