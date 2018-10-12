Як #foodporn змінив ресторанний бізнес

Копирайт изображения Getty Images

Від інтер'єру до меню - усі картинки мають бути "інстаграмної" якості. Кілька впливових фуд-блогерів і рестораторів розповіли, як жага до фотографування їжі вплинула на ресторанну індустрію.

Червона доріжка, спалахи фотокамер. Утім, погляди тисяч людей прикуті не до відомої співачки чи зірки реаліті-шоу. В центрі уваги - піца.

Піца - найпопулярніший гештег серед різноманітних фото їжі в Instagram, використаний понад 35 млн разів. Він - популярніший за Бейонсе та Кім Кардаш'ян.

Тепер ця ненаситна жага до фотографування їжі кардинальним чином змінює ресторанну індустрію. Від декору до меню - усі картинки мають бути "інстаграмної" якості.

Копирайт изображения Dirty Bones Image caption Як кажуть популярні фуд-блогери, найкраще на фото виглядають страви з кількома шарами, зняті зблизька

Френсіс Коттрелл-Даффілд, власниця рекламного і маркетингового агентства Tonic, допомагає найкраще представити будь-який захід у соцмережах.

Нещодавно вона брала участь у запуску нового меню британської мережі елітних ресторанів Polpo.

Піца - найпопулярніший гештег їжі в Instagram, використаний понад 35 млн разів

"Хоча Polpo готує надзвичайно смачну їжу, фотографії їхніх страв - не завжди вдалі. Разом із відомим брендом джина ми вирішили додати на фото коктейлі - вони завжди надають зображенням більшої кольоровості", - пояснює фахівець.

Біля барної стійки встановлена зелена стіна з рослин. Її дизайн, які і дизайн всієї презентації, розроблений з думкою про Instagram.

"Ми знаємо, що люди підніматимуть келихи з коктейлями на тлі стіни з листям, і одразу відправлятимуть фото в соцмережі", - додає вона.

Копирайт изображения Elizabeth Hotson Image caption Пекар Джорджія Грін прикрашає свої торти рожевою глазур'ю, тістечками макарон, безе, попкорном у білому шоколаді та льодяниками

Серед гостей презентації - півсотні інфлюенсерів Instagram, зокрема Алекс Флетчер, сандвіч-блогер із 20 тисячами послідовників. Найпопулярніші з його фото збирають по 2 тисячі "лайків".

Тож як зробити комерційне фото хліба насущного?

"Сандвічі - ідеальний об'єкт для композиції,- пояснює Флетчер. - Наприклад, японський сандвіч кацу-сандо із соковитою маринованою капустою, філе між шарами білого молочного хліба, виглядає дуже фотогенічно".

Його колега Ребекка Мілфорд, редактор сайту Bar Chick, погоджується, що вдалий знімок безпосередньо збільшує продажі в ресторанах.

"Деякі з моїх друзів перед походом у ресторан заходять на його сторінку в Instagram та по фото обирають, що вони замовлять, - розповідає вона. - Вони навіть не дивляться у меню. Але якість фото має відповідати гештегу #foodporn. Світлини також можуть позначатися гештегами #cheeseporn, #yolkporn та іншими".

Стиліст і авторка фуд-блогів Наталі Селдон пояснює, що композиція фото має велике значення.

"Що ближче, то краще, людям подобається бачити їжу на екрані зблизька. Добре виглядають й страви з шарами, як-от гамбургери".

Копирайт изображения Dirty Bones Image caption Кольорові коктейлі додадуть будь-якому фото яскравості

Щоби зробити гарні світлини для соцмереж та залучити увагу аудиторії, британська мережа ресторанів Dirty Bones видає своїм клієнтам безкоштовні набори для фотографій в Instagram.

Вони містять освітлювальну міні-установку, джерело живлення, лінзу "риб'яче око" та селфі-палку.

І хоча на таких фото головна зірка - їжа, без підтримки знаменитостей-людей не обходиться. Джорджія Грін, пекар, декоратор тортів і власниця пекарні на Півночі Лондона, розповідає, як одного разу отримала замовлення від Кари Делевінь.

"У Кари було близько п'яти млн послідовників, а у мене на той час - 100. Коли вона позначила мене в Instagram, кількість моїх фоловерів за один день зросла до 6 тисяч", - розповідає Грін.

Вона визнає, що певною мірою змушена виробляти торти, які відповідають трендам Instagram, але не обов'язково подобаються їй самій.

Зосередження на зображенні може здатися штучним, але професор Чарльз Спенс, експериментальний психолог з Оксфордського Університету, каже картинка відіграє важливе значення.

"Те, як їжа виглядає і як вона розташована на тарілці, є дуже важливим, оскільки створює в нас певне очікування. Наш мозок уявляє собі, якою вона є на смак, і таким чином закріплює смаковий досвід", - пояснює науковець.

Пофесор Спенс проводить експерименти з їжею в коледжах Оксфорда.

Копирайт изображения Natalie Seldon Image caption Експериментальні психологи з Оксфордського університету кажуть, що наш мозок "уявляє", якою буде їжа на смак, що закріпляє смаковий механізм

"Ми пропонуємо всім однакову їжу, але одній групі учасників просто кидаємо її на тарілку, тоді як іншій подаємо її в художньому оформленні, наприклад, в стилі картин Кандинського. В результаті саме друга група оцінює страву, як смачнішу, та згодна більше заплатити за неї".

Втім, хоча гарна презентація важлива, власниця бруклінського кафе Carthage Must Be Destroyed Аманда Бечара не схвалює надмірний фото ентузіазм.

"Ми просимо гостей робити не більше кількох знімків зі свого місця, але вони починають ходити залою і безупинно фотографувати. Ми також просимо їх не знімати відео, адже інші відвідувачі ведуть приватні розмови", - каже вона.

Парадоксальним чином інтер'єр її кафе особливо фотогенічний - ви ніби потрапляєте в казку, височезні стелі, стіни, прикрашені кахлем та посуд, - усе рожевого кольору.

"Не розумію, чому єдина реакція людей на красу, - це бажання одразу її фотографувати. Чому б просто не розслабитися, смачно поїсти, випити кави, побалакати з друзями, хіба це не приносить задоволення саме по собі?!", - дивується вона.

Пані Бечара може тримати із соцмережами дистанцію. Але зазирнувши в Instagram, легко помітити, що вона - в явній меншості.

І це, напевно, добра новина для шматочків піци, які жадають всесвітньої слави.

Прочитати оригінал цієї статті англійською мовою ви можете на сайті BBC Capital.

Хочете поділитися з нами своїми життєвими історіями? Напишіть про себе на адресу questions.ukrainian@bbc.co.uk, і наші журналісти з вами зв'яжуться.

Хочете отримувати головні статті в месенджер? Підписуйтесь на наш Telegram.

...