Чому виграш джекпоту - сумнівна вдача

На днях американець виграв рекордний джекпот у розмірі 1,6 мільярда доларів. Але що трапиться з усіма цими грошима та їхнім "удачливим" власником? Як свідчать дослідження, доля лотерейних виграшів часто не така щаслива, як здається.

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Принаймні одна людина придбала квиток із переможною комбінацією цифр і виграла рекордний джекпот в американській лотереї Mega Millions на суму 1,537 млрд доларів.

Утім, переможцю, можливо, пощастило не так сильно, як здається на перший погляд.

Джекпот роздувся до цієї величезної суми після того, як з кінця липня 25 розіграшів поспіль не принесли жодної перемоги.

Це - другий найбільший лотерейний приз в історії. Рекорд було поставлено 2016 року, коли джекпот у лотереї-конкурента Powerball досяг 1,6 млрд доларів.

Mega Millions також спочатку назвала суму 1,6 млрд доларів, але після підрахунку проданих квитків, вона трохи знизилася.

Шанси отримати джекпот були мізерними - близько 1 на 303 мільйони. Приміром, шанси, що у вас потрапить блискавка, у 400 разів вищі.

Навіть якщо кожен дорослий американець купить один квиток, кожен з іншою комбінацією цифр, все одно залишиться 7% вірогідності, що переможця серед них не буде, а джекпот зросте ще більше.

Втім, після того як переможця буде визначено і він отримає приз, виникає інше, цікавіше, питання.

Що станеться з усіма цими грошима і якою буде доля цього "щасливчика"? Як показують дослідження, часто відбувається геть не те, чого можна було б очікувати.

Приз менший, ніж здається

По-перше, сума грошей, яку переможець отримає на руки, буде помітно меншою за приголомшливий розмір джекпоту.

Навіть якщо власником виграшного квитка буде лише одна людина, вона не отримає 1,537 млрд доларів одним величезним чеком наступного ж дня.

Переможець зможе обрати одноразову виплату, яка становить приблизно 878 млн доларів, або розділити суму і отримувати щорічні виплати протягом 30 років, які поступово зростатимуть.

Великий куш, звісно, відійде податковій інспекції.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Виграш лотерейного джекпоту може виявитися радше прокляттям, ніж благословенням

Якщо переможець живе у штаті, в якому немає лотерейного податку, як-от Флорида чи Техас, і обере одноразову виплату, на руки він отримає 667 млн, а решта - 211 млн відійде федеральному уряду.

Як повідомлялося, виграшний квиток купили у Південній Кароліні, а відтак, лотерейний податок становитиме 7%, залишаючи власнику близько 606 млн дол.

Отже, джекпот відчутно зменшиться, хоча, що й казати, сума - все одно залишається приголомшливою.

Тягар перемоги

Ми впевнені, що виграш лотереї безповоротно змінює життя. Хоча це дійсно так, як свідчать дослідження, зміни не завжди бувають на краще.

Економісти Гвідо Імбенс і Брюс Сакердоут та фахівець зі статистики Дональд Рубін у дослідженні 2001 року з'ясували, що люди, які вигравали великі суми грошей, поводилися з ними вкрай необачно.

Науковці виявили, що вже через десять років у багатьох переможців лотерей залишалося не більше 16 центів з кожного виграного долара.

Щоби пустити на вітер таку суму, доведеться щодня витрачати 55 тис. дол.

З моїх власних спостережень, кожен, хто у 20, 30 чи 40 років отримував велику суму грошей, чи то у спадщину, чи то у подарунок, швидко втрачав половину грошей через марнотратство або невдалі інвестиції.

Інші дослідження також виявили, що виграш у лотереї в кінцевому підсумку абсолютно не допомагав людям вийти зі скрутного фінансового становища, а лише трохи відклав неминуче банкрутство.

Так, одне дослідження показало, що третина лотерейних переможців ставали банкрутами.

Розтринькати таку суму?

Але як можна витратити сотні мільйонів доларів так швидко? Це, звісно, непросто.

Демографічні дослідження гравців у лотерею свідчать, що найбільше купують квитки люди у віці 30-39 років, а потім кількість охочих отримати легкі гроші поступово зменшується.

Середня тривалість життя в США становить 79 років.

Отже, якщо припустити, що людина зірве джекпот десь у 35 років, в неї є близько 45 років, щоби витратити суму, яка залишиться після сплати податків, скажімо, 900 млн доларів.

Це означає, що їй доведеться витрачати трохи менше за 20 млн дол. щороку або приблизно 55 тис. дол. щодня. Або навіть більше з урахуванням банківських відсотків, якщо гроші зберігатимуться на депозиті.

Копирайт изображения Getty Images Image caption На виграний джекпот, звичайно, можна скупати дорогі авто, але, вочевидь, як і третина переможців у лотерею, ви залишитеся банкрутом

До того ж, дійсно розтринькати гроші означає, що у вас не повинно залишитися будь-яких активів.

Тобто купівля розкішних будинків, картин Бенксі або Ferrari та Aston Martin не рахується, оскільки капітал у такому разі не зміниться, звичайно за умови, що вартість цих речей залишиться приблизно такою ж.

Справжнє марнотратство, яке призведе до банкрутства або злиднів, означає, що в переможця лотереї взагалі не залишиться нічого від колишніх статків, окрім, мабуть, спогадів про весело проведений час.

З князів у грязь

Саме це й зробив чоловік на ім'я Гантінгтон Гартфорд.

Гартфорд, який народився 1911-го і помер 2008 року, успадкував найстарішу у світі американську мережу супермаркетів The Great Atlantic and Pacific Tea Company.

Мережа продовольчих крамниць, більш відома під назвою A&P, була започаткована перед громадянською війною.

Вона стала першою у США мережею супермаркетів, чиї магазини простягнулися від західного узбережжя до східного, а від Першої світової війни до 1960-х років вона тим, чим є Walmart для сучасних американських покупців.

Гартфорд успадкував приблизно 90 млн доларів, коли йому було 12. Сьогодні ця сума дорівнювала б понад 1,3 млрд доларів "чистими".

Втім, у 1992 році, приблизно за 70 років після того як він отримав один з найбільших статків у світі, Гартфорд оголосив про банкрутство.

Якщо легендарний цар Мідас умів перетворювати на золото все, чого він торкався, з Гартфордом ситуація була точно навпаки.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Повчальна історія Гантінгтона Гартфорда, який успадкував приголомшливі 1,3 млрд дол. у теперішньому еквіваленті, але за 70 років витратив усе і став банкрутом

Він втратив мільйони, купуючи нерухомість, створюючи музеї та фінансуючи театри і шоу.

У ньому дивовижним чином об'єдналися погані ділові навички з винятковим марнотратством. Після того як він оголосив про банкрутство колишньої імперії, він усамітнився на Багамах, де провів решту життя зі своєю дочкою.

Вам знадобиться вдача

Історія Гартфорда разом з багатьма науковими дослідженнями підтверджує, що шалені гроші, які несподівано звалюються на людину, не завжди приносять удачу.

Добуті таким чином статки втрати набагато легше, ніж здається на перший погляд.

Якщо ви граєте в лотерею і поки не виграли, я бажаю вам успіху. Але якщо ви зіграли і зірвали джекпот, я бажаю вам ще більшої вдачі.

І головне - пам'ятайте, несподівано ставши щасливим власником великої суми грошей, плануйте наперед і чимдуж опирайтеся такий природній спокусі витратити усе.

Статтю вперше опубліковано на сайті The Conversation і перевидано тут у рамках ліцензії Creative Commons.

Прочитати оригінал цієї статті англійською мовою ви можете на сайті BBC Capital.

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