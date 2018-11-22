Віртуальні влогери - крок до нашого безсмертя?

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Від персонажів японського аніме до Барбі, віртуальні влогери YouTube, що розмовляють і поводяться як люди, стають дедалі популярнішими. Чи стануть віртуальні персонажі наступним етапом нашого онлайн-життя і чи змінять назавжди наш спосіб спілкування?

Молода японка з величезним рожевим бантом на голові, у білосніжних гламурних рукавчиках радісно вітає глядачів YouTube. Вона обіцяє швидко пройти складну ділянку комп'ютерної гри.

Дівчина з посмішкою вихваляється: "У порівнянні з вами, людьми, я зроблю це набагато швидше. І не сумнівайтеся!"

Так, вона - не справжня людина. Це - цифровий мультиплікаційний аніме-персонаж, хоча й озвучений людиною.

Її ім'я Кідзуна Аї, вона має понад два мільйони підписників на своєму каналі. Вона - найпопулярніший аніме-влогер YouTube.

Копирайт изображения A.I.Channel Image caption Кідзуна Аї - найпопулярніший віртуальний влогер YouTube і речниця Національної організації туризму Японії A.I.Channel

Кідзуна Аї є представницею нового покоління YouTube-зірок з арміями шанувальників і величезними рекламними угодами. Втім, це не живі люди, а віртуальні 3D-аватари.

У них інвестують десятки мільйонів, а їхніми менеджерами стають спеціально створені для цього агенції талантів.

Одна компанія інвестує десятки мільйонів у віртуальну зірку

Віртуальні влогери - це не просто новий тренд розважальної індустрії.

Вони кардинально змінюють маркетингові стратегії брендів і нашу взаємодію з технологіями.

І, можливо, саме вони дозволять нам жити вічно.

Як люди

Влогери - це користувачі YouTube, які діляться зі своїми підписниками порадами з косметології, оглядами різноманітних продуктів або відгуками на події поп-культури.

Але минулого року їм довелося потіснитися, нішу почали займати їхні віртуальні колеги, як-от Кідзуна Аї.

"Ми бачили, що це почалося наприкінці 2017 року... і тенденція продовжує зростати", - зазначає Кевін Аллокка, керівник відділу культури та трендів YouTube.

Як приклад він згадує YouTube-канал Кідзуни Аї, який в грудні минулого року мав близько 200 тис. підписників, але лише за 10 місяців їхня кількість збільшилася до понад двох мільйонів.

Аналітична компанія Google Earnest Pettie зазначає, що кількість щоденних переглядів віртуальних влогерів у порівнянні з минулим роком зросла в чотири рази.

І хоча точно визначити кількість аніме-влогерів досить складно, токійський аналітичний сайт User Local припускає, що наразі їх щонайменше 2 тисячі.

Копирайт изображения Ami Yamato Image caption Не всі віртуальні влогери базуються в Японії. Амі Ямато, який розмовляє двома мовами, "живе" в Лондоні та спілкується зі своїми фанатами не тільки в YouTube

Серед них - аніме-героїня з персиковим волоссям Некомія Хіната, яка грає в "стрілялки", і розсипаючись у люб'язностях японською мовою, безжально знищує ворогів.

І також Амі Ямато - віртуальна блогерка з Лондона, яка обожнює Starbucks і час від часу прогулюється "справжнім" світом поряд із живими людьми. Ямато веде свій канал з 2011 року.

За словами Аллокки, віртуальні влогери - це поки що переважно японський тренд. Але вже багато компаній прагнуть розширити їхню популярність за межі YouTube.

Нова індустрія?

Компанія Gree, один з найбільших у Японії розробників мобільних додатків, планує у найближчі два роки вкласти 10 млрд єн (88 млн дол. США) у розвиток віртуального персонажа.

Компанія сподівається надати нові можливості стрімінговим сервісам, відкрити кіно- та анімаційні студії і створити ресурси для створення аватарів.

3D-аватари та їхнє "життя" у віртуальних світах стануть наступним етапом розвитку інтернету

"Ми вважаємо, що поряд із прізвиськами та фотографіями профілю людям потрібні віртуальні аватари", - зазначає речник Gree Кенсуке Сугіяма.

"Хоча наразі віртуальні влогери є лише нішею розважальної індустрії, ми впевнені, що привабливі 3D-персонажі стануть наступним етапом розвитку інтернету".

Оскільки технології віртуальної та доповненої реальності стрімко розвиваються, дедалі більше блогерів та користувачів інтернету можуть перетворюватися на фантастичних, яскравих персонажів, які самі ставатимуть брендами.

Копирайт изображения A.I.Channel Image caption Віртуальні влогери YouTube часто співпрацюють в одному відео з людьми або іншими віртуальними персонажами

Нещодавно японський виробник косметики та побутової хімії Kao "найняв" віртуальну зірку Цукіно Міто для реклами прального порошку на своїй презентації.

Минулого місяця уряд префектури Ібаракі запустив туристичну рекламну кампанію за участю віртуального інфлюенсера.

А Кідзуна Аї з'являється в роликах Національної організації туризму.

"Народження" зірки

Провісником цього тренду є відомий персонаж, якому вже майже 60 років.

Це - лялька Барбі, яка протягом багатьох десятиліть була героїнею різноманітних телевізійних програм, а 2015 року виступила з дебютним віртуальним відеоблогом, ще до появи японських аніме-зірок.

"Привіт, емм… з чого почнемо?" - каже Барбі, увімкнувши веб-камеру і відкинувшись на спинку крісла.

Вона нагадує багатьох інших підлітків, які ведуть свій YouTube-канал, балакаючи про що завгодно, від особистого стилю до більш складних тем, як-от чому дівчата так часто вибачаються.

Копирайт изображения Barbie YouTube Channel Image caption Славетна Барбі почала вести свій YouTube-канал у 2015 році задовго до того, як набули популярності японські віртуальні влогери

Каліфорнійська компанія Mattel, власник бренду Barbie, помітила зростання популярності відеоблогів і побачила в цьому можливість охопити дитячу аудиторію - потенційних покупців іграшок.

"Барбі випускає два влоги щомісяця, кожен з яких створюється протягом чотирьох тижнів", - пояснює Лайза Макнайт, старший віце-президент та міжнародний генеральний директор компанії.

"Сюжети для влогів засновані на темах, які цікавлять дівчат, та YouTube-трендах".

Для перетворення людини на цифрового персонажа, чи то Барбі, Кідзуни Аї чи будь-кого ще, застосовують схожі технології.

Як це працює

Спочатку акторка приходить до студії, де до її голови, ліктів та кистей рук причіпляють трекери рухів.

Спеціальна програма записує і відтворює рухи тіла, які потім накладають на фігуру анімованого персонажа, що зрештою з'являється на певному тлі або в прямому ефірі.

Озвучує його професійний актор або влогер.

Утім, творці віртуальних персонажів, як-от Кідзуна Аї, не надто розголошують свої таємниці і часто говорять про створених ними героїв, як про справжніх людей.

Копирайт изображения IKinema Image caption Віртуальних аватарів створюють за допомогою технології запису рухів, а потім їх озвучують актори

Попит на технології, за допомогою яких створюють анімований контент чи віртуальну реальність, різко зріс за останній рік за межами Японії, зазначає Александр Печев, президент британської компанії IKinema, яка створює таке програмне забезпечення.

Цифрові лідери думок?

Тенденцію віддавати перевагу цифровим персонажам замість живих людей в Японії можна простежити від 1970-х років.

На думку професора соціології та культури з Університету Чуо Ізумі Цудзі, вона пов'язана зі світовою економічною кризою тих років.

У наслідок неї у багатьох японців розвилася байдужість до реальності, відстороненість від справжнього життя, яка триває донині.

"З другої половини 1970-х років ми, японці, втратили певну мету чи віру в майбутнє нашого суспільства", - пояснює Цудзі.

"І ми занурилися у світ вигадки. Саме в ці роки виникає наша пристрасть до аніме, відеоігор та анімованих поп-ідолів замість живих зірок кіно та музики", - додає він.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Японською поп-культурою цікавляться в усьому світі, що привертає увагу й до японських віртуальних влогерів

Один з прикладів цього - знаменита японська співачка Хатсун Міку, голографія, чий голос створено цифровим способом.

На думку Печева, люди сприймають віртуальних влогерів як справжніх людей, наділяючи їх особистістю. Але така тенденція наразі спостерігається не тільки в Японії.

Наші діти будуть більш комфортно почуватися в спілкуванні з аватарами Александр Печев, IKinema

Минулого року компанія Apple розробила функцію Animoji для iPhone.

Програма сканує ваше обличчя, щоб створити анімований аватар, який відтворюватиме вашу міміку.

На думку Печева, це крок до прийняття більш складних цифрових персонажів.

"Наші діти більш комфортно почуватимуться в спілкуванні з аватарами", - пояснює він.

Чи замінять вони влогерів-людей?

По-перше, навіщо взагалі їх замінювати?

Відеоблогінг є однією з найдешевших форм створення відео - вмикаєш камеру, розмовляєш і завантажуєш відео на сайт. Навіть монтаж відео не порівняти з процесом створення віртуального персонажа.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Акіхабара, район Токіо, який є центром японського аніме та геймерської культури, що живлять популярність віртуальних YouTube блогерів

Тож навіщо витрачати на них стільки грошей?

Річ у тім, що застосування віртуального персонажа набагато ширше - його можна використати у відеоіграх та різноманітних додатках далеко за межами YouTube.

А з удосконаленням технологій VR та AR, можна навіть проводити концерти з віртуальними зірками. (Як цього року зробила віртуальна зірка Кагуя Луна.)

Американські коміки Rhett & Link висловили занепокоєння тим, що віртуальні блогери можуть незабаром замінити людей. Відео їхнього виступу набрало 2,5 млн переглядів.

Зрештою віртуальні персонажі ніколи не втомлюються, їхню зовнішність можна кардинально змінити одним натиском клавіші, до того ж вони не вимагають оплати або фінансової підтримки фанатів.

"Проте бажання перевтілитися у фантастичного персонажа притаманне багатьом людям", - каже Сугіама, посилаючись на популярність косплею (перевдягання в костюм та вживання в образ улюбленого героя кіно, коміксів чи відеоігор).

Копирайт изображения Getty Images Image caption Косплеєри в Лос-Анджелесі на виставці Anime Expo 2018. Компанії, які фінансують віртуальних влогерів, вважають, що перевтілення в героїв кіно і комп'ютерних ігор є кроком до створення свого віртуального аватара

Успіх віртуальних персонажів у Японії, вочевидь, пов'язаний із замкненим характером японців.

"Японці не дуже люблять відкрито висловлювати свої думки і почуття, тому віртуальний герой для багатьох людей - це можливість сказати щось світу, не викриваючи себе", - каже Сугіяма.

Як далеко ми можемо зайти в оцифровуванні самих себе?

Якщо ці технології розвиватимуться, ми зможемо навчати аватарів поводитися, як ми, не перезаписуючи постійно наші рухи.

"Віртуальний персонаж не повинен на 100% чи навіть 80% повторювати те, що робимо ми", - пояснює Печев.

Він буде розмовляти нашим голосом і відтворювати нашу міміку і рухи в достатній мірі, щоби спілкуватися з нашими друзями та родичами після того, як ми помремо.

"Він також зможе взаємодіяти з іншими віртуальними аватарами або реальними людьми. Виходить, ми зможемо жити вічно?" - каже Печев.

Копирайт изображения A.I.Channel Image caption Кідзуна Аї виступає перед своїми фанатами на вечірці, присвяченій її дню народження, в Токіо у червні цього року

Один із творців Кідзуни Аї Накано має схожі думки: "Ми хотіли б створити такий світ, як у фільмі "Першому гравцю приготуватися" (де життя людей майбутньому практично переходить у віртуальний всесвіт. - Ред.).

А які подальші "життєві" плани Аї-чан, як називають її шанувальники?

Накано говорить про телевізійну рекламу, міжнародні музичні фестивалі, що проводять в режимі онлайн у VR і можливість стати найвідомішою зіркою віртуального світу.

Але, як зазначає Сугіяма, віртуальні персонажі колись "дозволять усім нам позбутися фізичних обмежень".

Це лише питання часу, але одного дня у вас теж може з'явитися свій аватар.

Прочитати оригінал цієї статті англійською мовою ви можете на сайті BBC Capital.

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