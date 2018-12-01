"Розумне" батьківство: новітні технології в догляді за немовлям

Копирайт изображения Owlet Baby Care

Пляшечки і підгузки з моніторами, шкарпетки з сенсорами, підключеними до смартфона, - більшість сучасних батьків не бачать свого життя без "розумних" технологій. Але чи не шкодять гаджети дитині і чи дійсно вони необхідні, BBC Capital дізнавалася у фахівців.

29-річна вчителька Ліндсей Елліотт, яка нещодавно стала мамою, відчула, що надто турбується щоразу, коли їй треба залишити на деякий час свою маленьку дочку Хейзел.

Вихід із ситуації несподівано знайшли за допомогою шкарпетки.

Це - "розумна" шкарпетка, яка вимірює рівень кисню в організмі дитини, а також пульс і температуру тіла, а потім передає ці дані на смартфон батьків.

Технологія вартістю 300 доларів була створена за задумом лікарів і розроблена на базі пристроїв Apple Watch та Fitbit.

"Я завжди боялася, що вона просто припинить дихати. Впоратися з тривогою мені допомагає вимірювач рівня кисню", - розповідає Елліотт, яка мешкає у місті Вінтер-Парк в штаті Флорида.

Тепер, коли в житті жінки з'явився цей пристрій, до неї повернувся спокійний сон, і вона може вийти на обід, залишивши доньку з нянею.

Вона почувається більш впевнено, оскільки може стежити за важливими життєвими показниками дитини просто через смартфон.

Елліотт - типова представниця нового покоління батьків, які активно залучають технології для догляду за малюком. Зрештою, міленіали більше, ніж будь-яке інше покоління, звикли до відстеження своєї щоденної активності за допомогою портативних пристроїв.

Фізичний стан організму, цикли сну, дієта та професійні звички - за всім цим сьогодні можна стежити через додатки для смартфонів.

Щотижня в світі народжується понад 2,5 мільйона представників так званого покоління "альфа"

І отже, спостереження за здоров'ям дітей за допомогою таких самих технологій є для багатьох цілком природним наступним кроком.

Протягом останніх кількох років низка виробників усвідомили існування величезної ринкової ніші - портативні пристрої та інші "розумні" вироби для немовлят і малюків.

За даними австралійської соціологічної компанії McCrindle, щотижня у світі народжується понад 2,5 млн дітей так званого покоління "альфа".

Його найстарші представники з'явилися на світ 2010 року, тобто вони є однолітками iPad та Instagram. У 2025 році, коли відбудеться наступна офіційна зміна поколінь, "альф" у світі буде приблизно два мільярди.

"Розумні" пляшечки, дурники, дитячі візки та одяг полегшують стрес перших місяців батьківства, а також дозволяють частково автоматизувати процес догляду за дитиною.

Копирайт изображения Alamy Image caption У 2016 році всесвітня виставка електроніки Consumer Electronics Show вперше відкрила окремий підрозділ технологій для немовлят

Наприклад, "інтелектуальний монітор годування", який приєднується до дна стандартної пляшки та передає дані на смартфон через Bluetooth.

Особливості годування, які раніше визначалися інтуїтивно, - скільки дитина випиває, температура молока і навіть кут нахилу пляшки - тепер можна відстежити за допомогою додатка.

Елліотт визнає, що ці гаджети не є необхідністю, але зазначає, що її покоління радо зустрічає прогрес у галузі батьківства.

"Батьки старшого покоління кажуть: "У наші часи ми лише перевіряли, чи дитина дихає". На що я відповідаю: "Добре, але ж технології не стоять на місці", - розповідає Елліотт.

Народження нового ринку

У 2016 році найбільша міжнародна виставка побутових технологій Consumer Electronics Show, яка щороку проходить у США, відкрила окремий підрозділ технологій для немовлят BabyTech Summit.

Продюсер саміту Джилл Гілберт пояснює, що спочатку подією зацікавилися стартапи, які запропонували окремі вироби для догляду за малюками.

Процес годування, скільки дитина випиває, температура молока і навіть кут нахилу пляшки, тепер можна відстежити за допомогою додатка

Перша хвиля такої продукції включала автомобільне сидіння з сенсорами, які показують, наскільки безпечно пристебнута дитина, а також підгузки, які відстежують зростання малюка і сигналізують, коли переходити на більший розмір.

Протягом кількох років вироби вдосконалили.

Тепер вони обладнані більшою кількістю давачів, які враховують різноманітнішу інформацію і передають її на цифрові платформи.

Бурхливий розвиток цього ринку зацікавив і всесвітньо визнані бренди, як-от Motorola та Philips.

Останній розробив прикладну платформу, на якій дані з дитячого монітора в поєднанні із записами батьків дозволять проводити онлайн-консультації з лікарями.

Попри те, що дитячий сектор інтелектуальних технологій є відносно новим, ринок зростає швидкими темпами. Як прогнозує маркетинговий дослідник Hexa, лише ринкова ніша дитячих моніторів зросте з 929 млн дол. (2016 року) до 1,63 млрд в 2025 році.

Значну частку на цьому ринку матиме азійсько-тихоокеанський регіон.

Пристрій знає краще

Постійні переживання через здоров'я і безпеку дитини - не найкращий спосіб розвити батьківські здібності, вважає Дохійон Парк:

"Якщо ви хочете, щоби ваша дитина була щасливою, насамперед щасливими маєте бути ви. Це дозволить вам і краще доглядати за малюком".

Парк - генеральний директор компанії Monit з Південної Кореї, чия продукція саме в цьому і допомагає батькам.

Монітори Monit попереджають батьків про рухи кишківника малюка, допомагаючи їм швидше змінювати підгузок і таким чином запобігати подразненню шкіри або інфекціям сечовивідних шляхів.

Парк сподівається, що його вироби дозволять батькам спокійно залишати дитину на деякий час саму, а також краще розуміти причини її плачу.

Копирайт изображения Monit Corp Image caption "Розумні" технології мають полегшити батькам догляд за немовлям та позбавити їх зайвих хвилювань

Замість того, щоби інтуїтивно відшукувати шлях подолання проблем, батьки зможуть тепер покластися на конкретні дані про свою дитину.

Так, небажання малюка спати вночі перетворюється з джерела безкінечної батьківської втоми на звичку, яку можна відстежити і відрегулювати.

Страх залишити дитину одну тепер можна вгамувати, зазирнувши в телефонний додаток, та й загалом тривога про здоров'я дитини помітно знижується.

"Хибне відчуття контролю"

Втім, медичні, емоційні та психологічні наслідки застосування розумних технологій для догляду за малюком ще належить ретельно вивчити. І далеко не всі з фахівців впевнені в їхній безпеці та необхідності.

Ребекка Парлакян, старший директор некомерційних програм з дослідження розвитку дитини "Від нуля до трьох", зазначає, що такі пристрої "не дозволяють батькам навчитися розуміти потреби своєї дитини".

Немовлята інтуїтивно вчаться керувати своїми емоціями через процес "спільного пристосування", каже фахівець. Вони вчаться розуміти батьків, коли ті беруть їх на руки, заколисують і заспокоюють.

Але користуючись, приміром, автоматизованою колискою, батьки ніколи не зрозуміють, що саме буде краще для їхнього малюка: заколихування, "білий шум" або якийсь інший спосіб заспокоювання".

Парлакян також вважає, що сумнівний вплив цих пристроїв може поширюватися і на самих батьків.

"Якщо мати чи батько тривожні, то постійні сповіщення зі смартфона можуть лише підвищувати напругу і занепокоєність", - каже вона.

Курт Робочман, генеральний директор компанії Owlet, яка виготовляє "розумні" шкарпетки, з цим рішуче не погоджується.

Він цитує дослідження, яке компанія провела разом із журналом Global Pediatric Health. Під час опитування 96% користувачів шкарпеток Owlet (а це майже 50 тис. людей) розповіли, що виріб допоміг їм знизити хвилювання про безпеку дитини.

З іншого боку, стрес - це також невід'ємна частина шляху до компетентного і здорового батьківства, - каже Джені Радескі, доцент медичного факультету Мічіганського університету, яка вивчає проблеми поведінкової педіатрії.

Такі монітори "дають батькам хибне відчуття контролю, тоді як справді важливим кроком в психологічному становленні батьків є здатність адаптуватися до тривог і браку контролю, що неодмінно супроводжують турботу про крихітну людину".

Питання часу

Як неважко здогадатися, коштують ці пристрої чимало. І хоча міленіалів вважають найбільш технологічно просунутим поколінням, вони також більше страждають від фінансової незахищеності, ніж їхні попередники.

Наприклад, Snoo, "розумне" дитяче ліжко, яке автоматично заколисує немовля, коштує 1160 доларів.

Мішель Дауді, 29-річна фотограф і мати трьох дітей з Нешвіля в штаті Теннессі, має таку колиску.

"Якщо в моєї дитини будуть проблеми зі сном, така інвестиція, звичайно, варта коштів", - каже вона. Послуги няні для немовляти в США та Великій Британії коштують близько 200 доларів за ніч, тож "розумне" ліжко окупиться швидше, ніж за тиждень.

Копирайт изображения Alamy Image caption Для одержимих сучасними гаджетами, технологізоване батьківство починається ще до народження дитини - цьому допомагають спеціальні пристрої для спостереження за вагітністю, також представлені вперше на виставці Consumer Electronics Show у Лас-Вегасі

Для тих, хто може дозволити собі колиску за тисячу доларів, це звісно, не межа.

Але для багатьох батьків світу навіть речі першої потреби для малюка вже є значним фінансовим навантаженням, годі й казати про такі пристрої - вони просто недоступна розкіш.

Елізабет Гугл, доцент економіки з Університету Вікторії, висловлює стурбованість. Поки економічні та медичні переваги таких пристроїв буде підтверджено, зазначає науковець, батьки не зможуть відокремити правду від вигадки.

А корпорації, зловживаючи тривожністю молодих батьків, зароблятимуть мільйони.

А втім, серед користувачів нових пристроїв, є багато прихильників. "Я рекомендую шкарпетки Owlet всім своїм вагітним знайомим", - каже Елліотт, яка залишить пристрій для своєї наступної дитини.

Так само Дауді радить всім своїм друзям ліжко Snoo.

Що ж, це - нове покоління батьків, які не бачать свого життя без технологій.

Як підсумовує Дохійон Парк, "це не питання вибору. Це питання часу".

Прочитати оригінал цієї статті англійською мовою ви можете на сайті BBC Capital.

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