Гостинг: чому співробітники зникають без попередження?

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Хтось поширює брехню про власну смерть, а хтось наймає іншу людину, аби повідомити шефа, що він більше не з'явиться на роботі. Чому гостинг - звільнення без попередження - набуває популярності?

Юікіро Окадзакі та Тошіюкі Нііно - майстри звільнення. За останні півтора року вони звільнилися щонайменше 1500 разів.

Але не зі своєї власної роботи. Окадзакі і Нііно є співзасновниками стартапу, що допомагає людям піти з ненависної компанії, яку вони з якихось причин не наважуються залишити самі.

"Багато хто боїться свого боса, - пояснює Окадзакі. - Вони знають, що він може сказати: "Ні, ти нікуди не підеш". Але насамперед це пов'язано з японською культурою, в якій звільнення вважається чимось поганим. Коли працівник хоче звільнитися, він відчуває себе зрадником".

У такій ситуації на допомогу приходить компанія Senshi S із послугою Exit "вихід". За 50 000 єн (457 дол.) компанія зв'яжеться з керівником клієнта і від його особи подасть заяву про звільнення.

Іноді доводиться дзвонити кілька разів, а деякі компанії взагалі відмовляються спілкуватися з Exit, наполягаючи, щоби співробітник прийшов особисто.

Утім, коли справу вдається влаштувати, клієнти, як правило, відчувають величезне полегшення. "Один замовник сказав нам "ви - Месії", - розповідає Окадзакі.

Він мріяв звільнитися цілих 10 років і "дійсно страждав на тій роботі".

Копирайт изображения Getty Images Image caption В Японії звільнення вважають поганим вчинком, ледь не зрадою, саме тому послуга заочного звільнення набуває популярності

Він припускає, що наразі в Японії є близько 30 компаній, які пропонують такі послуги.

За традицією, японці все життя працюють в одного роботодавця, але в останні роки дедалі більше людей почали змінювати роботу. Цьому сприяє й попит на кваліфікованих працівників в Японії, який виник в результаті скорочення робочої сили.

"Люди змінюються, а корпоративна культура і компанії - ні. Ось чому потрібні наші послуги", - каже Окадзакі.

А якщо замість неприємної розмови просто зникнути?

Проблема звільнення знайома багатьом японцям.

І хоча більшість з них іде на відверту розмову з керівником, обставини бувають різні: звільнення потрібне терміново або бос не хоче вас відпускати.

Що робити? А може, замість неприємної розмови просто зникнути?

Це й називається "гостинг" - від англійського слова ghost (привид). Гостингом спочатку називали ситуацію, коли дівчина або хлопець без жодних пояснень раптом припиняють спілкування.

Але дедалі частіше це явище відбувається у професійній галузі. Наприкінці минулого року його навіть занесли до Бежевої книги Федерального резервного банку США - звіту про економічні умови в країні, який публікується вісім разів на рік.

Керівник фірми веб-дизайну зі штату Вірджинія Кріс Йоко розповідає про дивний випадок у своїй практиці. Фірма замовила проект фрілансеру, який взявся виконати замовлення вдома, але потім просто зник.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Гостинг, ситуація, коли співробітник просто зникає без жодного пояснення чи формального звільнення, стає дедалі поширенішим

Він не відповідав на електронні листи та телефонні повідомлення, і проект згодом довелося передати іншій людині.

За деякий час на пошту компанії надійшов лист від чоловіка, який назвався другом зниклого дизайнера. Він розповів, що його друг загинув в автомобільній аварії, і попросив деякі податкові документи, які начебто були потрібні родині загиблого.

Втім, керівник компанії Кріс Йоко запідозрив дещо неладне, він перевірив акаунт дизайнера в Twitter і з'ясував, що чоловік був абсолютно живим і здоровим.

"Ба більше, він буквально щойно запостив своє фото зі склянкою віскі в руці, - розповідає Йоко. - Я зробив скріншот цього фото і переслав його автору листа зі словами: "Гей, гарна новина, схоже, він живий і в нього все гаразд!".

Брехня про смерть є, очевидно, екстремальним прикладом. Але випадки, але коли співробітники припиняють відповідати на дзвінки і повідомлення роботодавця, дедалі частішають.

Хтось знаходить нову роботу і повинен негайно виходити на неї, інші незадоволені стосунками в колективі або самодурством шефа, і тоді виникає думка: "А чи маю я завтра знову туди йти?"

Копирайт изображения Getty Images Image caption Ідея взяти й піти з роботи може здатися привабливою, але жодному босу таке не сподобається

В цьому, можливо, є сенс. Адже без попередження зникають не лише працівники.

Мало хто отримує відповідь від потенційного роботодавця на свою заявку на роботу, якщо резюме не пройшло відбір. Більшість навіть й після співбесіди не почують від компанії ані слова.

Один чоловік поскаржився BBC, що не отримав від потенційного роботодавця жодної відповіді, після того як написав декілька стратегічних планів, пройшов тести і цілих три раунди співбесід.

Кріс Грей, керівний директор компанії з підбору персоналу Manpower UK, пояснює, що така поведінка співробітників частково є ознакою бурхливого розвитку ринку праці в розвинених країнах.

Низький рівень безробіття у США та Великій Британії означає, що кваліфікованим працівникам досить легко знайти роботу.

Грей визнає, що боротися з випадками зникнення без попередження практично неможливо.

"Роботодавець чи агент з найму вже витратили купу часу на пошуки співробітника, тож марнувати ще більше часу на з'ясування, куди він зник, ніхто не хоче", - пояснює Грей.

"Думаю, що протистояти цьому можна, активніше створюючи кадровий потенціал, вибудовуючи стосунки зі співробітниками якомога раніше".

А працівники мають усвідомити, що хоча в перший момент гостинг здається цілком безпечним виходом із ситуації, згодом такі дії можуть дуже зіпсувати професійну репутацію. Адже мало кому подобаються люди, які йдуть не попрощавшись.

"Це дуже непрофесійно", - зазначає Доун Фей, президент регіонального відділення американської консалтингової компанії Robert Half.

"Я не раджу так поводитись нікому, ані працівникам, ані роботодавцям", - додає вона.

Хоча причини такої поведінки можна зрозуміти. Хтось намагається уникнути конфлікту, інших лякає бюрократична тяганина офіційного звільнення.

Компанії, на думку фахівця, також повинні чітко формулювати свої правила і спрощувати процес звільнення.

Утім, за гостинг неминуче настає розплата, додає Фей.

"Ви ніколи не знаєте, де можете опинитися і з ким вам доведеться працювати, тож поводьтеся професійно", - підсумовує Фей.

Прочитати оригінал цієї статті англійською мовою ви можете на сайті BBC Capital.

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