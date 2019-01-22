Гостинг: чому співробітники зникають без попередження?
Хтось поширює брехню про власну смерть, а хтось наймає іншу людину, аби повідомити шефа, що він більше не з'явиться на роботі. Чому гостинг - звільнення без попередження - набуває популярності?
Юікіро Окадзакі та Тошіюкі Нііно - майстри звільнення. За останні півтора року вони звільнилися щонайменше 1500 разів.
Але не зі своєї власної роботи. Окадзакі і Нііно є співзасновниками стартапу, що допомагає людям піти з ненависної компанії, яку вони з якихось причин не наважуються залишити самі.
"Багато хто боїться свого боса, - пояснює Окадзакі. - Вони знають, що він може сказати: "Ні, ти нікуди не підеш". Але насамперед це пов'язано з японською культурою, в якій звільнення вважається чимось поганим. Коли працівник хоче звільнитися, він відчуває себе зрадником".
У такій ситуації на допомогу приходить компанія Senshi S із послугою Exit "вихід". За 50 000 єн (457 дол.) компанія зв'яжеться з керівником клієнта і від його особи подасть заяву про звільнення.
Іноді доводиться дзвонити кілька разів, а деякі компанії взагалі відмовляються спілкуватися з Exit, наполягаючи, щоби співробітник прийшов особисто.
Утім, коли справу вдається влаштувати, клієнти, як правило, відчувають величезне полегшення. "Один замовник сказав нам "ви - Месії", - розповідає Окадзакі.
Він мріяв звільнитися цілих 10 років і "дійсно страждав на тій роботі".
Він припускає, що наразі в Японії є близько 30 компаній, які пропонують такі послуги.
За традицією, японці все життя працюють в одного роботодавця, але в останні роки дедалі більше людей почали змінювати роботу. Цьому сприяє й попит на кваліфікованих працівників в Японії, який виник в результаті скорочення робочої сили.
"Люди змінюються, а корпоративна культура і компанії - ні. Ось чому потрібні наші послуги", - каже Окадзакі.
Проблема звільнення знайома багатьом японцям.
І хоча більшість з них іде на відверту розмову з керівником, обставини бувають різні: звільнення потрібне терміново або бос не хоче вас відпускати.
Що робити? А може, замість неприємної розмови просто зникнути?
Це й називається "гостинг" - від англійського слова ghost (привид). Гостингом спочатку називали ситуацію, коли дівчина або хлопець без жодних пояснень раптом припиняють спілкування.
Але дедалі частіше це явище відбувається у професійній галузі. Наприкінці минулого року його навіть занесли до Бежевої книги Федерального резервного банку США - звіту про економічні умови в країні, який публікується вісім разів на рік.
Керівник фірми веб-дизайну зі штату Вірджинія Кріс Йоко розповідає про дивний випадок у своїй практиці. Фірма замовила проект фрілансеру, який взявся виконати замовлення вдома, але потім просто зник.
Він не відповідав на електронні листи та телефонні повідомлення, і проект згодом довелося передати іншій людині.
За деякий час на пошту компанії надійшов лист від чоловіка, який назвався другом зниклого дизайнера. Він розповів, що його друг загинув в автомобільній аварії, і попросив деякі податкові документи, які начебто були потрібні родині загиблого.
Втім, керівник компанії Кріс Йоко запідозрив дещо неладне, він перевірив акаунт дизайнера в Twitter і з'ясував, що чоловік був абсолютно живим і здоровим.
"Ба більше, він буквально щойно запостив своє фото зі склянкою віскі в руці, - розповідає Йоко. - Я зробив скріншот цього фото і переслав його автору листа зі словами: "Гей, гарна новина, схоже, він живий і в нього все гаразд!".
Брехня про смерть є, очевидно, екстремальним прикладом. Але випадки, але коли співробітники припиняють відповідати на дзвінки і повідомлення роботодавця, дедалі частішають.
Хтось знаходить нову роботу і повинен негайно виходити на неї, інші незадоволені стосунками в колективі або самодурством шефа, і тоді виникає думка: "А чи маю я завтра знову туди йти?"
В цьому, можливо, є сенс. Адже без попередження зникають не лише працівники.
Мало хто отримує відповідь від потенційного роботодавця на свою заявку на роботу, якщо резюме не пройшло відбір. Більшість навіть й після співбесіди не почують від компанії ані слова.
Один чоловік поскаржився BBC, що не отримав від потенційного роботодавця жодної відповіді, після того як написав декілька стратегічних планів, пройшов тести і цілих три раунди співбесід.
Кріс Грей, керівний директор компанії з підбору персоналу Manpower UK, пояснює, що така поведінка співробітників частково є ознакою бурхливого розвитку ринку праці в розвинених країнах.
Низький рівень безробіття у США та Великій Британії означає, що кваліфікованим працівникам досить легко знайти роботу.
Грей визнає, що боротися з випадками зникнення без попередження практично неможливо.
"Роботодавець чи агент з найму вже витратили купу часу на пошуки співробітника, тож марнувати ще більше часу на з'ясування, куди він зник, ніхто не хоче", - пояснює Грей.
"Думаю, що протистояти цьому можна, активніше створюючи кадровий потенціал, вибудовуючи стосунки зі співробітниками якомога раніше".
А працівники мають усвідомити, що хоча в перший момент гостинг здається цілком безпечним виходом із ситуації, згодом такі дії можуть дуже зіпсувати професійну репутацію. Адже мало кому подобаються люди, які йдуть не попрощавшись.
"Це дуже непрофесійно", - зазначає Доун Фей, президент регіонального відділення американської консалтингової компанії Robert Half.
"Я не раджу так поводитись нікому, ані працівникам, ані роботодавцям", - додає вона.
Хоча причини такої поведінки можна зрозуміти. Хтось намагається уникнути конфлікту, інших лякає бюрократична тяганина офіційного звільнення.
Компанії, на думку фахівця, також повинні чітко формулювати свої правила і спрощувати процес звільнення.
Утім, за гостинг неминуче настає розплата, додає Фей.
"Ви ніколи не знаєте, де можете опинитися і з ким вам доведеться працювати, тож поводьтеся професійно", - підсумовує Фей.
Прочитати оригінал цієї статті англійською мовою ви можете на сайті BBC Capital.
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