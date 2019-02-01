Втомлені від нарад: як зробити сучасний офіс менш нестерпним

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Стрес і вигорання стали одними з найпоширеніших проблем сучасних працівників. Утім, дещо ми можемо зробити й самі. Тож як зменшити стрес і почати отримувати від роботи більше задоволення?

Чому сучасна робота викликає невдоволення? Можливо, ми помиляємось, запитуючи себе, "чому" ми працюємо, тоді як нам потрібно сконцентруватися на тому, "як" ми працюємо.

Важко вигадати щось більш нудне та надокучливе, ніж робоче місце початку XXI століття. Нескінченні наради, де починаєш забувати власне ім'я, ланцюги однакових електронних листів і постійний гомін опен-спейса.

Останні два роки я працював над книжкою про поліпшення сучасної офісної культури, і те, що я побачив, збираючи матеріал, просто волало про зміни.

Відволікання - далеко не єдина проблема сучасного робочого місця. Британський Фонд психічного здоров'я стверджує, що 74% британців переживали сильний стрес принаймні раз протягом року, причому найчастішою причиною стресу була робота.

І це не дивно. Відколи ми почали отримувати електронні листи на мобільні телефони, середній робочий день збільшився на дві години.

За деякими оцінками, працівники, які повинні залишатися на зв'язку зі своїми колегами, щотижня реально і віртуально перебувають в офісі понад 70 годин.

Половина людей, які працюють на дві години більше щодня, мають найвищий рівень стресу.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Про невдоволення роботою багато говорять, але нам потрібно краще розуміти його причини

Ось чому натхненні мотиваційні промови, як-от виступи спікера TED і автора надзвичайно популярної книжки "Почни з "чому"" Саймона Сінека, дедалі частіше не знаходять відгуку в тих, хто півжиття проводить на робочому місці.

Не "чому", а "як"

Сінек здобув визнання за свою ідею про те, що міленіалам насамперед потрібно зрозуміти, "чому" вони працюють.

"Великі компанії не наймають кваліфікованих людей, щоби мотивувати їх, вони наймають вже умотивованих людей і надихають їх", - заявив Сінек.

Натхнення - це й є відповідь на питання, "чому я цим займаюсь". Але такий акцент на високій меті на практиці створює дисонанс і невдоволення.

Працівники будь-якого віку дедалі частіше замислюються: "Чому я працюю у престижній компанії з чіткими і шляхетними цілями, але почуваюся нещасливим?"

Роботодавці дедалі частіше чують скарги працівників на суттєвий розрив між обіцянками компанії та реаліями їхньої роботи.

Акція протесту працівників Google у 2018 році (через ставлення до жінок у компанії) - ще один приклад серйозного невдоволення співробітників в організації, яка має цілком натхненні відповіді на запитання "чому".

Копирайт изображения Getty Images Image caption 1 листопада 2018 року співробітники Google вийшли з акцією протесту біля штаб-квартири компанії в Лондоні

Зосередження на високій меті, можливо, й створює привабливий образ керівника-воїна, але втомленим і демотивованим мешканцям офісу воно навряд допоможе.

І, можливо, вже настав час змінити адреналінову браваду "чому я працюю" на прозаїчне "як", тобто "Як мені отримати більше задоволення від того, чим я займаюсь, і водночас знизити стрес?".

Сила маленьких кроків

Але як саме поліпшити культуру праці? Навряд чи варто очікувати на появу нових Стівів Джобсів, які перетворять наш рутинний робочий день на блискучий феєрверк натхнення і творчості. Але багато чого ми можемо зробити й самі.

Усвідомлення того, що ми самі можемо змінити своє життя, безперечно надає сили.

Однією з найбільш гнітючих речей повсякденної роботи для більшості працівників є наради. Зменшення числа присутніх на половину може стати неймовірним актом милосердя.

Інвестиційні банкіри в компанії Bridgewater Associates зрозуміли, що чим менше людей бере участь у дискусії, тим більш плідна вона зазвичай. Щоправда, вам може здаватися, що найкращі наради - саме ті, на які ви не прийшли.

Щоби позбутися цього відчуття, компанія почала записувати зустрічі - в результаті співробітники, яких не покликали на зустріч, припинили скаржитися.

Є й інші речі. Дослідження, приміром, підтверджують, що три-чотири повноцінних перерви на обід щотижня покращують здатність до ухвалення рішень і зменшують втому наприкінці тижня.

Чудово допомагає розвіятися похід на каву з колегою, під час якого можна прогулятися і побалакати. Шведи називають це фікою.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Наради - суще лихо сучасних офісних працівників

Величезна користь ходіння може стати аргументом за заміну сидячих нарад прогулянками, під час яких вирішення проблем може стати набагато продуктивнішим. Так, дослідниця із Стаффордського університету Мерілі Опреццо виявила, що ходіння покращило творче мислення у 81% учасників експерименту.

Хоча ідея ще однієї наради протягом тижня може лунати як знущання, неформальні зустрічі з колегами стають дедалі популярнішими, замінюючи колишню традицію британських фірм завершувати робочий день у місцевому пабі.

Маргарет Хеффернан, яка п'ять разів обіймала посаду генерального директора, каже, що введення щотижневої неформальної зустрічі для співробітників в одній з її американських фірм кардинально змінило атмосферу в офісі.

Як помітила Хеффернан, після такого неформального спілкування співробітники більш охоче і більш плідно співпрацювали протягом решти тижня.

Потерпають сучасні робітники й від "хвороби загнаності", яка є результатом постійного цейтноту і тиску дедалі жорсткіших вимог роботодавця. Наслідки вигоряння можуть бути дуже серйозними, насамперед для молодших працівників.

Вочевидь, у таких нещадних умовах праці висока мета стає менш важливою, а на передній план виходить питання про те, як зробити робочий день звичайного співробітника менш нестерпним.

Прочитати оригінал цієї статті англійською мовою ви можете на сайті BBC Capital.

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