Що таке стан потоку і як у нього увійти

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Стан потоку (флоу) - це повна зосередженість на тому, чим ви займаєтесь, яке супроводжують відчуття легкості й задоволення. Чи є він осяянням, яке настає випадково, чи його можна досягти свідомо?

Американський психолог угорського походження Міхай Чіксентміхайі у дитинстві спостерігав, як дорослі намагалися відновити своє життя в зруйнованій Другою світовою війною Європі. Але у багатьох опускалися руки.

Тоді, ще дитиною він почав замислюватися про те, що дає нам сенс у житті і робить його вартим зусиль.

Чіксентміхайі згодом переїхав з Угорщини до США, де почав вивчати психологію і насамперед питання, яке не давало йому спокою з дитинства.

Він замислився про те, яку роль у формулі щастя відіграє багатство, але, як показала статистика, гроші не мали особливого значення. Вище базового порогу, необхідного для виживання, збільшення статків мало впливало на задоволення від життя.

І отже, як він пізніше згадував у своєму виступі на TED, він взявся дослідити, "коли і як у повсякденному житті, в нашому звичайному досвіді, ми відчуваємо себе дійсно щасливими?".

Вченому здавалося, що відповідь на це питання треба шукати у людей, які займаються творчістю: художників, музикантів, митців.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Стан потоку, тобто повне зосередження на справі, коли втрачаєш відчуття часу і самого себе, найчастіше асоціюють з художниками і митцями

Насамперед його зацікавило питання, чому багато творчих людей можуть із завзяттям займатися проектами, які навряд принесуть їм славу чи багатство.

Можливо, у самому процесі є щось, що приносить задоволення? Заради чого вони готові йти на жертви? Один композитор розповів Чіксентміхайі, що коли робота вдавалася йому, він переживав щось схоже на екстаз.

У такий момент, здавалося, йому не треба було більше думати, він втрачав відчуття часу, і музика просто "лилася". Описи дуже схожого стану Чіксентміхайі пізніше чув від спортсменів, поетів чи шахістів.

Дійсно, в такі миті відбувалося щось особливе. Вчений назвав цей, схожий на транс, змінений стан повного занурення, концентрації, яка не потребує зусиль, станом потоку (flow).

Це було 40 років тому. Відтоді Чіксентміхайі, як і багато інших психологів із різних країн, вивчали досвід гімалайських альпіністів, ченців-домініканців, пастухів племені навахо й тисяч інших людей.

На щастя для всіх нас, дослідники з'ясували, що "потік" не є надбанням виключно митців. Досягти цього стану може кожен із нас, виконуючи свою роботу, займаючись улюбленою справою або спілкуючись з близькими людьми.

Що це таке?

Стану потоку притаманні кілька речей.

"Це - інтенсивне зосередження, яке призводить до відчуття екстазу і абсолютної ясності того, що треба робити в кожну наступну мить", - зазначив Чіксентміхайі у своєму виступі на TED у лютому 2004 року.

"Ви усвідомлюєте, що те, що ви хочете зробити, хоча й може бути складним, але є цілком можливим. У вас зникає відчуття часу і себе самого, ви стаєте частиною чогось більшого. І щойно цей стан досягнуто, усе, що б ви не робили, стає вартим будь-яких зусиль".

Дехто називає такий стан найвищої зосередженості "перебуванням у зоні". Втім, хоч би як цей стан не називали, важливо, що він охоплює не тільки свідомість.

Він також супроводжується фізіологічними змінами. Шведське дослідження 2010 року з'ясувало, що в піаністів, які досягали стану потоку, було поглиблене дихання і уповільнене серцебиття. Активувалися навіть м'язи обличчя, приміром, ті, що відповідають за посмішку.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Утім, для завершення великого проекту одного стану творчого екстазу не достатньо

Втім, переваги цього стану виходять далеко за межі миттєвого екстазу. Цей досвід приносить загальне відчуття задоволення і сенсу життя, а також щастя.

У професійній діяльності він пов'язаний з продуктивністю, мотивацією та відданістю справі.

Деякі люди більш схильні до цього стану. Це стосується насамперед особистостей з високим рівнем сумлінності і відкритості досвіду та низьким невротизмом.

Але чи можна навчитися свідомо досягати цього стану, якщо він не трапляється з вами просто так?

Як його досягти?

Для цього, по-перше, потрібно створити оптимальні умови.

"Основною перешкодою є гучне середовище та спокуси відволіктися", - каже Джованні Монета, вчений-психолог із Лондонського університету Метрополітен і автор "Позитивної психології: критичний вступ".

Те, чим ви займаєтесь, також має значення. "Ця справа повинна бути важливою для вас, значущою і складною, але ми повинні розуміти, що вона нам до снаги", - додає науковець.

Стан потоку легше досягти у справі, в якій ми маємо достатньо практики. Пригадайте впевненість досвідченого фігуриста на льоді або співака біля мікрофона.

Копирайт изображения Unsplash Image caption Ця справа має бути важливою для вас, а також складною, але до снаги

Відповідним має бути й рівень складності: не надто легким, аби вам не стало нудно, але й не важким, щоби справа не перетворилася на стрес.

Звісно, цей стан далеко не завжди піддається контролю.

Американський автор Стівен Котлер, який написав книжку про пік продуктивності людини, визнає, що, скільки б ми не вивчали фізіологічні й психологічні умови потоку, в більшості випадків, цей стан приходить раптово.

Проте ми можемо збільшити ймовірність його настання.

Як попереджає Монета, робота, пов'язана з завершенням великого проекту, передбачає набагато більше, ніж екстатичні періоди потоку. Щоби дістатися до фінішної мети, нам доводитися продиратися крізь нудні або надзвичайно складні ділянки роботи.

Перший крок - усвідомленість

Якщо потоку вам досягти ніяк не вдається, поставте собі за мету домогтися стану усвідомленості, який по суті є дуже близьким.

"Єдина різниця полягає в тому, що усвідомленість доступна будь-кому практично завжди", - каже Еллен Лангер, професор психології з Гарварда і авторка кількох книжок про усвідомленість, творчість і віру.

Копирайт изображения Unsplash Image caption Усвідомленість не обмежена йогою і медитацією, її можна досягти в будь-якій справі

Стан усвідомленості має майже всі ті переваги, що й потік:

"Коли людина перебуває в цьому стані, в неї знижується тиск, і всі інші фізіологічні ознаки свідчать про краще самопочуття. Людина в усвідомленому стані здається іншим харизматичною. Вона здоровіша, щасливіша, в неї кращі стосунки з оточенням. І їй краще вдається те, чим вона займається", - зазначає Лангер.

"Ми проводили експерименти за участю симфонічних музикантів, які одного разу виконували музичний твір усвідомлено, а іншим разом "на автоматі" після багатьох репетицій. 90% слухачів, які нічого не знали про дослідження, обирали варіант усвідомленого виконання", - розповідає вчена.

Усвідомленість не обмежена йогою та медитацією, її можна досягти в будь-якій справі.

"Спробуйте, приміром, назвати п'ять нових фактів про людину, з якою ви живете, або про щоденний шлях додому. Пошуки нового у тому, що нам добре відомо, змушує нас сприймати світ усвідомлено", - каже Лангер.

"Коли ви розмовляєте з кимось і вам здається, що ви знаєте, що ця людина скаже, ви майже не слухаєте її. Але щойно ви визнаєте, що ви не знаєте, ваше ставлення стане зовсім іншим. Вам стане цікаве, а цікавість - це зовсім інший вид сприйняття світу".

Дізнавшись, що я професійна авторка, мене одного разу спитали, чи часто мені вдається пережити стан потоку. Існує стереотип, що письменники та митці можуть увійти в цю зону за бажанням.

Протягом багатьох років я практикувала деякі елементи, на які вказує Монета, але досягти стану, схожого на потік, мені вдавалося лише кілька разів.

Переважна більшість часу, коли я пишу, більше нагадує важку працю, ніж транс. Кожен проект має купу змінних, які я не можу передбачити.

Чи будуть у мене відповідні джерела? Чи існує взагалі інформація, яку я шукаю? Чи не отримую я повідомлення, яке змусить мене відволіктися? Крім того, ідея, що складність завдання має перевищувати мої навички лише на 4% (як зазначено у формулі Котлера), здається мені абсурдною.

Натомість усвідомленість є більш керованою. Я можу зосередитися, поклавши телефон у шухляду, коли завдання стає надто складним, я можу зупинитися і перевести подих.

Не впевнена, що в такі миті я входжу в транс, але спокійнішою стаю безумовно.

Прочитати оригінал цієї статті англійською мовою ви можете на сайті BBC Capital.

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