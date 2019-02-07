Чарівна CBD - як марихуана увійшла в життя американців

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Продукція з канабідіолом, або CBD, непсихотропним екстрактом канабісу, набула шаленої популярності в США, перетворившись на мільярдну індустрію. BBC Capital досліджує законодавчі, наукові та комерційні аспекти феномену.

Олія для електронних сигарет і вейпа, знеболювальні креми, пластирі й цукерки на будь-який смак (жувальні ведмедики і змійки, різнокольорова пастила), а також капсули та суміші.

Канабідіол, більш відомий під назвою CBD (КБД), - це природний екстракт канабісу або звичайних конопель. Останнім часом СBD набув такої популярності у Сполучених Штатах, що важко уявити місце, де його не продають, або захворювання, від якого ним не лікують.

Як розповідають користувачі, вони приймають його від болю в м'язах, артриту та тривожності. CBD допомагає при епілепсії та післятравматичному стресовому розладі.

CBD додають й у продукти для домашніх улюбленців. Для собак, приміром, є олія з канабідіолом і зі смаком бекону, звичайно.

За оцінками маркетингової фірми Brightfield Group, яка досліджує ринок CBD, вартість промисловості складе 5,7 млрд дол. уже в наступному році й 22 млрд дол. до 2022 року.

Керівниця досліджень групи Бетані Гомез зазначає, що статки найбільшої компанії в галузі Charlotte's Web Holdings зросли на 172% у 2016-2017 роках, а в 2018-му сягнули 89 млн дол.

Не дивно, що цей суперечливий сектор активно привертає увагу інвесторів, зокрема й з доволі несподіваних галузей.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Харчові добавки з екстрактом канабідіолу пропонують й для домашніх улюбленців

Так, компанія Coca Cola нещодавно заявила, що "уважно стежить за тим, як в усьому світі непсихотропний канабідіол стає інгредієнтом напоїв-енергетиків".

Хоча прокоментувати цю заяву детальніше у Coca Cola відмовилися.

Коли наприкінці минулого року Brightfield Group оголосила свої прогнози, багато хто здивувався. Однак після заяви корпорації Coca Cola, що вона вивчає галузь CBD, лише три дні потому, всі питання відпали.

"Якщо подивитися на загальний обсяг продажів всієї продукції CBD сьогодні, а потім додати мережеву роздрібну торгівлю і фармацевтичні компанії, які мріють увійти в галузь, ми можемо очікувати колосальних змін".

В авангарді моди

Жолт Чонка - один із фанатів нової галузі. Він є засновником Adriaen Block, першого в Нью-Йорку ресторану і бару CBD.

Чонка каже, що створює коктейлі з низьким вмістом алкоголю на ягодах і травах за рецептами XVI-XVII століття. Але він також додає у них олію CBD, змішуючи таким чином традиції і сучасність.

Копирайт изображения Alamy Image caption Продукція з вмістом CBD продається у різноманітних видах: цукерки, печиво для собак і навіть шприци, наповнені чистим канабідіолом

"Один-два коктейлі з CBD знижують стрес і дозволяють досягти приємного розслабленого стану, це, безперечно, краще, ніж чотири або п'ять склянок віскі, після яких настає алкогольне сп'яніння", - пояснює Чонка.

У його ресторані CBD також додають до соусів, приміром, до перцевого соусу з яким подають нью-йоркський стейк, або французьких соусів демігляс, бербан і беарнез.

Але що каже наука? Окрім доволі неясної концепції "оздоровлення", як саме впливає CBD на організм людей, поки що не відомо.

Наукових доказів того, як CBD впливає на організм людини, наразі не існує

"Я не міг розслабитися вночі і заснути, я відчував тривожність", - розповідає Жолт Чонка.

"Але після двох напоїв із CBD або крапель, які я додаю до кави, я відчуваю чудове розслаблення в усьому тілі і голові. Я не продавав би те, у що не вірю сам".

"Утім, - додає Чонка, - ми лише пропонуємо досвід, а не чудодійне лікування або поради. Ми дозволяємо людям спробувати у такий спосіб знизити тривогу і стрес".

Хто покупець?

Хто саме купує продукцію з канабідіолом? Згідно з опитуванням 5 тисяч користувачів CBD, яке Brightfield Group провела минулого літа, першими, хто почав купувати CBD після його легалізації в різних штатах, були міленіали.

Наступний пік спостерігається серед покупців віком трохи за 30, він поступово знижується у віковій групі 40+, але знову зростає у віковій групі бебі-бумерів (50-60 років).

Копирайт изображения Getty Images Image caption Олія канабідіолу, яку додають у соуси та інші страви, надає гастрономічному досвіду нових відтінків

Останню категорію покупців насамперед цікавлять настоянки, креми та капсули, які використовують при захворюваннях, пов'язаних з віком, як-от артрит або хронічний біль.

Серед споживачів CBD приблизно рівна кількість жінок і чоловіків, однак, як зазначає Гомес, раніше жінок було більше.

А тепер увага! Продукція з вмістом CBD продається в США практично всюди, але купуючи її в усіх 50 штатах і у будь-якій формі, ви порушуєте закон.

Як таке може бути, адже принаймні в дев'яти штатах рекреаційне використання марихуани легалізоване?

Проблема полягає у конфлікті між федеральним законодавством і законами штату, а також у різниці між двома видами канабісу: марихуаною і коноплями.

Споживачів цікавлять два види екстракту конопель: ТГК (тетрагідроканабінол), який має психотропний вплив, тобто змінює свідомість, і КБД (канабідіол), який такої дії не справляє.

Промислові коноплі містять менш ніж 0,3% ТГК, але можуть мати високий рівень КБД.

Марихуану, з іншого боку, зазвичай культивують саме через вміст ТГК.

Іншими словами, коноплі повністю відрізняються від марихуани, але обидва види канабісу в 1970-х роках були класифіковані у федеральному законодавстві США як наркотик категорії 1.

Тобто такий самий як героїн і кокаїн. І це позначення залишається дотепер.

Копирайт изображения Getty Images Image caption КБД і ТГК є різними видами екстрактів канабісу, але у федеральному законодавстві США обидва класифікуються як наркотик категорії 1

У штатах, де продукція з ТГК легалізована, право виробляти і продавати її мають тільки підприємства з державною ліцензією. Продукти з CBD, з іншого боку, є скрізь, від супермаркетів до заправок.

Однак CBD залишається у сірій зоні законодавства.

Багато роздрібних торговців вважають, що доки вони дотримуються законодавчих норм штату і не поставляють свою продукцію через кордони штату (що вважається торгівлею наркотиками), федеральні правоохоронні органи, як-от Адміністрація з боротьби з наркотиками (DEA), заплющуватимуть очі на їхню діяльність.

Власник ресторану Adriaen Block не виключає того, що DEA може одного дня здійснити облаву на його заклад, але він добре знає закони штату, а також те, що CBD, який він використовує в своїй продукції, містить 0% ТГК.

Інвестори не поспішають

Неясний правовий статус речовини в Америці змушує потенційних інвесторів, яких безперечно вабить прибутковість галузі, бути надзвичайно обережними.

З іншого боку, Forbes назвав галас з приводу CBD надто перебільшеним і порадив краще інвестувати в Apple, ніж у "траву".

Копирайт изображения Alamy Image caption За оцінками експертів, прибутки з продажів CBD до 2022 року можуть досягти приголомшливих 22 млрд доларів

Утім, долю CBD врешті-решт може вирішити цілком несподівана людина: 76-річний республіканець від штату Кентуккі і лідер Сенату Мітч Макконнелл.

На початку минулого року МакКоннелл представив на розгляд проект закону, згідно з яким коноплі мають виключити з переліку речовин, які контролює федеральний закон.

Якщо закон ухвалять, коноплі та похідні від них речовини, зокрема, CBD, будуть повністю легалізовані.

Слово науковцям

Попри популярність канабідіолу та численні свідчення його користі, жодного масштабного контрольованого дослідження його ефективності не проводилося.

Однак, як зазначає декан факультету психіатрії і директор центру досліджень медичного канабісу в Університеті Каліфорнії Ігор Грант, перспективи для застосування речовини в медицині безперечно є.

Вчений посилається на кілька поки що невеликих досліджень, які свідчать про те, що CBD може мати заспокійливі, протизапальні і антипсихотичні властивості, і навіть приносити позитивний результат у лікуванні шизофренії.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Медичне застосування канабісу наразі активно вивчають учені

Хоча висновки ще робити зарано, це - надзвичайно перспективна галузь наукових досліджень, впевнений Грант.

"Канабідіол, ймовірно, має протизапальну дію, може допомагати при запалюваннях кишківника, як-от хвороба Крона, або неврологічних захворюваннях", - пояснює вчений.

Що стосується застосування CBD в напоях "для кращого самопочуття" чи енергетиках, які так активно рекламують, їхня користь науково не підтверджена. Як власне і багато інших модних тенденцій у галузі харчування.

"Це не означає, що ці заяви - хибні, поки що ми просто не можемо ані спростувати їх, ані підтвердити. Валіум, наприклад, теж допомагає при тривожних станах. Але ж ми не додаємо його до кока-коли, щоби люди могли зняти стрес".

"Перше, що нам потрібно вирішити, це законодавчі розбіжності. А потім дочекатися висновків досліджень. От тоді ми зможемо порадити людям щось конкретне", - підсумував науковець.

Прочитати оригінал цієї статті англійською мовою ви можете на сайті BBC Capital.

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