За скільки годин можна вивчити німецьку чи інші іноземні мови?

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Знання іноземної мови має багато переваг, але її опанування часто перетворюється на каторгу. Як вивчати мови ефективно й швидко та скільки часу знадобиться на вивчення різних мов?

Братися за вивчення нової мови завжди страшно. Тисячі незнайомих слів, складні граматичні структури і ризик потрапити в ніякову ситуацію можуть охолодити захват будь-якого початківця.

Та й знайти час для вивчення мови у нашому напруженому житті теж не завжди просто.

А втім, експерти переконані, що витрачаючи на навчання лише одну годину щодня, досягти помітного успіху цілком можливо.

Про переваги білінгвізму (двомовності) говорять багато. Дослідження свідчать, що існує пряма кореляція між знанням мов і інтелектом, навичками запам'ятовування і досягненнями в навчанні.

Вивчення мов також запобігає деградації розумових здібностей.

Залежно від того, яка ваша рідна мова і яку нову мову ви намагаєтесь опанувати, навчання принесе чимало переваг як у короткій перспективі, так і протягом життя.

Копирайт изображения Unsplash Image caption Міжкультурна компетентність, тобто вміння будувати відносини з представниками інших культур, є надзвичайно цінною навичкою

Звичайно, що менше мова, яку ви вивчаєте, споріднена з вашою рідною, то важчим стає ї вивчення. Порівняйте, приміром, польську (для носіїв української мови) та в'єтнамську.

Але якщо у вас є певна мета (для чого саме ви вивчаєте мову), час навчання помітно зменшується.

Ви вивчаєте мову для нової роботи, щоби читати літературу в оригіналі або щоби просто підтримати бесіди? Покращити мовні навички можна в будь-якому віці і з будь-яким початковим рівнем.

Найскладніші мови

Інститут дипломатичної служби США поділяє мови на чотири групи за складністю вивчення для носіїв англійської. До першої, найпростішої, належать французька, німецька, індонезійська, італійська, португальська, румунська, іспанська та суахілі.

Згідно з дослідженням Інституту, для опанування мов цієї групи на базовому рівні потрібно близько 480 годин практики.

Уже на другому рівні складність починає зростати. Ця група включає такі мови, як болгарська, бірманська, грецька, хінді, перська та урду, на вивчення яких в середньому потрібно 720 годин.

До третього рівня складності відносять амхарську (державна мова Ефіопії), камбоджійську, чеську, фінську та іврит.

Для опанування мов першої групи складності (як-от французька та німецька) на базовому рівні потрібно близько 480 годин практики

А до четвертої групи - найскладніші для носіїв англійської мови, як-от арабська, китайська, японська та корейська.

Втім, витрачений на вивчення мови час, точно не буде змарнованим.

"Здатність маніпулювати інформацією і застосовувати її, зберігати її в пам'яті та відкидати непотрібні речі відносять до управлінських навичок", - пояснює Джулі Фіз, професор кафедри нейронауки в Університеті Пітсбурга.

"Це традиційні менеджерські функції, як-от керування групою людей, жонглювання великими обсягами інформації, багатозадачність, вміння визначати пріоритети".

Мозок, якому потрібно перемикатися між двома і більше мовами, покладається саме на такі функції і потребує чималої когнітивної гнучкості.

Оскільки обидві мовленнєві системи завжди активні і конкурують між собою, механізми контролю мозку постійно зміцнюються.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Практикуючи вивчення мови одну годину щодня, носій англійської може вивчити, наприклад, французьку за два роки

Ліза Менегетті, аналітик даних із Тревізо в Італії, є гіперполіглотом. Це - людина, яка вільно володіє шістьма або більше мовами. Менегетті говорить англійською, французькою, шведською, іспанською, російською та італійською.

Коли берешся за вивчення нової мови, якщо вона не дуже складна і не потребує значних інтелектуальних зусиль, каже Менегеті, найбільшою проблемою є уникнути змішування слів.

"Для мозку цілком природно перемикатися і використовувати найпростіші зв'язки", - пояснює жінка.

"Цей процес відбувається легше з мовами, які належать до однієї мовної сім'ї, тому що вони більш схожі, але так само вище й ризик фальшивих друзів (схожих або однакових слів у різних мовах, значення яких не збігається. - Прим. перекл.)!"

"Щоби уникнути цього, обирайте мову, не схожу на вашу рідну, з іншою системою письма і територією застосування, наприклад, японську", - радить Беверлі Бейкер, професор лінгвістики і білінгвізму з Університету Оттави.

Сила однієї години

Вивчити основи будь-якої мови можна доволі швидко. Програми для опанування мов, як-от Duolingo або Rosetta Stone, із блискавичною швидкістю навчать вас кількох простих фраз та вітань.

Аля для того, щоби зробити вивчення мови більш особистим досвідом, поліглот Тімоті Донер радить читати і переглядати матеріали на цікаву для вас тему.

"Якщо ви любите готувати, купіть кулінарну книгу мовою, яку ви вивчаєте; якщо вам подобається футбол, спробуйте подивитися матч з коментарем іншою мовою, - пояснює він.

"Навіть якщо ви зможете розпізнати лише кілька слів, а решта звучатиме тарабарщиною, ви запам'ятаєте ці слова набагато краще, ніж з підручника", - додає Донер.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Вивчення мови стає простішим, якщо поєднати його з чимось приємним для вас, наприклад, подивитися футбольний матч з коментарем іноземною мовою

Починаючи вивчати мову, важливо також спитати себе, як саме ви плануєте використовувати її в майбутньому.

"Якщо це потрібно для бізнесу, навіть китайська може здатися не такою вже й складною. А можливо, ви вивчаєте мову, якою колись говорила ваша родина, а ви її не знаєте, або ви закохані в людину і бажаєте розуміти її рідну мову", - каже Бейкер.

"Ваша особиста мотивація - це й є той рівень, на якому ви дійсно хотіли б опанувати мову", - додає він.

Щойно ви визначилися з тим, для чого вам потрібна мова, починайте планувати щоденний графік її вивчення. Заняття повинні включати різноманітні методи.

Ефективних методик навчання існує безліч, а кожен поліглот чи фахівець з іноземних мов порадить вам щось своє.

Втім, в одному вони всі будуть єдині. Спробуйте принаймні половину часу, який ви виділили на навчання, провести в спілкування з носіями мови.

"Спитати щось, виконати вправи, поговорити на різні теми, розпитати про культуру, - пояснює Бейкер. - Я б не упускав такої можливості, тому що носії іншої мови та їхня культура є найважливішим мотиваційним чинником у подальшому навчанні".

"Дорослі часто вивчають мову, намагаючись запам'ятати слова і вимову в повній тиші. Вони не пробують зробити стрибок, щоби заговорити і дійсно застосувати мову", - каже Фіз.

"Але в такому випадку ви не опановуєте мову, ви просто завчаєте зв'язок між картинкою і звуком".

Копирайт изображения Getty Images Image caption Програми для вивчення мов важливі, але найефективнішим методом залишається спілкування з носіями

Так само, як і зі спортом або музичним інструментом, краще займатися потроху, але регулярно, ніж з великими перервами.

Якщо заняття відбуваються не на постійній основі, мозку складно встановлювати зв'язки між новими знаннями і попередньою інформацією.

Таким чином, заняття протягом години щодня п'ять днів на тиждень будуть набагато більш ефективними, ніж п'ятигодинний "бліц" один раз на тиждень.

Так, щоби досягти базового рівня у мові першої групи, англомовним студентам знадобиться 96 тижнів, або два роки.

Але якщо послухати експертів і вчити мову для конкретної мети, а не заради абстрактного вільного володіння, досягти цілі можна й швидше.

IQ та EQ

"Утім, окрім такої конкретної цілі, вивчення іноземної мови дає й дещо інше. Воно навчить вас краще розуміти інших людей і співчувати їм, відкривши двері до іншого способу мислення і почуттів", - зазначає Менегетті.

"Іншими словами, вивчення мов розвиває як раціональний інтелект, так й емоційний", - додає вона.

Спілкування та співчуття крізь мовні бар'єри розвивають у нас надзвичайно корисну навичку - міжкультурну компетентність. Це здатність будувати успішні стосунки з представниками інших культур.

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Таким чином, виділяючи одну години щодня на вивчення іноземної мови, ви між іншим вчитесь долати бар'єри між людьми.

А результаті ви здобудете більш гнучкі навички спілкування як з колегами по роботі, так і з родиною та друзями за кордоном.

"Стикнувшись з іншим світоглядом, ви не поспішаєте засуджувати, а навпаки шукаєте шляхи долати розбіжності", - каже Бейкер.

"Саме вивчення мови, будь-якої мови, розвиває здатність до адаптації та гнучкість при зустрічі з іншою культурою".

Прочитати оригінал цієї статті англійською мовою ви можете на сайті BBC Capital.

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