Сила читання: як привчити себе до книжок

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Більшість найуспішніших людей у світі, від Барака Обами до Ілона Маска, не уявляють свого життя без книжок. Чи може лише одна година читання щодня стати шляхом до успіху?

Рік тому, у лютому 2018-го, Ілон Маск запустив у космос ракету Falcon Heavy із незвичним вантажем. Замість космічного обладнання або астронавтів засновник Space X помістив на борт надважкого ракетоносія свою автівку.

За кермом вишнево-червоної Tesla Roadster сидів манекен Starman у скафандрі. Втім, найбільш несподівана річ була в автомобільному бардачку - лазерний диск із циклом романів Айзека Азімова "Фундація".

Науково-фантастична сага, дія якої відбувається у далекій галактичній імперії десь за 50 тисяч років у майбутньому, пробудила в Маска інтерес до космічних подорожей, коли він ще був підлітком.

Тепер твір Азімова літатиме навколо нашої Сонячної системи наступні 10 мільйонів років.

Такою є сила книги.

Чи могла програма "Земля" з кіберпанк-роману Ніла Стівенсона "Лавина" надихнути на створення Google Earth, а розумні телефони Артура С. Кларка стати провісниками інтернету?

Хай там що, читання завжди сіяло найсміливіші ідеї в головах майбутніх винахідників.

Колишній президент США Барак Обама сказав, що читання зробило його тим, ким він є, і навчило того, у що він вірить.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Колишній президент США Барак Обама, як і багато інших відомих особистостей, неодноразово висловлював свою любов до читання

Навіть якщо таких грандіозних амбіцій ви не маєте, читання книжок безумовно сприятиме вашій кар'єрі, а також, як свідчать численні дослідження, знизить стрес, покращить розумові здібності і навіть здатність до емпатії.

Не кажучи вже про очевидні бонуси від здобуття всіх тих знань, що приховані на сторінках книжок.

Поговоримо про доведені дослідниками переваги читання, а також про те, як приєднатися до ексклюзивного клубу людей, які приділяють читанню принаймні годину щодня.

Через книжки до емпатії

Почнемо з емпатії, або здатності до співчуття.

Хоча у діловому світі емоції традиційно відсували на другий план, надаючи ваги насамперед впевненості в собі та здатності ухвалювати важливі рішення, останніми роками ситуація змінилася.

Згідно з дослідженням 2016 року, проведеним консалтинговою фірмою Development Dimensions International, лідери, які опанували навички емоційного інтелекту, на 40% перевершують решту.

Ще 2013 року соціальний психолог Девід Кідд замислився над тим, чи може читання навчити краще розуміти інших людей, і насамперед усвідомити, що вони можуть мати думки і бажання, відмінні від наших.

Таку здібність вчені назвали "теорія свідомості", це не те саме, що емпатія, але ці дві навички тісно пов'язані.

Кідд і група вчених із нью-йоркської Нової школи соціальних досліджень провели експеримент, у ході якого вони попросили учасників прочитати уривки з визнаних літературних шедеврів, як-от "Великі сподівання" Чарльза Діккенса, або з популярної літератури, як-от детективи чи романи про кохання.

Решта учасників читала документальну прозу або взагалі нічого. Після цього вчені спробували перевірити, чи поліпшилася у випробуваних навичка розуміння інших людей.

Ідея полягала в тому, що "якісна" проза, така, що отримує літературні премії, зображує людей та їхні думки більш реалістично, а значить вчить краще розуміти людську душу.

З іншого боку, персонажі популярної белетристики є більш одновимірними, примітивними, тобто такими, що діятимуть передбачуваним чином.

Результати дослідження виявилися вражаючими. Учасники, які читали якісну художню літературу, показали набагато вищі результати в тестах, ніж ті, хто читав бульварщину, документальну прозу або взагалі нічого.

Вчені не перевіряли результати дослідження в реальному житті. Однак Кідд зазначає, що можна з упевненістю стверджувати, що люди, які регулярно читають якісну художню літературу, мають вищу здатність до емпатії.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Опра Вінфрі - ще один приклад завзятого читача, частину своїх ток-шоу вона присвятила книжковому клубу - обговоренню книжок з гостями передачі

"Ті, хто розуміє почуття інших, як правило, використовують ці знання в спілкуванні з людьми", - підсумував дослідник. А значить, вони вміють краще переконувати, успішніше спілкуватися з колегами і роботодавцями, продуктивніше працювати.

Тепер, коли в перевагах читання ви вже не сумніваєтесь, подумайте ось про що. Згідно з опитуванням 1875 людей, проведеним у 2017 році, дорослий британець щодня проводить у своєму смартфоні близько двох годин і 49 хвилин.

Для того щоби знайти одну годину на читання протягом дня, більшості людей треба скоротити час, який вони витрачають на соцмережі, всього на третину.

І ось кілька порад, як це зробити, від справжніх книголюбів.

1. Читайте, тому що вам хочеться

Крістіна Чіпурічі навчилася читати, коли їй було чотири роки. Удосконалюючи свою нову пристрасть, вона ковтала книжку за книжкою в домі своїх батьків. Але потім дещо сталося.

"Коли я пішла до школи і читання стало обов'язковим, я почала його ненавидіти, бажання геть відбила вчителька словесності", - розповідає жінка.

Ненависть до читання тривала аж до 20 років, коли Чіпурічі повільно почала усвідомлювати, що вона дещо втрачає. Вона побачила, як далеко попереду опинилися люди, які читали, і зрозуміла, що книжки містять багато важливої інформації, яка могла допомогти їй у професійному житті.

Вона знову навчилася отримувати задоволення від читання і, зрештою, створила The CEO Library, сайт про книжки, які сформували найуспішніших людей світу, від письменників до політиків та інвестиційних магнатів.

2. Знайдіть свій формат читання

Класичний книголюб розгулює всюди з паперовою книжкою під пахвою і полює на оригінальні видання? Не обов'язково. "Мені до роботи дві години їзди в один бік, - каже Кідд. - Це звісно не подарунок, проте в мене достатньо часу для читання".

Під час таких поїздок, не за кермом, звісно, Кідду зручніше читати з екрана смартфона, ніж возити із собою книжку. Але коли він береться за документальну прозу, яку багатьом читати складніше, він (о жах!) слухає аудіокнижки.

Копирайт изображения Getty Images Image caption На "Теслі" Ілона Маска в космос полетіла серія науково-фантастичних романів Айзека Азімова

3. Уникайте нереалістичних цілей

Намагатися наслідувати звички успішних підприємців - справа невдячна. На сайті The CEO Library є два провідних підприємця, одна з них заробила 300 млн дол. в галузі технологій, другий, засновник компанії Moon Express, планує видобувати корисні копалини на Місяці.

Перша прочитує близько сотні книжок на рік, другий щодня прокидається о четвертій ранку, щоби три години читати.

Але це не обов'язково має бути саме так. Андра Захарія - позаштатний маркетолог, ведуча подкастів і завзята читачка. Її порада - уникати нереалістичних очікувань і страшних цілей.

"Щоби виробити звичку до читання, почніть з малого", - каже вона.

Попросіть друзів порекомендувати вам книжку і прочитайте для початку кілька сторінок.

"Не треба реєструватися на Goodreads і встановлювати мету в 60 книжок на рік. Можливо, у Kindle читати простіше, адже ви не бачите, скільки сторінок ще лишилося", - каже Захарія.

4. Спробуйте "Правило 50"

Це правило допоможе вам вирішити, коли від книжки дійсно можна відмовитися.

Якщо ви безжалісного кидаєте читання на четвертій сторінці або навпаки безкінечно продираєтесь крізь величезні томи, від яких вас вже давно нудить, спробуйте встановити межу на перших 50 сторінках. Після них ви вирішите, чи приносить читання вам радість.

Якщо відповідь ні, сміливо відмовляйтеся.

Правило 50 винайшла авторка, бібліотекар і літературознавець Ненсі Перл, яка пояснює його в своїй книжці "Жага читання" Book Lust.

Вона пропонує цю стратегію насамперед людям старшим 50 років. Їм вона радить відняти свій вік від 100. Отримане число і є кількістю сторінок, які треба прочитати, щоби визначитися з книжкою.

Адже з віком у нас залишається дедалі менше часу на погані книжки.

І ось що ми маємо. Відкиньте свій смартфон лише на одну годину щодня, а в пальці, що прагнуть набирати повідомлення, візьміть книжку.

Читання підвищить вашу здатність до співчуття і зробить вас більш продуктивними. Якщо найбільш зайняті люди на планеті знаходять для нього час у своєму напруженому графіку, то й ви впораєтесь.

І хто зна, що ви зробите з усіма цими знаннями і натхненням. Можливо, заснуєте свою власну космічну компанію?

Прочитати оригінал цієї статті англійською мовою ви можете на сайті BBC Capital.

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