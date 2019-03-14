Білий день в Японії - чому це свято так дратує чоловіків

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Місяць тому світ відзначив День Святого Валентина і зітхнув з полегшенням. Але для японців свято комерційної романтики ще не завершилося. Сьогодні, 14 березня, вони відзначають його другу, обов'язкову частину. Що таке Білий день і чому дедалі більше японців починають його ненавидіти?

У цей день чоловіки повинні віддячити жінкам за шоколадки, якими вони їх привітали місяцем раніше, і подарувати у відповідь щось біле.

Це може бути зефір, солодощі, хустка, канцелярія, або щось коштовніше, як-от прикраса з перлиною.

Ця традиція існує близько 40 років, але вже стала справжнім бумом по всій Східній Азії, насамперед у Японії, Китаї та Південній Кореї.

Утім, свято, яке спочатку було лише для закоханих, тепер набуло глобального масштабу.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Зефір та інші білі цукерки - найпоширеніший подарунок до Білого дня

Вітають усіх - колег, керівників, родичів і друзів, що перетворюється на неабиякий удар по гаманцю.

Добровільно-примусово

Вигадані свята існують, звичайно, в усьому світі, як-от День солодощів, День боса чи День секретарки у США.

Однак у Японії, де ставлення до подарунків і подяки є надзвичайно шанобливим, Білий день став чудовою нагодою для корпорацій витягти з людей якомога більше грошей.

Подарунки, які купують як подяку за попереднє вітання, японці називають "океші". Це глибока традиція в культурі, яка надає велике значення гармонійним стосункам у групі.

"Подарунок у Японії - це обов'язок, якщо вас привітали, ви мусите привітати у відповідь", - каже Сецу Сігемацу, доцент кафедри медіа та культури з Каліфорнійського університету в Ріверсайді.

Копирайт изображения Alamy Image caption Чоловіки в черзі за подарунками для жінок, які привітали їх цукерками на День Святого Валентина

"Але такий примусовий обмін, напевно, викликає непорозуміння. Люди втомлюються від цієї метушні з подарунками, і на романтику це вже геть не схоже", - додає дослідниця.

Це підтверджує й статистика. Витрати на Білий день минулого року впали приблизно на 10% і цього року знизяться, вочевидь, ще більше.

Причина проста, пояснюють в Японській асоціації свят, число подарунків на День Святого Валентина теж помітно зменшилося в останні роки.

Можливо, це є наслідком змін, що відбуваються у сучасній японській культурі?

Гендерні ролі та соціальні очікування

Багатьом японцям традиція обов'язкового "повернення" подарунків набридла.

"Від чоловіків очікують дорожчих сувенірів, ніж отриманий ними на День Святого Валентина шоколад, тож їм доводиться ще й морочитися над тим, що подарувати", - зазначає японський ресторатор Моу Судзіма.

"До того ж це свято нав'язує певні гендерні ролі та сексуальну орієнтацію", - каже Томомі Ямагучі, професор соціології та антропології з Університету Монтани.

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"Адже гетеросексуальні стосунки, очевидно, є передумовою цих свят", - додає дослідниця.

Звісно, багато одностатевих пар також вітають одне одного з Днем закоханих, так само як і просто друзі або родичі.

Але у японців цей день спочатку був виключно для жінок. У японському суспільстві не заведено, щоби жінки освідчувалися в коханні, і отже, День Святого Валентина був єдиною нагодою зробити це.

Утім, сьогодні, гендерні ролі й гендерна ідентичність в японському суспільстві, як й у багатьох інших країнах світу, змінюються. Та й екзотична привабливість західного свята також стирається, вважає Ямагучі.

Як День Святого Валентина, так і Білий день все менше пов'язують із романтикою, і для охочих до шоколаду, наприклад, це просто привід попестити себе дорогими солодощами.

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Але чи збережеться традиція Білого дня в японському суспільстві, якщо День Святого Валентина поступово втрачає свою привабливість?

Можливо, молоде покоління змінить своє ставлення до них обох. І ці дні стануть нагодою поїхати у відпустку чи просто відпочити, замість замкненого кола коштовних подарунків і подяки за них.

"У культурі з таким суворим ставленням до подарунків це має сенс, - каже Сігемацу. - Переосмислення традиції вже почалося".

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