Чому міленіали найбільше страждають від вигорання

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Вигорання - не нова проблема, але останнім часом вона стала надто поширеною серед покоління міленіалів, людей у віці 25-30 років. Чому поради виховувати в собі витривалість не допомагають і що треба зробити насправді?

Нещодавно BBC Three опублікувала історії молодих людей, в яких вони розповідають про надзвичайне фізичне та емоційне виснаження, що супроводжує їхнє життя.

Вигорання міленіалів (людей народжених у 1981-1996 роках) стало окремим терміном після надзвичайно популярної статті кореспондентки BuzzFeed Анни Гелени Петерсон, яка вийшла на початку цього року.

Хоча цей стан не визнаний офіційною медициною, він має доволі чіткі симптоми.

Вигорання також є наслідком батьківської гіперопіки

Петерсон узагальнила їх як "параліч дії", коли навіть найпростіші і повсякденні завдання стають непосильними.

За словами Петерсен, вигоранню сприяє складна робота та економічні проблеми, з якими стикаються міленіали.

Воно також є наслідком "інтенсивного виховання" - гіперопіки і пристрасного бажання батьків дати своїй дитині найкращу освіту і найкращі можливості.

Це згодом перетворюється на тягар завищених очікувань і постійного невдоволення своїми досягненнями.

Вигорання міленіалів vs професійне вигорання

Вигорання міленіалів має багато спільного зі звичайним професійним вигоранням.

Це реакція на тривалий стрес, яка супроводжується емоційним виснаженням, скептичним ставленням до всього або відстороненістю та відчуттям неефективності.

Шість основних чинників, які сприяють вигоранню на роботі, це велике навантаження, обмежений контроль, монотонність і безрезультатність роботи, несправедливі вимоги, конфлікт роботи з цінностями людини і відсутність спільноти на робочому місці.

Люди, яким доводиться перебувати в складному, суперечливому, а іноді й ворожому середовищі, найбільше схильні до вигорання.

Всі ці чинники можуть негативно впливати на кожного, але молоде покоління, вочевидь, відчуває їх більш інтенсивно і непередбачувано.

Копирайт изображения Matthew Horwood Image caption Вигоранню сприяє соціальна конкуренція та порівняння себе з іншими в соцмережах

Відомо, наприклад, що вигоранню сприяє порівняння себе з іншими. Але у міленіалів цю проблему в рази посилює спілкування в соцмережах.

Навіть якщо ви не зловживаєте соціальними медіа, технології та інтернет фізично та емоційно виснажують людину.

Ми дуже мало знаємо про те, як міленіали реагують на вигорання. Деякі дослідження свідчать, що існують певні відмінності в цьому між поколіннями.

Міленіали, наприклад, реагують на емоційне виснаження (першу стадію вигорання) не так, як покоління "бебі-бумерів" (народжене в 1946-1964 роках).

Переживаючи емоційне виснаження, міленіали більш схильні відчувати невдоволеність і бажати залишити роботу, ніж бебі-бумери.

Вигорання міленіалів, як і звичайне вигорання, великою мірою спирається на перфекціонізм.

Перфекціонізм - ще одна причина вигорання

Перфекціоністи, насамперед схильні до самокритики, зазнають більшого ризику вигорання.

Щоби подолати невдачі, такий самокритичний перфекціоніст працює все більше і більше, просто заганяючи себе в глухий кут.

Чи допомагає витривалість

Щоби захистити себе від вигорання, фахівці зазвичай радять розвивати в себе гнучкість і здатність відновлювати душевні та фізичні сили.

Вони підкріплюють це припущенням, що компетентні спеціалісти здатні налаштувати свою роботу так, щоб уникнути вигорання.

Втім, як показує практика, висококваліфіковані, психологічно здорові і на позір витривалі люди саме й зазнають найбільшого ризику вигорання.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Стрес, з яким доводиться стикатися міленіалам, дорівнює напруженню авіадиспетчерів

Одне з перших досліджень вигорання показало парадоксальний результат.

Щасливі, менш тривожні та здатні знижувати стрес працівники були частіше схильні до вигорання в порівнянні з контрольною групою досліджуваних, які не мали таких рис.

Це майже забуте дослідження проводилося протягом трьох років у 1970-тих роках за участю 400 американських авіадиспетчерів.

Майже всі з них служили у Збройних Силах США, тож можна очікувати, що вони знали, що таке стрес і мали б розвити стійкість до нього.

Це дослідження звертає увагу на деякі характерні умови, в яких виникає вигорання.

Щасливі та здатні долати стрес працівники також схильні до вигорання

Протягом дослідження робота диспетчерів ставала дедалі складнішою. З'являлись нові технології, але співробітники не отримували належного навчання.

У них були довгі зміни без перерв і несприятливе робоче середовище. Графік роботи був незручним і часто непередбачуваним.

Всі ці характеристики дуже схожі на умови праці в сучасній гіг-економіці, в основі якої лежать тимчасові проекти в різних компаніях, замість постійного місця роботи.

Протилежний ефект

Порада вчитися витривалості насправді має зворотний ефект, перетворюючись на додатковий стрес і ще один недосяжний ідеал.

Вона насамперед хибна для перфекціоністів, схильних надто суворо картати себе за невдачі.

Ідеали та уявлення про те, якими ми маємо бути, часто також перетворюються на шкідливе навішування ярликів.

Так само зворотний ефект може мати й наполегливе батьківське бажання виховати витривалу дитину.

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Причина в тому, що так зване "інтенсивне батьківство", пристрасне бажання батьків дати своїй дитині все найкраще, ґрунтується зазвичай на жорсткому контролі та високих очікуваннях.

А це, в свою чергу, формує майбутні ідеали і погляди дитини.

Втім, поширеність проблеми з вигоранням міленіалів, передусім ще свідчить і про те, що робота та професійні вимоги стають дедалі складнішими і жорсткішими.

Вигорання стає притаманним багатьом професіям, зокрема, в галузі догляду за хворими. І воно дуже поширене серед міленіалів.

Таким чином, рішення проблеми полягає не в навчанні людей стійкості та витривалості, а в спрощенні складної і суперечливої роботи та покращенні несприятливого професійного та особистого середовища.

Прочитати оригінал цієї статті англійською мовою ви можете на сайті BBC Capital.

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