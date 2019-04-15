Чому стримувати свої почуття на роботі - шкідливо для здоров'я

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На роботі частіше ніж будь-де ми приховуємо свої справжні почуття під маскою ввічливої усмішки. Втім, дослідники зазначають, що демонстрація нещирих емоцій вкрай шкідлива для здоров'я.

Уявіть, що ви - на висоті 10 тисяч метрів, у вузькому проході штовхаєте візок, обабіч якого простягають руки нетерплячі пасажири.

Дорогу вам перекриває мала дитина, батьків ніде не видно. Котрийсь пасажир дратується, що не можна заплатити готівкою за їжу в літаку, ще один вимагає негайно пропустити в туалет.

А ваша робота - задовольнити всі їхні потреби, водночас демонструючи доброзичливість і готовність допомогти.

Так починається робота бортпровідника над власними емоціями.

Термін "робота над емоціями" запропонувала соціолог Арлі Гоукшілд. Він означає стриманість у ситуаціях, коли нам необхідно "мати гідний і доброзичливий вигляд на роботі".

Простіше кажучи, ми посилено демонструємо те, чого насправді не відчуваємо. Вдаємо позитивний настрій і водночас пригнічуємо власні негативні емоції.

Однак не лише бортпровідники мусять "тримати обличчя". Експерти підкреслюють, що будь-яка робота з людьми потребує емоційної напруги.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Бортпровідники змушені спокійно реагувати, навіть якщо пасажир поводиться агресивно

Перші дослідження цього явища фокусувались на сфері послуг. Дослідники брали за основу припущення - що більше ви працюєте з клієнтами, то більше зусиль витрачається на стримування емоцій.

Однак нещодавно психологи звернули увагу й на інші професії. З'ясувалося, що приборкування власних емоцій під час взаємодії з людьми на роботі прискорює професійне вигорання.

Можливо, сьогодні вранці вам довелося вдавати зацікавленість у розповіді колеги. Або ви міцно тримали себе в руках, щоб не покритикувати когось. Тоді як насправді, закусивши губу, щоб не висловити справжні почуття, позбавили себе значної порції внутрішнього ресурсу.

Втім, іноді ефект фальшу накопичується і прориває греблю. Майра В. нещодавно звільнилася з великої авіакомпанії на Близькому Сході, оскільки робота загрожувала її психічному здоров'ю.

За її словами, на тій роботі "клієнта треба було улещувати, як короля".

"Одного разу мене обізвали шльондрою, бо клієнт не відповів, коли я спитала, чи бажає він кави. Я двічі перепитала й пішла далі, до наступної людини. А потім вислухала лайку від того чоловіка", - розповідає жінка.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Що більше вам доводиться працювати з клієнтами, то більше зусиль вимагає стримування емоцій

"А коли пояснила ситуацію своєму керівнику, то почула, що, мабуть, я сама винна, бо спровокувала таку реакцію… Мені наказали попросити вибачення".

"Часом я мусила стежити за виразом свого обличчя, щоб не виказати емоцій, наприклад, при сильній турбулентності чи невдалій посадці, - продовжує вона. - Випромінювати спокій, щоб пасажири теж не хвилювалися, дуже важливо. Та цей аспект мене не турбував. Більше непокоїло безправ'я".

За час роботи в авіакомпанії жінка часто ставала жертвою знущань і сексизму - а у відповідь мусила тільки люб'язно всміхатися.

З роками стюардесі дедалі гірше вдавалося приборкувати справжні емоції. Від постійного стресу уява роздмухувала дрібниці до велетенських розмірів. Жінка боялася йти на роботу, тривожність посилювалась.

"Я постійно гнівалась. Страшно було, що втрачу над собою контроль і вдарю когось чи жбурну чимось важким у пасажира, який мене обізве чи торкнеться. Тому звільнилась", - пояснює вона.

Тепер Майра відвідує психотерапевта. Жінка вважає, що перебування далеко від сім'ї та важкий графік польотів теж внесли свою лепту. Та безсумнівно - якби вона не мусила постійно стримувати емоції, то й досі працювала б у авіагалузі.

Копирайт изображения Getty Images Image caption В офісах багатьох компаній створюють відпочинкові зони, щоб співробітники могли зняти стрес

Але потерпає від цього не тільки Майра. В усьому світі від людей багатьох професій очікують показової демонстрації певних емоцій, які диктує корпоративна культура. Зокрема це амбітність, агресія і прагнення успіху.

Кілька років тому газета New York Times опублікувала "велику статтю про "спосіб життя Amazon". У ній описувались чіткі й конкретні вимоги, що їх компанія висуває до своїх працівників, а також їхній вплив, як позитивний, так і негативний. Виявляється, деякі люди в такому середовищі почуваються, мов риби у воді, а іншим насилу вдається відповідати корпоративному образу.

"Наше вміння посилено працювати над емоціями походить з дитинства. Саме дитячі переживання формують наші уявлення про нас самих, інших людей та світ у цілому", - пояснює клінічний і професійний психолог Люсі Леонард.

"Шкідливі установки, як-от "я нікчема", можуть призводити до формування таких моделей мислення на роботі, як "ніхто не працює так сумлінно, як я"; так посилюється тривожність", - зазначає Леонард.

За її словами, постійне стримування власних емоцій може призвести до заниженої самооцінки й відчуття відчуженості.

Копирайт изображения Unsplash Image caption Не стримуйтесь - це шкідливо

Гоукшілд зазначає, що нашу роботу над емоціями можна умовно поділити на два види - поверхневу та глибинну діяльність. А її вплив буде залежати від того, яку тактику ми оберемо.

Візьмімо, наприклад, телефонну розмову зі складним клієнтом. Якщо ви задієте поверхневу тактику, то відповісте співрозмовнику так, як прийнято, не виражаючи справжніх почуттів. У разі глибинної діяльності ви змушуєте себе по-справжньому перейнятися словами співрозмовника й зрозуміти, що він намагається повідомити.

Обидві тактики можна назвати просто ввічливими. Але другий метод - спроба емоційно сприйняти точку зору іншої людини - менше загрожує вигоранням.

Дженніфер Джордж - патронажна сестра, яка спеціалізується в психіатрії. Вона працює в приймальному відділенні лікарні Королівського коледжу, а отже, в ризиковій зоні охорони здоров'я.

Щодня їй доводиться приймати рішення щодо стану пацієнтів: їх насправді потрібно класти в лікарню чи вистачить огляду? А може, вони просто хочуть отримати доступ до наркотиків?

"Для мене важливо перевіряти свої припущення, - каже вона. - Тому я намагаюсь уважно вислухати розповідь, бо це моя робота. Але також це допомагає зменшити стресове навантаження".

"Часом я інстинктивно відчуваю, що людина мене обманює. Або стає нудно слухати. Але я не можу й не хочу одразу відкидати все як вигадку", - каже вона.

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Цей процес може виводити зі стану душевної рівноваги. Часом Дженніфер змушена відмовляти "дуже прямо", а люди не завжди реагують спокійно. "Я стараюсь максимально дотримуватись своїх переконань та ідеалів. Уважно слухаючи колег-професіоналів та вдаваних і справжніх пацієнтів, я ніколи не скажу того, що не вважаю слушним. І це мені допомагає", - розповідає вона.

Коли стає непереливки, Дженніфер іде до колег, щоб поговорити й зняти напругу. "Коли я проговорюю ситуацію вголос, це допомагає перевірити й оцінити мою реакцію. Після того я вже можу повернутися до людини, про яку йдеться", - пояснює вона.

Рут Гарґроув, колишній судовий юрист із Каліфорнії, надає безплатні юридичні послуги студентам у Сан-Дієго. І також стикається з підступними моментами спілкування з людьми. "Практично всі, з ким ви маєте справу в цій системі, змушують вас працювати над своїми емоціями", - наголошує вона.

Одна з проблем, за словами Гарґроув, полягає в тому, що деякі адвокати атакують опонента, націлюючись не на актуальні проблеми справи, а на слабкі місця опонента - стать, молодість тощо.

"У минулому це катастрофічно знижувало мені самооцінку, - зізнається вона. - Але, дистанціювавшись, я бачу, що спроби зачепити за живе - це доказ їхньої слабкості".

Замість спростовувати закиди, юристка просто відправляє електронного листа - один рядок, який сповіщає про її незгоду. "Тактика "не опускатися" дивовижна, - підкреслює вона. - Просто не вступайте в емоційну суперечку, в яку вас втягують. Я фокусуюсь на реальній роботі, яку потрібно виконати".

Люди, які постійно показують на роботі емоції, що суперечать їхнім власним, більш схильні до емоційного виснаження

Також Гарґроув доводиться мати справу з очікуваннями клієнтів, часом - далекими від реальності. Вони сподіваються на правосуддя, навіть якщо самі скоїли протиправний вчинок. Адвокат розуміє їхні почуття, хоч і повинна наставити на істинний шлях.

"У мене теж є дитина, тож я співчуваю їм. Вони вірять в існування рятівної пігулки, хоча я добре знаю, що це ілюзії. І ця впевненість мені допомагає".

Схоже, ключ у тому, щоб щиро виявляти свої почуття. Численні дослідження свідчать: люди, змушені регулярно демонструвати на роботі емоції, що суперечать їхнім власним, більш схильні до емоційного виснаження.

Авжеж, на роботі передусім важливий професіоналізм. А робота зі складними клієнтами й колегами для багатьох є службовим обов'язком. Однак очевидно, що уявити себе на місці опонента й спробувати його зрозуміти значно корисніше для вашого власного душевного спокою, ніж нещиро підтакувати.

Копирайт изображения Unsplash Image caption Емоції - це природно

За словами Леонард, люди й організації можуть вжити заходів, щоб запобігти вигоранню. Для цього потрібно обмежити час понаднормової роботи, регулярно відпочивати й залагоджувати конфлікти з колегами.

Це так само важливо, як і підтримувати своє фізичне здоров'я та жити повноцінним життям, не зациклюючись на кар'єрі. "Атмосфера щирості" на роботі корисна для всіх.

"Успіх у роботі з людьми частіше мають ті організації, де працівникам дозволяють перепочивати від стримування емоцій та щиро висловлюватись, а колеги за лаштунками виявляють розуміння й не критикують", - зазначає Леонард.

Така атмосфера також сприяє розвитку емпатії, додає психолог.

У міру можливостей працівники мають виявляти емпатію, відстежувати вплив взаємодії з людьми на них самих і намагатись бути щирими.

За словами психолога, це "захистить вас від фальші в спілкуванні, а в результаті - від перевтоми та образи через власну вимушену нещирість".

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