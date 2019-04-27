Ідеальна відпустка - де, з ким і скільки

Копирайт изображения Unsplash Image caption Очікування приємної події підвищує рівень дофаміну

Як спланувати відпочинок, щоб отримати від нього максимальне задоволення?

Що може бути краще за довгоочікувану відпустку? Її планування приносить радість, повернення на роботу сповнює енергією і новими творчими планами, а відпочинок загалом знижує ризик інфаркту та депресії.

Але чи можна втомитися від відпустки? Чи існує ідеальна тривалість для відпочинку незалежно від того, чи це шалені канікули у Вегасі або кемпінг у горах?

В економіці є поняття "точки блаженства" споживача, тобто відмітки, після якої споживання певного продукту чи послуги починає приносити дедалі менше задоволення. Іншими словами, це - пересичення.

Ми пересичуємося їжею, коли мозок втомлюється від певного смаку (так звана сенсорно-специфічна ситість). Але також улюбленими піснями, які вже не лунають так захопливо як спочатку.

Невже те саме відбувається й з відпусткою?

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Багатьом з нас знайоме відчуття, коли під час найвдалішого відпочинку ми раптом готові вже їхати додому.

У гонитві за дофаміном

Психологи кажуть, уся справа - в дофаміні, нейрохімічній речовині в нашому мозку, яка пов'язана із задоволенням. Її вивільнення спричинюють, наприклад, біологічно важливі для нас речі, як-от секс і їжа, а також різноманітні стимули - гроші, азартні ігри або кохання.

Що більш різноманітний досвід, то довше ми відчуваємо задоволення від нього. "А монотонні речі, навіть приємні, швидко набридають", - пояснює Петер Вуст, професор нейробіології з Університету Орхуса в Данії.

Він пояснює, що очікування приємного досвіду підвищує рівень дофаміну. Так само діють й знайомі речі - повернення до готелю або місця, де колись вам було добре.

Втім, коли це перетворюється на звичку, задоволення зменшується. Нам стає нудно.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Якщо відпустка різноманітна і захоплива, момент пересичення настане нескоро

Радість новизни

Але скільки саме часу ми радіємо відпочинку, сказати важко.

Досліджень цього існує небагато. Одне з них за участю 481 туриста в Нідерландах, показало, що більшість з тих, хто перебував у відпустці 17 або менше днів, пересичення не відчули.

Частково це пояснюється новизною досвіду і новими стимулами, які помітно відрізняються від нашого повсякденного життя. Але якщо подорож тривала і доволі одноманітна, скажімо, на курорті "все включено", чинник новизни швидко зникає.

Копирайт изображения Unsplash Image caption Що подобається одним, іншим може здатися виснажливим, головне - це свобода вибору

Але якщо в нас є свобода вибору і кошти, ми можемо чергувати різноманітні заняття. Активний відпочинок не набридне й протягом кількох тижнів.

Що робити?

Те, чим ми займаємось під час відпочинку і чи ми маємо ми достатню свободу вибору, прямо впливає на наше відчуття щастя.

Дослідники називають три умови: якщо ми займаємось чимось новим і складним для нас, якщо цей досвід нас чогось вчить і якщо цей досвід є значущим, наприклад, приносить користь іншим людям.

На думку професора психології та неврології з Університету Колорадо Лефа ван Бовена, має значення і те, скільки психічної та фізичної енергії потребує відпустка.

Так, для одних людей фізично виснажливим буде похід в горах, для інших - фізично і морально стомливі вечірки у Вегасі. "Якщо відпустка виснажує нас, момент пересичення прийде швидше", - додає професор ван Бовен.

Усе дуже індивідуально. Комусь потрібен енергійний відпочинок, комусь - релакс на пляжі.

Де?

Іншим важливим чинником є середовище. Відпустка у місті може бути цікавою й захопливою, але галас, натовп і нічні вогні не дадуть повністю розслабитися і можуть підсилювати стрес і тривогу.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Усе - індивідуально, кажуть дослідники

Насамперед це так за кордоном, де ми змушені пристосуватися до іншої культури.

"Ми швидше втомлюємось у міському середовищі, ніж на природі, яка, як відомо, дуже позитивно впливає на нашу психіку", - каже фінська дослідниця Джессіка де Блум.

Але знову ж таки, індивідуальні відмінності мають велике значення. Мешканці міст почуватимуться комфортніше в містах, оскільки це знайоме для них середовище.

Методом спроб і помилок

Втім, хороша новина в тому, що момент пересичення можна віддалити багатьма способами. Планування відпустки, куди і з ким ви поїдете і що будете робити, дозволяє визначити вашу власну точку пересичення.

Ось чому сімейні або групові подорожі втомлюють нас швидше. Вони поєднують бажання багатьох людей і не дають нам достатньої свободи вибору.

Втім, і тут є свої плюси. Втрату незалежності компенсують спілкування і соціальні стосунки, що, як свідчать дослідження, є важливими чинниками щастя. І отже, задоволення від відпочинку буде подовжене.

Проблема, однак, полягає в тому, що більшість з нас не знає точно, скільки ми радітимемо приємним речам. Оскільки ми взагалі дуже погано вміємо передбачати свої майбутні почуття.

"Доведеться вивчати це методом спроб і помилок. Отже, вирушайте у відпустку", - підсумовує дослідник емоцій Ондржей Мітас.

Прочитати оригінал цієї статті англійською мовою ви можете на сайті BBC Capital.

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