Як заводити корисні знайомства, якщо ви це ненавидите

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Про користь нетворкінгу відомо всім, але що робити, якщо від однієї думки про спілкування з малознайомими людьми ви ніяковієте?

Нетворкінг - це створення мережі професійних і не тільки знайомств.

Нетворкінг - це створення мережі професійних і не тільки знайомств

Але багатьом одне слово "нетвокінг" нагадує спортивний марафон, щось на кшталт швидких побачень з обміном візитівками.

Втім, хоч би якими чудовими не були ваші найближчі друзі та родичі, люди, яких ви вже знаєте, далеко не завжди (а може й взагалі ніколи) не допоможуть вам знайти нову роботу або відкрити іншу цікаву можливість.

Це означає, що нам потрібно контактувати з людьми за межами нашого кола знайомств.

Це - нелегке завдання навіть для екстравертів, а що вже казати про тих з нас, для кого спілкування з новими людьми - справжня мука.

Копирайт изображения Unsplash Image caption Близькі друзі та родичі рідко коли можуть допомогти з роботою або відкрити іншу можливість

Втім, є й гарні новини. Створювати і підтримувати мережу корисних контактів можна цілком невимушено, у своєму власному темпі й у природний для вас спосіб.

Зараз розкажу, як.

Вийти за межі звичного кола

Насправді ваша мережа контактів - вже набагато більша, ніж ви вважаєте. Вона складається з людей, з якими ви знайомі лише побіжно і про яких згадуєте нечасто.

Ви колись недовго працювали з ними, або брали участь у конференції, або відвідували якісь заняття.

Це - друзі ваших друзів, колишні колеги та однокласники. Ви взагалі не спілкуєтесь з ними, але їхній вплив на вашу мережу контактів може бути величезним.

Ще у 1970-і роки одне відоме соціологічне дослідження показало, що віддалені знайомі, з якими ми майже не контактуємо, швидше за все перебувають в інших соціальних колах і мають доступ до інформації, відмінної від тієї, в якій ми постійно "варимось".

Очевидно, що якщо ми шукаємо нові ідеї, контакти чи можливості, наші шанси знайти їх помітно зростають, коли ми виходимо за межі свого звичного кола.

Підтримувати вільний зв'язок

Утім, і такі "слабкі" зв'язки також потребують підтримки.

У своїй нещодавній книжці "Друг друга" професор з бізнесу Девід Буркус наголошує на тому, що люди, яких ви вже знаєте, і є найкращими для вас.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Насправді ви маєте більше знайомств, ніж вам здається

"Коли ми зазнаємо кар'єрної невдачі, - пише професор Буркус, - ми, як правило, розповідаємо про це лише тісному колу друзів, які не завжди можуть нам допомогти".

"Натомість, нам треба почати спілкуватися з нашими менш близькими знайомими. А краще - взагалі взяти за звичку завжди підтримувати з ними контакт".

Але тривалі особисті зустрічі для цього не потрібні. Якщо ці люди є у вас в друзях у Facebook, Twitter, LinkedIn чи Instagram, ви можете підтримувати з ними зв'язок у геть необтяжливий спосіб.

Можна, приміром, поділитися посиланням на спільну тему, або надіслати їм відео, яке може їх зацікавити. Та взагалі просто коротко привітатися: "Як справи? Що нового?".

Це не повинно бути грою в одні ворота. Я завжди із задоволенням підтримую таку нетривалу бесіду. Тут не обов'язково обговорювати щось надто довго.

Але раптом вам дійсно буде потрібна порада цієї людини, підтримуючи такий зв'язок, ви завжди зможете звернутися до неї.

Погодьтеся, така форма спілкування набагато менш лячна, ніж необхідність зустрічатися з кимось особисто.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Зовсім не обов'язково влаштовувати зустрічі за кавою, обмін однією-двома репліками у соціальних мережах допомагають підтримувати на подив міцний зв'язок

Чудово живлять такий нетісний контакт спільні інтереси, наприклад, домашні улюбленці. Одна моя колишня колега, консультант у галузі роботи з клієнтами, як і я, обожнює собак.

Десь раз на пару тижнів ми посилаємо одна одній кумедні гіфки з собаками або ділимось історіями про обслуговування клієнтів.

Час від часу в наших повідомленнях може бути новина й про семінар або консультацію з нашої професійної сфери.

Відправити привітання або поділитися історією час від часу не потребує великих моральних зусиль

Екстраверт ви чи інтроверт, пам'ятайте, що створення і підтримка віртуальної мережі контактів - це природний процес.

Мережа не виникне за ніч. Вам доведеться постійно культивувати її та доглядати за нею, так само, як за садом, якщо ви вирішите його виростити.

Відправити привітання або поділитися історією час від часу не потребує великих моральних зусиль навіть для найбільш сором'язливої людини.

А втім, це дієвий спосіб створення і підтримки корисних контактів.

Прочитати оригінал цієї статті англійською мовою ви можете на сайті BBC Capital.

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