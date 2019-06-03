Звідки походить символ долара

Копирайт изображения Getty Images

Попри всюдисутність долара, походження американського грошового знаку оповите таємницею. За різними версіями, він пов'язаний з богемськими монетами, Геркулесовими стовпами або недбалістю торговців.

Долар є одним з найпотужніших символів світу, чиє значення виходить далеко за межі звичайної валюти.

Він є втіленням американської мрії, а також споживацтва і меркантильності, що супроводжують її. Долар асоціюють із сонячними надіями, але водночас і з жадібністю та безпринципним капіталізмом.

Він став частиною поп-культури, наприклад, у стилізованому імені співачки Ke$ha або на численних принтах модного одягу. Ним захоплювалися митці, від Сальвадора Далі до Енді Воргола.

Символ долара широко використовують у програмуванні, а також в емодзі. Але попри всюдисутність цього знаку, про його походження відомо мало.

Непоказний молодший брат долара, цент, цілком логічно позначається літерою "с" (перша літера в англійському cent), але "D" в знаку долара немає.

Якщо вже шукати в ньому літери, то насамперед можна помітити "S", затиснуту боковими паличками від "U".

Абревіатура US "Сполучені Штати" є одним з найпопулярніших пояснень походження долара, але воно - хибне.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Уперше знак долара надрукували у Філадельфії в 1790-х

Цієї версії дотримувалася, наприклад, американська письменниця, філософиня та лібертаріанка Айн Ренд. Герой її найвідомішого роману 1957 року "Атлант розправив плечі" так пояснює походження долара.

"Він є символом досягнень, успіху, здібностей і творчої сили людини - і саме тому він також є символом безчесної поведінки. Долар - це абревіатура Сполучених Штатів".

Ренд помилялася, в першу чергу, тому, що долар був в обігу ще до появи Сполучених Штатів у 1776 році, тоді майбутня американська держава мала назву Об'єднані колонії Америки.

На відміну від долара, історія британського фунта налічує понад 1200 років. Термін почали використовувати римляни як абревіатуру від "libra pondo" - основної одиниці ваги Римської імперії.

В англосаксонській Англії фунт став грошовою одиницею, яка дорівнювала фунту срібла, тобто величезній сумі грошей.

Разом із римською назвою англосаксонці запозичили й символ - літеру "L". Поперечна риска з'явилася на ній пізніше.

Як свідчить чек у лондонському Музеї банку Англії, сучасний вигляд фунта остаточно сформувався до 1661 року.

Історія долара, однак, набагато коротша.

1520 року Королівство Богемія почало карбувати монети зі срібла, яке видобували біля міста Йоахімсталь. Відтак, монети отримали назву "йоахімсталер", яка пізніше скоротилася до "талера".

Копирайт изображения Getty Images Image caption Облігація, підписана президентом Джорджем Вашингтоном 1792 року, містить перше вживання знаку долара на американському фінансовому документі

Талер поступово завойовував світ. І саме нідерландський варіант його вимови - daler - згодом перетнув Атлантику в кишенях і на язику перших американських поселенців.

У сучасній назві американської грошової одиниці все ще можна почути його відлуння.

Втім попри відносну молодість долара, про походження його символу відомо напрочуд мало.

Навряд хтось розробляв дизайн знаку навмисне, та і єдиний спосіб його зображення все ще не встановився: то його зображують з однією вертикальною рискою, то з двома.

Так само й з гіпотезами його виникнення. Згідно з однією з них, у доларі дійсно зашифровано літери U і S, але вони є абревіатурою вислову units of silver "одиниці срібла".

Інша теорія, мабуть, найбільш езотерична, пов'язує походження знаку $ з богемським талером, на якому зображено змія, що обвиває християнський хрест.

Це - алюзія на біблійну легенду про Мойсея, який обвитим навколо жердини бронзовим змієм зцілював людей.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Енді Ворголу долар подобався, художник казав, що він має "найкращий дизайн, ніж будь-які інші грошові знаки"

Ще одна версія посилається на Геркулесові стовпи - так стародавні греки називали мис біля входу до Гібралтару.

Стовпи зображені на національному гербі Іспанії, а у XVIII і XIX століттях з'явилися на іспанському доларі, або песо - монетах у 8 реалів.

Стовпи оповиті стягом у вигляді літери S, і отже, подібність до долара є досить очевидною.

Найбільш реалістична теорія насправді пов'язує долар з іспанськими монетами.

Згідно з нею, в американських колоніях йшла жвава торгівля між іспанцями та англійцями, а до 1857 року законною валютою був іспанський песо.

Як розповідають історики, песо часто скорочували до знаку PS. А під пером купців та писарів, що вічно поспішали, "P" поступово злилася з "S", перетворившись на риску, яка її перекреслювала.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Художня інсталяція Тіма Ноубла і Сью Вебстер, виконана зі світловідбивачів та лампочок поруч із картиною Енді Воргола

Іспанський долар коштував приблизно стільки ж, скільки й американський, а тому перехід символу з однієї валюти на іншу міг відбутися цілком природно.

За іронією долі, один з найважливіших національних символів США походить з іншої країни. Але хіба це має дивувати?

Перший паперовий долар надрукував у Філадельфії в 1790-х роках шотландець Арчибальд Бінні, який був затятим патріотом Америки, а також винахідником шрифту Monticello.

Втім, якщо вам кортить зануритися у справжні таємниці нумізматичної символіки, погляньте на доларову купюру.

Прихильників теорій змови завжди захоплювало Око Провидіння, зображене на ній. Але це вже, певно, - інша історія.

Прочитати оригінал цієї статті англійською мовою ви можете на сайті BBC Capital.

Хочете поділитися з нами своїми життєвими історіями? Напишіть про себе на адресу questions.ukrainian@bbc.co.uk, і наші журналісти з вами зв'яжуться.

Хочете отримувати головне в месенджер? Підписуйтеся на наш Telegram або Viber!

...