Новий англійський правопис - має бути простішим

Копирайт изображения Getty Images Image caption На написі орфографічна помилка - томат англійською в множині tomatoes, але в однині - tomato

Упродовж століть лінгвісти неодноразово намагалися реформувати складний англійський правопис. Американський мовознавець Ноа Вебстер спростив написання багатьох слів, змінивши, приміром, "centre" на "center" та "labour" на "labor". Вочевидь, сьогодні спрощена версія англійської мови є актуальною як ніколи.

Складність англійського правопису почала турбувати людей майже одразу після появи письмової англійської мови.

Головне нарікання завжди полягало в тому, що суттєві розбіжності між вимовою і написанням слів невиправдано ускладнюють вивчення англійської.

Товариство англійської орфографії, британська організація, яка виступає за спрощення правопису, взагалі пов'язує заплутану орфографію англійської мови зі зростанням злочинності.

На думку її членів, неписемність підштовхує людей до порушення закону. Хоча це, можливо, є перебільшенням, помилки на письмі дійсно створюють невтішне враження.

Реформи правопис

У порівнянні з британським правописом орфографічні варіанти американської англійської простіше сприймаються не носіями мови. Вони коротші і ближчі до звучання слова.

Це - результат реформи, яку провів американський мовознавець і автор найбільшого словника американської англійської Ноа Вебстер.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Після 20 раундів конкурсу з правопису Scripps National Spelling Bee вперше в історії переможцями стали водночас 8 учасників

Вебстер та його послідовники прагнули позбутися подвійних літер і літер, які не вимовляються, а також інших плутаних моментів правопису.

Реформа мала як практичні, так і політичні причини. Спрощений правопис мав не лише допомогти в засвоєнні мови, але й символізувати демократизм американців у порівнянні з консервативністю та пихатістю нещодавніх господарів колоній.

Англійська мова - далеко не єдина, в якій реформування правопису мало політичні мотиви.

Після Другої світової війни румунську голосну â офіційно змінили на î, щоби підкреслити схожість румунської з російською та іншими слов'янськими мовами. Але після зменшення радянського впливу â повернулася.

Попередній варіант назви країни Romania, замість Rumania та Roumania асоціювався з ідеалістичною теорією про історичний зв'язок Румунії зі Стародавнім Римом.

У Сполучених Штатах Вебстер був далеко не перший і не останній, хто пропонував радикальну реформу англійської мови.

Серед прихильників спрощеної орфографії протягом століть було чимало видатних діячів. Бенджамін Франклін, приміром, пропонував замінити alphabet на alphabet, а Теодора Рузвельта висміювали за його спробу ввести написання fenix замість phoenix.

Вебстер мав серйозний авторитет в питаннях мови і запропоновані ним зміни, на відміну від ідей інших реформаторів, було впроваджено.

Копирайт изображения Alamy Image caption Між вимовою і написанням англійських слів існують суттєві розбіжності, фінська та іспанська в цьому сенсі - набагато простіші

Йому належить зміна орфографії слів на кшталт labour і centre, які в американському варіанті англійської збереглися як labor і center. Хоча навіть і його пропозиції прижилися далеко не всі, як-от fashon.

Зрештою англійська мова має стільки винятків із правил, що виправити всі просто не можливо. Жодне англійське слово не пишеться так, як чується.

Насправді хаотичний правопис англійської мови є результатом численних запозичень з інших мов. Вони збагачують мову, так само як і численні акценти носіїв англійської, хоча й спричиняють неабиякі труднощі для тих, хто вчить мову.

І отже, ніколи ще в історії ідея реформи правопису не мала такої кількості прихильників як серед мовознавців, так і широкого загалу.

Англійський правопис і дислексія

Спрощення англійської орфографії полегшить життя багатьом, але насамперед людям з дислексією.

Суттєві розбіжності між вимовою та написанням слів в англійській ускладнюють її засвоєння навіть у носіїв мови.

Так, "англомовні діти вчаться читати повільніше, ніж їхні однолітки, які розмовляють більш "прозорими" мовами, як-от іспанська, італійська, чеська або німецька", - зазначає Ліорі Ферн-Полак, когнітивний нейробіолог з Університетського коледжу Лондона.

Оскільки дислексія має неврологічне походження, від неї страждають люди незалежно від їхньої національності.

Але на думку Ферн-Поллак, дислексія більш виражена в англійців, ніж, приміром, у фінів, оскільки першим доводиться долати набагато більше перешкод в засвоєнні читання.

Дослідниця впевнена, що правопис, максимально наближений до вимови, значно полегшив б для дітей з дислексією перші кроки в читанні.

Копирайт изображения Alamy Image caption Ноа Вебстера називали "вчителем Республіки"

Така навчальна система існує в деяких інших мовах. Наприклад, іврит має діакритичні знаки на позначення голосних, хоча в стандартному варіанті мови на письмі голосні не позначають.

Діти вчаться читати зі знаками, які поступово прибирають, коли вони дорослішають.

Такий метод, схожий на страхувальні колеса на дитячому велосипеді, міг би допомогти деяким учням, які вивчають англійську.

Англійська мова доби інтернету

Ідеї Вебстера, вочевидь, набувають нової актуальності тепер, коли англійський правопис зазнав потужного впливу новітніх технологій і зокрема інтернету.

У глобальному масштабі Google дає більше результатів на запит в американському правописі. У мові комп'ютерних технологій перевага надається program, а не programme (британська орфографія).

Коротші слова є більш ефективними у текстових повідомленнях і чатах, а пошукова оптимізація часто обирає американський варіант англійської.

Гуглізація інтернету - це одна з причин, чому ті, хто вчать англійську, тепер частіше надають перевагу американському правопису.

Але інтернет також сприяє поширенню найрізноманітніших правописів.

"Саме за допомогою специфічної орфографії користувачі Twitter або Instagram демонструють власні діалекти англійської", - зазначає Лорен Сквайрс, лінгвіст із Університету штату Огайо.

На її думку, людей більше не турбують розбіжності в правописі, хоча ідея, що існує лише один орфографічно правильний варіант, і досі панує.

Копирайт изображения Unsplash Image caption Онлайн-спілкування змінює письмову мову

На світанку інтернету цілком у дусі Вебстера існувала ідея раціоналізації англійської мови для спілкування в мережі (netspeak).

Звідси походять LOL та інші абревіатури, фонетичні спрощення як-от luv u та cuz. Хоча скорочення на кшталт hi school не прижилися.

Деякі з цих абревіатур виникли ще до появи онлайн-культури. Піонер у галузі орфографії, музикант Принс ще 1984 року співав Nothing Compares 2 U.

Хоча англійська мова є надто нестандартною, аби її правопис було спрощено до такого рівню, як хотілося б деяким радикальним реформаторам, в одному аспекті мова інтернету таки залишила свій слід. Це - пунктуація.

У коротких повідомленнях в чатах майже повністю зникли крапки наприкінці речення. Ба більше їхня поява може створювати враження холодності або нещирості.

Це частково пов'язано з тим, що кожне речення в чаті зазвичай відправляється окремим повідомленням, а тому крапки просто стають непотрібними.

Схожа доля очікує й на апострофи, які у багатьох видах письмового мовлення стають зайвими та трудомісткими.

У неофіційному спілкуванні вони можуть зникнути так само, як колись канула в Лету оксфордська кома (кома, яку ставлять в англійській мові перед сполучником "і" та "або" в списку з трьох пунктів).

Тепер багато хто вживає на письмі апостроф лише, щоби уникнути плутанини, як-от у висловах his sister's money (гроші його сестри) та his sisters' money (гроші його сестер).

І це вже стає цілком "норм".

Прочитати оригінал цієї статті англійською мовою ви можете на сайті BBC Capital.

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