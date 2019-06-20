Новий тренд - безалкогольні бари

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Бар без алкоголю здається абсурдом, але цей новий тренд набуває дедалі більшої популярности. Світ вирішив нарешті протверезіти?

Бар без алкоголю - це як акваріум без рибок чи пекарня без хліба - повна маячня. Але в світових столицях, як-от Нью-Йорк і Лондон, таких закладів стає все більше.

У переповнених мегаполісах, де більшість молодих людей живуть у крихітних помешканнях, бари стають чимось на кшталт вітальні. Там можна чудово провести час і без алкоголю, якщо з якихось причин ви обираєте тверезий спосіб життя.

Сем Тоніс, співвласник безалкогольного бару Getaway у нью-йоркському Брукліні, розповідає, що ідея такого закладу виникла в нього кілька років тому. Тоді він і його брат, який взагалі не вживає алкоголь, шукали куди піти ввечері.

"Але все нічне життя Нью-Йорка так чи інакше обертається навколо алкоголю. В який заклад ви б не прийшли, вам будь-яким способом нав'язуватимуть випивку", - каже він.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Ринок безалкогольних напоїв складав 1,6 млрд дол. у 2015 році і, за оцінками, зросте до 2 млрд до 2022 року

Як з'ясував Тоніс, потреба в безалкогольному просторі виникла не лише в нього, але й багатьох людей. Причому серед них були як ті, хто взагалі не п'є, так і ті, хто час від часу алкоголь вживає.

Getaway відкрився в квітні, але таких закладів в усьому світі вже чимало. Вони, як і звичайні бари, відкриваються ввечері, мають приглушене світло і дуже популярні серед тих, хто хоче розважитися і поспілкуватися, але не має потреби в алкоголі.

Зона помірності

Утім, ідея безалкогольного бару не є новою. Наприкінці XIX століття у Великій Британії на хвилях руху за тверезість з'явилися схожі заклади, відомі як "бари помірности".

Один з них Fitzpatrick's Temperance Bar, заснований у 1890 році в Ротенстоллі, на північ від Манчестера, і досі подає пиво з коренеплодів (рутбір) та коктейлі з кульбаби і лопуха.

На відміну від барів помірности, сучасні безалкогольні бари не передбачають повну відмову від алкоголю, вони не є виключно для непитущих. Натомість вони пропонують вибір.

У цьому сенсі вони відповідають потребам молодого міського населення, яке переглядає місце алкоголю в своєму житті.

Це, приміром, 32-річна Лорелей Бандровскі. Минулого року дівчина почала влаштовувати безалкогольні вечірки під назвою Listen Bar. Вони для тих, хто хотів би розважитися і відірватися, але алкоголю для цього не потребує.

Копирайт изображения Getty Images Image caption У 2016 році трохи більше ніж половина британців у віці понад 16 років вживали алкоголь попереднього тижня, і це найнижчий показник за останні 11 років

"Традиційна барна культура, від меню до персоналу, влаштована так, що кожен, хто не п'є, стає аутсайдером", - зазначає Бандровскі.

"Я би хотіла змінити це ставлення, - каже дівчина. - Замість культури "алкоголь за замовчуванням" нам потрібна культура "алкоголь за вибором".

Молодь тверезіє?

Хоча в культурі такі зміни поки що не відбулися, дані опитувань свідчать, що вживання алкоголю серед молоді останнім часом помітно скоротилося.

Згідно з британською службою статистики, у 2016 році серед дорослих британців у віці старше 16 років, лише половина вживала алкоголь протягом попереднього тижня. Це - найнижчий зафіксований відсоток за останні 11 років.

Понад половина дорослих американців зазначили, що скоротили вживання алкоголю або збираються це зробити.

Продаж безалкогольних напоїв може приносити хороші статки навіть у закладах, де продається алкоголь.

Ресторани преміум-класу все частіше включають до своїх дегустаційних меню безалкогольні напої, які поєднуються з певними стравами.

Бармени-міксологи та ресторанні сомельє беруть новий тренд на озброєння і створюють нові смаки напоїв без традиційної участі алкоголю.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Дослідження 2017 року показало, що серед британців, які вживали алкоголь, 27% страждали від алкогольних запоїв

Хоча відкрити безалкогольний бар не так просто, і чимало таких закладів швидко закривається, їхня популярність згодом буде лише зростати.

Власники Getaway Сем Тоніс і Регіна Деллеа вважають, що у Нью-Йорку, де є багато закладів на будь-який смак, їхній бар знайде свого клієнта.

Упродовж останнього місяця справи йдуть непогано. "Щодня я хвилююся, що до нас ніхто не прийде, але вже за 20 хвилин бар повний людей", - каже Деллеа.

Серед їхніх клієнтів - місцеві, яких зацікавив новий формат закладу, вагітні жінки та завзяті непитущі. Але Деллеа і Тоніс сподіваються, що їхній бар привабить широке коло людей.

"Він може бути для всіх, але, звісно, він не має всім подобатися, - каже Тоніс. - Є мільйон варіантів. Але для людей, які хочуть бути тут, ми завжди відкриті".

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Прочитати оригінал цієї статті англійською мовою ви можете на сайті BBC Capital.

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