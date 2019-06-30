Як стати відповідальним туристом

Копирайт изображения Getty Images Image caption "Туристе, повертайся додому!" - напис на стіні в Барселоні

Від напливу туристів сьогодні страждають навіть найвіддаленіші куточки світу. Але якщо сидіти вдома - не ваш варіант, є кілька правил, як подорожувати свідомо.

"Тепер більше людей можуть дозволити собі подорожувати - і це чудово, але місць, куди не ступала б нога туриста, майже не лишилося".

Ці слова я почув минулого місяця в черзі у міграційному офісі в Дубліні. Мандрівники говорили про Дубровник і про те, що останнім часом всюди зустрічаєш натовпи людей.

Звісно, це добре, що люди почали більше подорожувати. Вони розширюють свої горизонти і дізнаються більше про життя інших.

Але подорожі заради селфі в Instagram та змагання за найбільш екзотичне місце відпочинку підживлюють надмірний туризм з усіма його негативними наслідками.

Це - всесвітня проблема. Від напливу відвідувачів страждає Мачу-Пікчу в Перу, шотландський мальовничий острів Скай, район гейш у Кіото, вулиця Червоних ліхтарів в Амстердамі, канали Венеції і макові поля Каліфорнії.

Минулого місяця співробітники Лувру були змушені зачинити музей на кілька днів через величезні черги, а затоку Мая в Тайланді закрили для туристів назавжди.

Усі ці місця відвідує більше людей, ніж вони здатні витримати.

Копирайт изображения Getty Images Image caption У світі майже не лишилося місць, куди не ступала нога туриста

Туристи смітять, розпивають алкоголь, поводяться галасливо і непристойно.

Вони завдають шкоди довкіллю, не поважають місцеву культуру, торкаються пам'яток та розтягають їх на сувеніри. Через них орендна плата на житло стає непомірною.

Це не означає, що ми повинні припинити подорожувати, але ми можемо стати кращими туристами - відповідальними. Ось кілька правил.

1. "Навіщо я сюди їду?"

Коли в 2013 році журналістка Елізабет Беккер заговорила про негативні наслідки туризму, мало хто її розумів. Тепер це реальність, з якою стикаються практично всі міста світу.

За даними Всесвітньої туристичної організації ООН, кількість міжнародних туристів 2018 року досягла рекордного 1,4 мільярда. У 2008 році їх було лише 900 мільйонів.

У цього буму декілька причин: зростання середнього класу, дешевші авіаквитки, амбітні туристичні цілі, встановлені урядами, а також соціальні медіа, що стимулюють синдром втрачених можливостей.

"Важливо, поставити собі запитання - чи дійсно я хочу відвідати це місце або просто показати людям, що я там був?" - каже Едуардо Сантандер, виконавчий директор Європейської комісії з туризму.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Вулична продавчиня в Таїланді в оточенні туристів

Елізабет Беккер радить не робити того, чого ви не робите вдома. Якщо, приміром, ви не любите ходити музеями, то й не треба створювати натовпи в Луврі, вештаючись його коридорами, не розуміючи, на що дивишся.

Сантандер погоджується, подорож без ретельної підготовки є марнуванням часу і створенням безглуздого натовпу у відомих місцях.

"Якщо ви хочете побачити Прагу, поїдьте не на два дні, а на тиждень, і замість того, щоби штовхатися в найпопулярніших місцях, досліджуйте все місто", - каже Беккер.

"Можливо, ви щось читали про Прагу, мабуть, навіть чеського автора, щось про історію, політику, спробуйте відчути це місто, і вас навіть не потягне на туристичні пам'ятки".

2. Мандруйте вглиб

Якщо ви приїхали до Парижа, зрозуміло, що ви хочете побачити Ейфелеву вежу. Але це місто може подарувати набагато більше цікавих моментів і без швидких оглядових турів.

Спробуйте заглибитися в Париж за межі модних серед іноземців пам'яток.

Ісландія заохочує туристів вирушати далі Рейк'явіка чи Блакитної лагуни. Від такого туризму місцеві жителі і економіка отримує більше користі.

Чи дійсно я хочу відвідати це місце або просто показати людям, що я там був?

Для країни, населення якої становить лише 340 тисяч, а число іноземних туристів минулого року досягло 2,3 мільйона, це насамперед важливо.

Щоби переконатися, чи не зібралося в певному місці забагато людей, користуйтеся спеціальними додатками, пропонує Марта Хані, виконавчий директор Центру відповідального туризму у Вашингтоні.

Вона користувалася в Амстердамі програмою для смартфона, яка надсилала повідомлення про райони міста, де скупчилося більше людей, ніж зазвичай.

Щодо круїзів, вибираючи менше за розміром судно і оминаючи популярні місця, можна отримати кращі враження і, мабуть, навіть знайти справжню "приховану перлину".

3. Шануйте місцеву культуру

Проблема напливу туристів полягає не лише в тому, що в певному місці з'являється більше людей, ніж воно може витримати. А й в тому, що ці люди не обізнані з місцевими традиціями і порушують їх, навіть не усвідомлюючи.

Саме тому Ісландія та Японія, наприклад, запустили останнім часом освітні програми, які пояснюють відвідувачам, як треба поводитися в їхніх країнах.

Копирайт изображения Eric Lafforgue/Art in All of Us Image caption Плакат з правилами поведінки для туристів у Кіото в Японії

В Ісландії, приміром, не можна їздити бездоріжжям, робити небезпечні селфі в диких місцях або витоптувати тендітні мохи.

В Кіото туристам видають листівки з правилами пристойної поведінки, що закликали, приміром, не чіпати молодих гейш-стажерок.

Мандрівники повинні пам'ятати, вони тут лише на мить, вони гості, зазначає Тадаші Канеко, виконавчий директор Японської національної організації туризму.

З відповідальністю треба поставитися і до вибору житла. Попри доступність житла на Airbnb, треба ретельно перевіряти, чи легально його здають в оренду, оскільки такі випадки - далеко не рідкість.

4. Плануйте краще

Втім, чимало людей із країн, що розвиваються, лише нещодавно отримали можливість побачити світ, часто вони мають шанс відвідати одну країну чи місто лише раз.

Тож чи варто звинувачувати їх у тому, що під час своєї першої і останньої подорожі за кордон, вони прагнуть побачити насамперед відомі пам'ятки та зробити селфі на тлі Пізанської вежі?

Беккер не бачить в цьому суперечності. Усвідомлюючи свій обмежений бюджет і час, люди навпаки краще планують подорож, вони стають більш свідомими туристами.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Черга до Лувру в Парижі 2017 року. Цього року музей закрили на один день через натовп туристів

"Коли ваші фінанси обмежені, ви забронюєте онлайн-квиток на Ейфелеву вежу, замість того, щоби штовхатися в живій черзі, ви виберете практичний варіант житла.

Ви прочитаєте багато про місце подорожі, знайдете бюджетний переліт без зупинок", - пояснює журналістка.

Більшість пакетних турів, які індустрія агресивно нав'язує клієнту, мають, по-перше, чимало прихованих витрат, а по-друге, саме вони й сприяють так званому drive-by туризму.

Це - поверхневе, швидке відвідування популярних місць, після якого мало що залишається в пам'яті.

Отже, надмірний туризм не лише шкодить місцевій культурі, він псує досвід й самому мандрівнику.

Головне, хоч би куди ви вирушили, будьте обізнаним, поводьтеся шанобливо і щиро цікавтеся місцем, куди приїхали.

Не ставайте жертвою того, що Марта Хані називає "культурою селфі" або "списків з галочкою".

Ставтеся до місця подорожі, як до власного дому, а не екзотичної перлини, заради якої ви викинули купу грошей, а тому маєте право отримати від неї весь комплекс вражень.

"Більшість людей вважає, що це їхнє право їхати, куди заманеться", - каже Бекер.

"Але це не право, це - привілей".

Прочитати оригінал цієї статті англійською мовою ви можете на сайті BBC Capital.

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