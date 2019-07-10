Ефект червоних кросівок. Коли порушувати дрескод можна і треба
Чому бути білою вороною не завжди погано? І коли нонконформістська поведінка приносить успіх?
Ми всі витрачаємо чимало часу і грошей на те, щоби відповідати заведеному в нашій галузі дрескоду та етикету. Ми намагаємося "вписуватися".
Старанне дотримання норм сигналізує про наш професіоналізм, ділові риси та відданість цінностям компанії, зазначає Рік Харбо, професор економіки зі школи бізнесу в Університеті Келлі.
Але цілком можливо, що порушення дрескоду та ексцентричний зовнішній вигляд матимуть цілком протилежний ефект і сприятимуть успіху.
Уміння виділятися
Втім дослідження, опубліковане 2014 року в Journal of Consumer Research, показало, що бунтівників зазвичай вважають більш компетентними і надають їм вищий статус, ніж конформістам.
Автори назвали це ефектом "червоних кросівок".
Якщо людина порушує правила, значить, вона може собі це дозволити. Іншими словами, вона має певну незалежність і не боїться наслідків своєї поведінки, приміром, втратити роботу.
"Відхилення від культурних норм має свою "соціальну вартість", і вона радше негативна, ніж позитивна", - говорить Сільвія Беллецца, доцент Колумбійської бізнес-школи в Нью-Йорку і одна з авторок дослідження.
Саме тому молодші працівники часто намагаються вписатися в норми, а успішні бізнесмени нехтують конвенціями, як-от Стів Джобс чи Марк Цукерберг.
Утім, нонконформізм має виглядати навмисним, а не наслідком скрутного фінансового становища.
"Якщо ви носите кросівки в офіс, люди можуть подумати, що ви просто не можете собі дозволити черевики", - додає дослідниця.
Утім, нонконформізм має виглядати навмисним, а не наслідком скрутного фінансового становища.
"Якщо ви носите кросівки в офіс, люди можуть подумати, що ви просто не можете собі дозволити черевики", - додає дослідниця.
Кому можна?
Цікаво, що яскраві приклади порушень дрескоду серед відомих людей - це насамперед білі чоловіки.
Навіть в тих галузях, де стиль кежуал давно прижився, жінки в керівництві дотримуються зазвичай більш традиційного, формального стилю одягу, як-от головний операційний директор Facebook Шеріл Сендберг.
На думку професорки Колумбійської бізнесшколи Кетрін Філліпс, жінки та представники етнічних меншин, які працюють у галузях, де традиційно домінують білі чоловіки, відчувають більший тиск відповідати нормі.
Щоби застосувати стратегію "червоних кросівок", ви насправді повинні бути в комфортній позиції привілейованої групи.
Звичайно, чоловіки також зазнають критики за надто неформальний одяг.
Насамперед це стосується так званих "неписаних" правил, пов'язаних з традицією або релігією.
Порушення таких норм може серйозно зашкодити, адже "таку поведінку вважатимуть асоціальною і образливою".
Коли це дійсно бунтарство
Можливо, "ефект червоних кросівок" діє передусім у нових технологічних галузях?
На думку Сільвії Беллецци, саме навпаки. У Кремнієвій долині такий стиль одягу вже давно став нормою, а от у банківській сфері чи уряді футболка та кросівки будуть справжнім бунтарством.
Важливим також є вплив культури. В західному суспільстві із притаманним йому індивідуалізмом нонконформісти зазвичай викликають повагу, а не обурення.
Втім, у культурах Східної Азії та Латинської Америки, де інтересам групи надають значну більшу перевагу перед особистими, суспільство воліє бачити в ролі лідерів тих, хто не порушує норми.
І отже, оскільки різні люди в різних ситуаціях по-різному сприймають нонконформістську поведінку, "ефект червоних кросівок" може сильно залежати від контексту, зазначають дослідники.
Щоби він спрацював на вас, важливо розуміти ваше оточення і ситуацію.
Прочитати оригінал цієї статті англійською мовою ви можете на сайті BBC Capital.
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