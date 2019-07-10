Ефект червоних кросівок. Коли порушувати дрескод можна і треба

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Чому бути білою вороною не завжди погано? І коли нонконформістська поведінка приносить успіх?

Ми всі витрачаємо чимало часу і грошей на те, щоби відповідати заведеному в нашій галузі дрескоду та етикету. Ми намагаємося "вписуватися".

Старанне дотримання норм сигналізує про наш професіоналізм, ділові риси та відданість цінностям компанії, зазначає Рік Харбо, професор економіки зі школи бізнесу в Університеті Келлі.

Але цілком можливо, що порушення дрескоду та ексцентричний зовнішній вигляд матимуть цілком протилежний ефект і сприятимуть успіху.

Копирайт изображения Фото У 1990-х роках британський мільярдер сер Річа Image caption У 1990-х роках британський мільярдер сер Річард Бренсон відкинув костюм і краватку та вдягся у джинси

Уміння виділятися

Втім дослідження, опубліковане 2014 року в Journal of Consumer Research, показало, що бунтівників зазвичай вважають більш компетентними і надають їм вищий статус, ніж конформістам.

Автори назвали це ефектом "червоних кросівок".

Копирайт изображения Getty Images Image caption Засновниця додатку для знайомств Bumble Вітні Вулф приходить на ділові зустрічі в джинсах і без підборів

Якщо людина порушує правила, значить, вона може собі це дозволити. Іншими словами, вона має певну незалежність і не боїться наслідків своєї поведінки, приміром, втратити роботу.

"Відхилення від культурних норм має свою "соціальну вартість", і вона радше негативна, ніж позитивна", - говорить Сільвія Беллецца, доцент Колумбійської бізнес-школи в Нью-Йорку і одна з авторок дослідження.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Улюблена річ в гардеробі гендиректорки General Motors Мері Барра - куртка "косуха" - одвічний символ бунтарства

Саме тому молодші працівники часто намагаються вписатися в норми, а успішні бізнесмени нехтують конвенціями, як-от Стів Джобс чи Марк Цукерберг.

Утім, нонконформізм має виглядати навмисним, а не наслідком скрутного фінансового становища.

"Якщо ви носите кросівки в офіс, люди можуть подумати, що ви просто не можете собі дозволити черевики", - додає дослідниця.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Сірі футболки і худі - фірмовий стиль Марка Цукерберга

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Копирайт изображения Getty Images Image caption Телеведуча і підприємиця Еллен Дедженеріс носить зручні кросівки і яскраві сорочки

Утім, нонконформізм має виглядати навмисним, а не наслідком скрутного фінансового становища.

"Якщо ви носите кросівки в офіс, люди можуть подумати, що ви просто не можете собі дозволити черевики", - додає дослідниця.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Екстравагантні блейзери і берети - один зі способів, яким Джоні Депп демонструє світу свою бунтарську природу

Кому можна?

Цікаво, що яскраві приклади порушень дрескоду серед відомих людей - це насамперед білі чоловіки.

Навіть в тих галузях, де стиль кежуал давно прижився, жінки в керівництві дотримуються зазвичай більш традиційного, формального стилю одягу, як-от головний операційний директор Facebook Шеріл Сендберг.

На думку професорки Колумбійської бізнесшколи Кетрін Філліпс, жінки та представники етнічних меншин, які працюють у галузях, де традиційно домінують білі чоловіки, відчувають більший тиск відповідати нормі.

Щоби застосувати стратегію "червоних кросівок", ви насправді повинні бути в комфортній позиції привілейованої групи.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Стиль "кежуал" давно домінує у Кремнієвій долині

Звичайно, чоловіки також зазнають критики за надто неформальний одяг.

Насамперед це стосується так званих "неписаних" правил, пов'язаних з традицією або релігією.

Порушення таких норм може серйозно зашкодити, адже "таку поведінку вважатимуть асоціальною і образливою".

Коли це дійсно бунтарство

Можливо, "ефект червоних кросівок" діє передусім у нових технологічних галузях?

На думку Сільвії Беллецци, саме навпаки. У Кремнієвій долині такий стиль одягу вже давно став нормою, а от у банківській сфері чи уряді футболка та кросівки будуть справжнім бунтарством.

Важливим також є вплив культури. В західному суспільстві із притаманним йому індивідуалізмом нонконформісти зазвичай викликають повагу, а не обурення.

Втім, у культурах Східної Азії та Латинської Америки, де інтересам групи надають значну більшу перевагу перед особистими, суспільство воліє бачити в ролі лідерів тих, хто не порушує норми.

І отже, оскільки різні люди в різних ситуаціях по-різному сприймають нонконформістську поведінку, "ефект червоних кросівок" може сильно залежати від контексту, зазначають дослідники.

Щоби він спрацював на вас, важливо розуміти ваше оточення і ситуацію.

Прочитати оригінал цієї статті англійською мовою ви можете на сайті BBC Capital.

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