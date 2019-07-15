Навіщо люди п'ють неочищену "сиру" воду? І чи безпечно це?

Копирайт изображения Getty Images

Що насправді стоїть за інтересом до неочищеної, "сирої" води і наскільки цей інтерес здоровий? Розслідує кореспондент BBC Capital.

Це питання пролунало в січні 2018 року в комедійній програмі американського телебачення: "Тут є хто-небудь, хто п'є воду, але хотів би платити за неї більше?"

"А тепер - хороша новина, - продовжував ведучий. - Чергове модна фішка у Кремнієвій долині - сира вода... Вода, яка нефільтрована, необроблена та непродезинфікована. Ось так! Пити таку - ненормально!"

У статті в New York Times, що вийшла друком згодом, висміювалось нове божевілля мешканців інноваційного технологічного кластеру - необроблена джерельна вода, яку такі стартап-компанії, як Live Water ("Жива вода"), продають по $ 36,99 за пляшку. Ці стартапи всіляко звеличували переваги вживання "справжньої води".

Однак, як з'ясувалося, смішно було не всім. Дехто взяв це на замітку. Питна вода - як правило, штука сильно зарегульована, і ринок для покупки та продажу необробленої води як і раніше дуже малий і не підтверджений.

Проте, судячи з інтернет-сайту Findaspring.com ("Знайди джерело"), "сира вода" вже перетворилася в глобальний рух людей, що перебувають в пошуку власних природних водних ресурсів.

Спраглі користувачі Findaspring.com складають перелік і вказують на карті світу місцезнаходження тисяч джерел, ключів і колодязів, з яких, на їхню думку, можна напитися.

І хоча в дисклеймер сайту (письмовій відмові від відповідальності) людей закликають перевіряти воду, перш ніж її пити, у роз'яснювальному відео Why Spring Water ("Чому саме джерельна вода") творець сайту Деніел Віталіс виступає зі сміливими твердженнями, наприклад: "ми як тварини біологічно пристосовані до споживання сирої води" або "ми не більш пристосовані до споживання рафінованої H2O, ніж до споживання рафінованих вуглеводів".

Копирайт изображения Getty Images Image caption Виробництво питної води в світі суворо регулюють

Втім, мінуси знаходяться легко. Навіть в коментарях, прямо під відео Віталіса, хтось написав: "Пам'ятайте, деякі джерела можуть бути заражені - наприклад, кишковою паличкою E-Coli. Ми протягом багатьох років користувалися джерельною водою з джерела поряд з Міллерсбергом, штат Огайо, а потім місцеві жителі побудували на пагорбі скотарню... Троє з нас незабаром захворіли".

Вел Кертіс, професор гігієни і керівник групи санітарного стану навколишнього середовища в Лондонській школі гігієни і тропічної медицини, висловлює серйозну стурбованість ідеями "руху сирої води".

"На мою думку, - це крок назад, - каже вона. - Суспільство пройшло такий довгий і непростий шлях, щоб вирішити проблему забруднення питної води, очищаючи її, доводячи до безпечної кондиції. Ми навіть поліпшили її склад, додаючи хлор і фтор, щоб вбити бактерії і допомогти вашим зубам... Це все обговорено і вирішено багато-багато років тому".

Кертіс ставить риторичне питання: "Ми, що, дійсно хочемо повернутися до кам'яного віку?"

Однак головна сторінка Live Water (на якій повно посилань, що ведуть на сайт Findaspring.com) показує, що саме в цьому і полягає мета руху: тут стверджується, що люди "пили необроблену воду протягом 99% часу існування людства".

Кореспондент BBC Capital спробував домовитися з Live Water і Деніелом Віталісом про інтерв'ю, але їх коментар отримати не вдалося.

Втім, Віталіс, судячи з усього, дійсно робить те, за що агітує. У його "Інстаграмі" (понад 29 тис. підписників) - безліч фотографій, які свідчать про пошуки чистих джерел, а його онлайн-відеошоу WildFed пропагує "сучасну культуру виживання".

На його думку, природне - завжди найкраще, а його мета - повернутися до коріння, до звичок предків.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Ринок необробленої води для пиття залишається маленьким, проте дедалі більше людей розшукують свої джерела і повідомляють про це в інтернеті

І хоча деякі наукові дані вказують на певну користь так званої палеолітичної дієти, зазначає Кертіс, у випадку з чистою водою треба розставити всі крапки над "i".

Наші пращури "масово гинули від тифу, холери, лямблій та діарейних захворювань", підкреслює Кертіс. Очікувана тривалість життя у давніх людей була вкрай низька.

Що стосується "пробіотичних" тверджень про те, що "сира вода" містить багато корисних бактерій, потрібних для правильної роботи кишківника, то, за словами Кертіс, можливо, вона і містить, але також містить і безліч шкідливих.

У відео Віталіса стверджується, що "вода з-під крана забруднена антибіотиками... хлором і фтором, які, як нам відомо, нейротоксичні". Кертіс заперечує і це.

Нам "нічого не відомо про шкоду, яку може завдати та кількість фтору і хлору, що міститься в питній воді", - зазначає дослідниця.

"Немає абсолютно жодних доказів, що залишкові продукти лікарських засобів, наприклад, антибіотиків, завдають шкоди людському здоров'ю, навіть якщо вони і виявляються в мікроскопічних кількостях. Про це сперечаються давно, і люди ніяк не можуть зрозуміти, що наявність якихось речовин в дуже маленьких кількостях не приносить шкоди! "

Копирайт изображения Getty Images Image caption У світі ще збереглися чисті водойми, але зазвичай - в місцях, де дуже мало людей

У 2018 році Гален Зінк кинув роботу в Кремнієвій долині і в пошуках самозабезпечення та "харчової самооптимізації" переїхав на далекий острів на півдні Аляски.

Він в курсі тієї заклопотаності, про яку говорить Кертіс, але, тим не менш, п'є воду практично тільки з місцевого природного джерела. "Тут так прийнято", - говорить Зінк, який вважає, що для здоров'я це корисно.

"У цій воді є пробіотики ... Неочищена вода покращує ваш мікробіом". Крім того, він зауважив, що "коли п'єш таку воду щодня, поліпшується стан шкіри".

Втім, і Зінк, і Кертіс погоджуються в одному: безпечні водні ресурси з більшою часткою ймовірності можна знайти там, де природа - в незайманому стані, і мало людей.

"Мені довелося забратися на цей далекий острів, щоб знайти те, що виглядає, як чисте повітря і чиста вода", - зізнається Зінк, розповідаючи про острів принца Уельського біля берегів Аляски.

Населення острова - всього 3 тис. людей, на площі 5776 кв. км немає жодної промисловості, тільки трохи сільського господарства.

"Але щойно ви опиняєтесь поруч з чимось хоч трохи цивілізованим, одразу зростає ймовірність того, що підземні джерела забруднені", - визнає Зінк.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Вода, яку ви знайшли у себе в холодильнику, як правило, безпечна

"Пити воду з джерел, які знайшов в інтернеті, для більшості людей - не найкращий варіант. Занадто високий ризик того, що спочатку вам здасться - все відмінно, а потім, поступово, ваш організм почнуть отруювати гербіциди".

Коли я клікнув на "знайти джерело" на сайті Findaspring.com, мені видали координати 56-ти місць в Англії (де я наразі живу). Причому багато з них - у міській місцевості, зокрема п'ять - у Лондоні.

Єдиний спосіб перевірити якість такої води, каже Кертіс, - "відправити її зразки на мікробіологічне дослідження, витративши на це гроші. Причому зразки вам доведеться брати в різні пори року, щоб бути до кінця впевненим".

Гейл Тайтцел, редактор журналу Trends in Microbiology ("Тенденції в мікробіології"), говорить: "Вам довелося б перевіряти воду на хімічну і мікробну забрудненість щоразу, коли ви збираєтеся її пити. Вода з міського водопроводу або розлита в пляшки вже перевірена і безпечна...".

Вам довелося б перевіряти воду на хімічну і мікробну забрудненість щоразу, коли ви збираєтеся її пити

Коли я висловлюю припущення, що вода багатьох брендів розливається в пляшки з природних джерел, Тайтцел відповідає, що "якість пляшкованої води регулюється нормативами, так що вона не містить небезпечних мікробів або хімікатів".

Під час недавніх досліджень виявилося, що 90% води в пляшках і 83% зразків води з-під крана в 12 країнах містять мікрочастинки пластику (найвищий відсоток - у США, 94%).

Отже, хоча пошуки джерел "сирої води" і видаються чимось екстремальним, чи це не реакція на цілком обґрунтовані побоювання з приводу якості сучасної питної води?

"Мене це турбує, тому що через це ентузіасти "сирої води" можуть недооцінювати її небезпеку", - підкреслює Тайтцел.

"Забрудненість питної води мікрочастинками пластмаси, безумовно, треба вивчати, але нам відомо, що в тих районах, де дефіцит обробленої питної води, фіксують підвищений відсоток дитячої смертності - в основному, через діарейні захворювання, спричинені бактеріями".

Копирайт изображения Getty Images Image caption У багатьох містах світу вода з-під крана - цілком безпечний варіант

Але, врешті-решт, якщо люди хочуть пити необроблену воду - чи не особистий це вибір людини у вільному суспільстві?

І тут Кертіс проводить паралелі з антивакцинальним рухом. "Одна з причин того, що я не дуже часто хворію, - мої знайомі і близькі не п'ють брудну воду. Але якщо вони почнуть пити і захворіють, вони перетворяться на фактор ризику для мене і колег".

Простий приклад: людина випила води, заразилася найнебезпечнішої кишковою паличкою E-Сoli, скористалася громадським туалетом або доторкнулася до продуктів в їдальні на роботі - і паличка почала передаватися іншим людям.

"Якщо ви п'єте сиру воду, вам доведеться усвідомити, що ви відповідальні за можливе зараження інших людей, що ви стали фактором ризику для інших, не тільки для себе самого".

Як сказав ведучий комедійного шоу, про яке ми згадували на початку статті, "в тому, що ви п'єте воду з калюж, можуть бути певні мінуси".

Стосовно таких людей, як Зінк, це звучить не дуже справедливо. Або щодо цілої країни, Ісландії, де 98% питної води надходить у водопровід прямо з льодовиків.

Проте Аляска і Ісландія - це винятки. Для міських жителів густонаселених країн оброблена вода - як і раніше набагато безпечніший варіант.

Прочитати оригінал цієї статті англійською мовою ви можете на сайті BBC Capital.

Хочете поділитися з нами своїми життєвими історіями? Напишіть про себе на адресу questions.ukrainian@bbc.co.uk, і наші журналісти з вами зв'яжуться.

Хочете отримувати головне в месенджер? Підписуйтеся на наш Telegram або Viber!