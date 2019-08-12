Маєте братів чи сестер? Від цього залежить ваш професійний успіх

Копирайт изображения Getty Images/BBC Image caption Емоційна стійкість і навички спілкування, які виховуються у родинних стосунках, є важливими для будь-якої кар'єри

Ідея, завдяки якій Глен Елсопп збив свій капітал, вперше спала йому на думку у 16 років у будинку його батьків у Ньюкаслі.

Швидкий успіх змусив його переїхати з Великої Британії до Кейптауна, коли йому ще не виповнилося й 18.

Але звідки береться такий блискучий підприємницький талант? Гени, виховання та освіта, вочевидь, грають певну роль, але ваша родина - насамперед рідні брати та сестри - грають неабияку роль в цьому.

30-річний Глен Елсопп, засновник і гендиректор консалтингової компанії detailed.com, чиї клієнти - компанії з мільярдним обігом, є наймолодшим зі своїх трьох братів і сестер.

За його словами, батьки не виховували його суворо, дозволяючи багато експериментувати і ризикувати.

"Коли ми закінчили школу, батьки дуже спокійно сприйняли наш вибір. Вони підтримали мене, коли я кинув коледж і роботу на неповний день та вирушив на інший континент".

Ідея про те, що молодші діти виростають більшими авантюристами - лише одна з багатьох теорій про те, як склад нашої родини впливає на наш майбутній успіх.

Найбільш популярною з них, хіба що не визнаним фактом, є ідея про те, що старші діти частіше стають лідерами. Адже вони звикають до ролі головного серед братів та сестер.

Копирайт изображения Getty Images/BBC Image caption Люди, в кого вікова різниця зі старшим братом чи сестрою невелика, як правило, більш товариські, адже вони багато гралися зі своїми старшими братами і сестрами та вчилися в них

Однак наукових доказів гіпотезам про порядок народження бракує. Їх навіть називають "зомбі-теоріями", що не втрачають популярності, попри те, що їх неодноразово спростовували.

Це, однак, не означає, що стосунки з братами та сестрами (або їхня відсутність) не впливають на нашу особистість.

Останні дослідження свідчать, що набагато більше значення має віковий розрив між братами та сестрами, баланс хлопчиків і дівчат та якість стосунків між братами і сестрами.

Нескінченні суперечки про те, хто поїде на передньому сидінні в авто або кому дозволять лягти спати пізніше, можуть дійсно формувати особистість.

Битви та компроміс із рідними братами та сестрами оснащують нас важливими навичками, які стають у пригоді в дорослому професійному житті.

Народжений бути лідером?

Серед видатних діячів політики чи бізнесу первістків чимало - Ангела Меркель і Еммануель Макрон, Білл Клінтон і Джордж Буш, Шеріл Сендберг, Джефф Безос, Ілон Маск та Річард Бренсон та інші.

А втім, кілька досліджень однозначно спростовують таку закономірність.

Два масштабних дослідження за участю 400 тисяч американських школярів, проведених 2015 року, не виявили зв'язку між порядком народження та рисами особистості.

Копирайт изображения Getty Images/BBC Image caption Деякі дослідження свідчать, що чоловіки, в кого є старші сестри, менш схильні до суперництва

Так само дослідження не підтвердили й гіпотезу про те, що молодші діти в родині, як-от Глен Елсопп, більш схильні до авантюризму і ризику.

Добрі стосунки важливі

Втім, порядок народження - це лише один бік стосунків між рідними братами та сестрами.

Хоча те, народилися ви останнім чи першим, і не має значення, кожен особистий досвід у сімейній ієрархії безперечно формує вашу вдачу.

Саме характер цих стосунків впливає на те, якою людиною ви станете в майбутньому.

"Якщо ви багато піклувалися про своїх братів чи сестер, ви виявлятимете турботливі риси й в інших обставинах. Але річ тут у вашій особистості як такій, а не у наявності інших дітей в родині", - зазначає психолог Джулія Рорер із Лейпцизького університету.

Вирішальною є і якість стосунків з братами та сестрами. Якщо вони теплі, це робить людину більш стійкою до психологічних проблем у майбутньому. І навпаки - конфлікти братів і сестер можуть сприяти емоційній нестабільності.

Певне значення може відігравати й стать сиблінга. Так одне дослідження виявило, що чоловіки, які мали старших сестер, були менш схильні до суперництва.

Різниця у віці також може позначитися на рисах особистості. Нещодавнє дослідження за участю 4 тисяч британців показало, люди, які мали трохи старших від них братів та сестер, зазвичай були більш товариськими і менш невротичними.

Це можна пояснити тим, що воюючи за увагу батьків, а також граючись одне з одним, вони були приблизно в рівних умовах.

Варто пам'ятати, що стосунки братів і сестер не існують у вакуумі. Діти мають кращі стосунки одне з одним, коли їхні батьки щасливі разом.

Іншими словами, атмосфера в родині також відіграє неабияку роль

Єдиний і неповторний

Емоційна стійкість, емпатія та навички спілкування є очевидними перевагами у багатьох професіях (екстраверти, приміром, досягають більшого успіху у продажах, викладанні чи журналістиці).

З огляду на це, брат чи сестра можуть бути ідеальним тренувальним майданчиком для практики таких навичок.

А що ж такому разі залишається єдиній дитині в родині, як-от Брендану Хаффорду, гендиректору дизайнерського агентства Clique Studios?

Чоловік розповідає, що досвід єдиної дитини глибоко на нього вплинув.

Копирайт изображения Getty Images / BBC Image caption Всупереч поширеній думці, молодші діти в родині не схильні до авантюризму і ризику більше, ніж їхні брати та сестри

"Я помітив, що часто шукаю схвалення від інших людей, такої собі перевірки, чи все я роблю правильно", - каже він.

"Не маючи братів і сестер, які б щодня підтверджували мій досвід дорослішання, я був змушений звернутися до інших". У професійному житті спочатку це допомагало вибудовувати стосунки з колегами, каже чоловік.

З іншого боку, йому доводилося вчитися слухати інших та давати команді час обміркувати його слова, розповідає Брендан Хаффорд.

У ході іншого дослідження єдині діти в родині, як правило, набирали менші балів у категоріях доброзичливість і довіра.

З іншого боку, вони показували кращий результат у тестах на креативність. Дослідники пов'язують це з тим, що одна дитина, вочевидь, отримує більше уваги батьків, а батьки, в свою чергу, більше від неї очікують.

Додам від себе, що єдині діти в родині також проводять більше часу наодинці, плекаючи таким чином свою уяву.

Можливо, результати цих досліджень ще потребують підтвердження. І хоча я, як багато інших єдиних дітей, не раз замислювався про те, яким було б моє життя з братами і сестрами, тиша, в якій я багато часу проводив у дитинстві, без сумніву, сприяла розвитку моїх письменницьких здібностей.

Зрештою, хоч би яким був наш родинний досвід, існує чимало професійних ніш, де ми можемо знайти себе.

Прочитати оригінал цієї статті англійською мовою ви можете на сайті BBC Capital.

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