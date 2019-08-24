Фото дітей у соцмережах: як безпечно "ділитися" найдорожчим?

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Нові інструменти для обміну сімейними фотознімками допоможуть захистити наші особисті дані і, можливо, назавжди змінять нашу поведінку в соцмережах.

Невелика параноя з приводу того, що за нами стежать в інтернеті, сьогодні є, напевно, в кожного.

Однак для окремої групи людей це питання є надто важливим.

Батьки в усьому світі стурбовані тим, як правильно ділитися фотографіями своїх дітей та повідомленнями про них.

По-перше, вони ще надто маленькі, щоби висловити свою думку з приводу цього, по-друге, така публічність може бути небезпечною для них.

Явище, коли батьки викладають світлини своїх дітей у соцмережах, в англійській мові називають словом sharenting - від parenting "батьківство" і sharing "ділитися фото".

Саме по собі це не добре і не погано. Все залежить від того, де і як це робити.

Однак останнім часом безпека особистих даних в інтернеті стала предметом серйозних дискусій.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Батьки часто викладають фото своїх дітей у соцмережах, не усвідомлюючи, що ними можуть скористатися злочинці

Технології конфіденційності

Деякі батьки впевнені, що для безпеки цілком достатньо налаштувати конфіденційність профілю або приховати обличчя дитини.

Інші створюють закриті групи або встановлюють спеціальні додатки, які дозволяють ділитися знімками та історіями про малюка тільки з членами родини.

Додатки, як-от FamilyAlbum, Lifecake або Tinybeans існують вже досить давно.

Вони були створені задовго до того, як піднялася дискусія про приватність в інтернеті.

А їхня мета була надати можливість родичам та близьким друзям обмінюватися особистою інформацією і "не засмічувати" ефір 25-м постом на день про те, що і як з'їла їхня ненаглядна крихітка.

Додаток 23snaps, схожий на Facebook, має стрічку новин та теги, які дозволяють батькам об'єднуватися в більші спільноти.

Lifecake за допомогою материнської компанії Canon пропонує також друк високоякісних фотоальбомів.

Tinybeans створений у вигляді календарю, який містить всі важливі віхи в житті малюка - від першої ванни до першої поїздки на велосипеді.

Ціна душевного спокою?

Тепер розробники додатків конкурують за користувачів, намагаючись переконати їх, що саме в них вони отримають повну безпеку своїх даних.

Едді Геллер, співзасновник і гендиректор компанії Tinybeans, та Ед Боттерілл, співзасновник Lifecake, кажуть, що дедалі більше користувачів цікавляться інформацією про політику конфіденційності в додатках.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Гвінет Пелтроу, як і багато інших знаменитостей, мало коли викладає фото своїх дітей у соціальних медіа

Приватні додатки зі спільним доступом - далекі від ідеальних. Усі п'ять згаданих вище програм використовують хостингові сервіси Amazon. Але навіть служба безпеки Amazon не застрахована від зламу.

Компанії також можуть будь-коли оновити свою політику конфіденційності, а значить, користувачі повинні постійно бути насторожі.

Жодна з цих платформ також не може конкурувати з фінансовою моделлю Facebook. Оскільки вони не продають дані користувачів, вони повинні монетизувати свої послуги іншими способами.

Дехто стягує гроші за преміум-функції, як-от необмежений обсяг пам'яті, HD якість зображення та відсутність реклами.

Інші йдуть на невеликий компроміс. Tinybeans, приміром, використовують таргетингову рекламу на основі приватної інформації користувачів, але з третьою стороною цієї інформацією не діляться.

Lifecake збирає для Canon дані про налаштування пристроїв користувачів.

Гері Дейвіс, один з ключових спеціалістів компанії McAfee, каже, що занепокоєння батьків з приводу того, де вони діляться фотографіями своїх дітей, є цілком обґрунтованими.

Багато людей і досі не переймаються налаштуваннями конфіденційності у Facebook - для багатьох вони доволі заплутані, а налаштування за замовчуванням залишають багато інформації відкритою.

В результаті фото першого шкільного дня містить обличчя дитини, ім'я, школу та геотеги її розташування, - все це у відкритому доступі. Якщо кіберзлочинці зможуть отримати номер соціального страхування дитини, вона можуть вкрасти її особисті дані.

2017 року в США сталося понад мільйон таких випадків.

Виявляються такі речі далеко не одразу. Дитина може вирости і лише тоді дізнатися, що вона не може, наприклад, взяти кредит на навчання через зіпсовану кредитну історію.

Стейсі Штейнберг, професорка юридичного коледжу при Університеті Флориди і провідний експерт з питань безпеки особистих даних, висловлює занепокоєність збором даних компаніями.

"Що більше ми дізнаємось про те, як компанії збирають персональні дані в інтернеті, то більше ми переконані, що інформація, якою батьки діляться про своїх дітей у соцмережах, має великі шанси опинитися в небезпечних руках", - зазначає фахівець.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Нещодавнє опитування показало, що з 2017 року Facebook залишили 15 мільйонів користувачів, але на думку експертів, багато молодих людей перейшли на Instagram

Скотт Міллер, батько, який живе в Аллентауні в штаті Пенсильванія, каже, що повідомлення про злами та витік даних з платформ соцмереж переконали його зробити свій вибір.

Міллер приєднався до Tinybeans у 2018 році, довірившись обіцянкам компанії захистити приватність його родини.

Чоловік продовжує використовувати Facebook для роботи та новин, але ніколи не ділиться там особистими повідомленнями.

Молодше покоління батьків є насамперед обережними. Кеті Уеллс, засновниця і гендиректорка компанії Wellness Mama, а також експертка з питань батьківства, ніколи не ділиться світлинами своїх дітей.

Це суперечить логіці, адже міленіали активніше користуються соцмережами. Однак 32-річна Кеті Уеллс каже, що батьки-міленіали також вживають і більше заходів безпеки.

Вони, як правило, добре знайомі з негативними наслідками відвертості онлайн і розуміють позицію дитини.

На думку 30-річної користувачки додатку 23snaps Меган Кангас, батьки повинні вирішувати, яку інформацію залишати в соцмережах про дітей, доки ті не стануть достатньо дорослими, щоби самостійно робити безпечний вибір.

Батьки-міленіали

Меган Кангас попереджає своїх родичів та друзів, які отримують фотографії її дітей, не публікувати їх в інтернеті. Уеллс вдалося переконати менше ділитися особистою інформацією й своїх знайомих, у кого немає дітей.

Попри свою назву, додаток FamilyAlbum стає популярним і для обміну світлинами своїх домашніх улюбленців або подорожей.

Потреба у закритій, безпечній платформі, схоже, не обмежується батьками.

Технологічні гіганти не залишили цю тенденцію без уваги.

Apple нещодавно оголосила Lifecake головним партнером у розробці нового сервісу авторизації при вході в систему, визнавши таким чином додаток лідером у питанні конфіденційності.

Копирайт изображения Unsplash Image caption Потреба у закритій, безпечній платформі, схоже, не обмежується батьками

Марк Цукерберг також анонсував низку змін у Facebook, які підвищать захист особистих даних, як-от зашифровані повідомлення, безпечні платіжні послуги і так званий "ефемерний контент", тобто публікації, які через деякий час самостійно зникають.

Нові функції, звичайно, можуть привабити деяких користувачів.

Однак, на думку Геллера і Боттерілла, той факт, що гіганти заворушилися на хвилі критики, доводить, що побоювання з приводу безпеки особистих даних на цих платформах є цілком резонними.

Конфіденційність даних стала гострим етичним, фінансовим та соціальним питанням.

І хоча додатки для приватного обміну інформацією все ще працюють над своїми фінансовими моделями, вони вже почали змінювати ставлення суспільства до питання приватності.

І, можливо, саме вони прокладуть новий шлях для безпечного спілкування в інтернеті.

"Технології захисту особистих даних швидко розвиваються", - зазначає Джексон Латка, співзасновник ще одного додатку для обміну дитячими фото Notabli.

"Зі зростанням інтересу до цієї галузі, компаніям буде доступно більше ресурсів, а новий досвід зрештою змінить ставлення людей до цифрової конфіденційності та поведінки в соцмережах", - підсумовує він.

Прочитати оригінал цієї статті англійською мовою ви можете на сайті BBC Worklife.

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