Чи втратили Instagram-блогери свій бізнес після заборони на "лайки"

Копирайт изображения Tammy Hembrow Image caption На думку фітнес-блогерки Таммі Хемброу, яка має 9,7 млн підписників, тепер Instagram припинить бути ярмарком марнославства

Як відреагували відомі інфлюенсери і блогери соцмережі на нові правила, які Instagram запровадив у липні в Австралії, Новій Зеландії та кількох інших країнах.

Щодня в Instagram завантажують близько 95 мільйонів фотографій та відео. Щодня користувачі Instagram прокручують ці фото і відео та бачать 4,2 млрд "лайків" під ними.

Або - вони бачили це раніше.

До липня цього року, коли в шести країнах, зокрема, Австралії і Новій Зеландії, соцмережа припинила показувати "лайки" під постами інших користувачів.

"Лайки" під власними публікаціями користувачі, як і раніше, можуть бачити.

Це експеримент, і він триває вже кілька тижнів. Чи змінив він роботу однієї з найпопулярніших соцмереж? Залежить від того, кого ви спитаєте.

Найбільш невдоволеними виявилися інфлюенсери. Джем Вулфі, експертка з харчування та фітнесу з австралійського Перта, яка має 2,7 млн підписників, поскаржилася на національному радіо, що Instagram прибрав важливий інструмент заробітку.

Розкритикувала політику соцмережі й інша юна блогерка з Мельбурна Мікаела Теста. Хоча обох жінок одразу закидали глузливими порадами "знайти справжню роботу", для них, як і багатьох інших, Instagram і є справжньою роботою.

Копирайт изображения Unsplash Image caption Успішні блогери та інфлюенсери заробляють десятки мільйонів доларів.

Instagram зробив "лайки" невидимими, щоби "знизити психологічний тиск на користувачів" і запобігти виникненню в них психічних проблем, пояснив на початку цього року керівник платформи Адам Моссері на конференції у Каліфорнії.

Поширюється онлайн-булінг, а погоня за лайками призводить до емоційного виснаження.

Цікаво, що вже через місяць після введення змін багато інфлюенсерів привітали цей крок (принаймні публічно) і заперечили побоювання, що їхнім доходам щось загрожує.

Заборона "лайків"

Блогери Instagram заробляють гроші, співпрацюючи з рекламодавцями і просуваючи товари через пости або "сторіз" у соцмережі.

Блогерка Кармен Хатер розповідає, що інфлюенсер зі 100 тис. підписників може попросити 1000 дол. США за публікацію з рекламою.

Але ціна може кардинально змінитися в залежності від "інгейджменту", тобто "лайків", "шерів" та коментарів під постом. Що їх більше, то ціннішим є блогер.

Фітнес-блогери можуть рекламувати власну програму здорового харчування, фешн-інфлюенсери співпрацюють з модними брендами.

Таммі Хемброу фітнес- і б'юті-блогерка, в якої 9,7 млн підписників, має власну лінію фітнес-продуктів та додаток. Вона також співпрацює з брендами, рекламуючи їх у своєму акаунті.

На думку Таммі, зміни в соцмережі не вплинули на її бізнес.

"Компанії насправді більше цікавить взаємодія користувачів з вашими публікаціями, їхні коментарі і шери", - пояснює блогерка.

Це також демографічні показники підписників, їхнє місце розташування або скільки разів вони переглядали публікацію.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Керівник Instagram Адам Моссері на конференції у квітні. Багато хто не впевнений, що заборона "лайків" насправді допоможе здолати булінг

Заборона "лайків" означає, що її підписники тепер можуть краще оцінити її роботу, вважає Хемброу.

"Тепер люди приділяють увагу фотографіям та відео, якими ви ділитесь, а не кількості "лайків".

На думку Джо Гагліз, співзасновника міжнародного агентства інфлюенсерів, видалення "лайків" є "більшим шоком для его блогерів, ніж для їхнього бізнесу".

Жодна компанія не співпрацює з інфлюенсерам, виходячи з кількості "лайків" під їхніми постами, хоча б тому, що її можна дуже легко підробити.

Фахівець впевнений, що зміни змусять блогерів більше взаємодіяти з підписниками в коментарях, але саме в коментарях і прямих повідомленнях і відбувається булінг.

Пристрасні фани вже почали боротися з нововведеннями, залишаючи величезну кількість коментарів під постом, зазначає Крістал Абідін, старший науковий співробітник інтернет-досліджень в Університеті Кертіна у Західній Австралії.

Копирайт изображения Carmen Huter Image caption Блогерка Кармен Хатер співпрацює з туристичними компаніями, фотоагенціями та брендами одягу для активного відпочинку

"Замість того, щоб залишити один коментар "я тебе люблю", вони пишуть кожне слово в окремому коментарі", - пояснює фахівець. Вони намагаються продовжувати це змагання в цифрах, сподіваючись, що це допоможе їхній улюбленій зірці.

Абідін також вважає, що тепер користувачам платформи доведеться більше міркувати над тим, чому їм подобається певний контент, а не бездумно "лайкати" фото, яке вподобали тисячі.

Instagram не наша власність

Тревел-блогерка Кармен Хатер, яка публікує гарні фотографії з красивих місць і має 132 тис. підписників, співпрацює з туристичними компаніями та брендами спортивного одягу.

Хатер вважає, що зміни не вплинуть на її дохід, але її цінність буде тепер вимірюватися інакше. На її думку, Instagram не має жодних зобов'язань перед своїми користувачами, і вважати так - щонайменше не розумно.

"Усе змінюється, і думати, що ти володієш Instagram, небезпечно, тому що власне це Instagram володіє тобою. Ми всі - продукт. Незалежно від того, заробляємо ми на цьому гроші чи ні, ми продукт, який вони монетизують щодня", - пояснює Хатер.

"Звичайно, я зобов'язана платформі своїм успіхом, але врешті-решт я також вклала в нього купу часу, про це не варто забувати".

Прочитати оригінал цієї статті англійською мовою ви можете на сайті BBC Worklife.

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