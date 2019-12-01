Дофамінова дієта - навіщо Кремнієва долина відмовляється від задоволень?

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Тимчасова відмова від технологій, їжі, наркотичних речовин і навіть спілкування перезавантажує мозок і дозволяє більше радіти повсякденному життю, вважають його прихильники. Що каже наука про чергову модну фішку технологічного хабу?

Коли Джеймс Сінка сідає на дофамінову дієту, він прибирає якомога більше зовнішніх стимулів зі свого життя. Він не їсть, але п'є багато води. Він відмовляється від телефона, ноутбука та інших девайсів і уникає спілкування з людьми, навіть контакту очима.

"Мені пощастило, мої друзі, сім'я та партнер підтримують мене", - каже підприємець з Кремнієвої долини.

"Я попереджаю заздалегідь: 17 листопада в мене дофаміновий пост, тож, звиняйте, ви мене не почуєте. Це не тому, що я вас не люблю, просто я мушу зробити це для себе. Спочатку вони не розуміли, а потім звикли".

Таких як 24-річний Сінка в Кремнієвій долині багато. Технологічний хаб завжди був в авангарді нових тенденцій у здоровому способі життя. Але чи є дофамінова дієта - лише модною назвою старої медитації? І чи підтверджує наука користь такої аскези?

Обмеження, яке того варте

Дофамін - це нейромедіатор, тобто хімічна речовина, яка передає повідомлення між клітинами мозку. Дофамін хибно пов'язують із задоволенням, адже насправді він відповідає за мотивацію до дій.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Кремнієву долину захопила мода на дофамінове голодування

"Вивільнення дофаміну провокує ціла низка зовнішніх подразників, насамперед несподіваних і яскравих", - пояснює Джошуа Берке, професор неврології та психіатрії Каліфорнійського університету в Сан-Франциско.

"Це можуть бути як неприємні гучні звуки, так і стимули, які через попередній досвід ми асоціюємо з винагородою".

Прихильники дофамінового голодування вважають, що ми стали жертвами надмірної кількості стимулів, які спричинюють стрибки дофаміну, такі, як соціальні медіа, технології та їжа.

Вони кажуть, що свідоме обмеження цих подразників, які нам здаються приємними, зменшує кількість дофаміну в мозку. Через що після завершення голодування, наш мозок отримує більше задоволення від цих стимулів, а наше життя стає якіснішим.

На думку Сінки, постійні дози дофаміну роблять нас нечуттєвими до нього, так само як знижується ефект від кокаїну, якщо вживати його надто часто.

Психолог д-р Кемерон Сепа, більшість клієнтів якого мешкають у Кремнієвій долині, каже, що дофамінова дієта ґрунтується на поведінковій терапії. Її мета розвинути "контроль над стимулом", який допомагає наркозалежним. А заразом і покращити якість життя.

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"Їхня робота вимагає постійного включення, а це спричинює стрес, тому вони схильні до різних залежностей, які допомагають його долати", - пояснює фахівець.

Повністю відмовитися від соцмереж і технологій його клієнти не можуть, натомість він пропонує їм утримуватися від них на час.

За словами д-ра Сепи, його пацієнти відзначають поліпшення настрою, здатності до зосередження і продуктивності. Що дозволяє їм також приділити більше часу іншим корисним заняттям.

Сінка пригадує своє перше випадкове голодування в дитинстві. Він не міг нічого їсти три дні, а потім відчув приємну легкість. Час від часу він постив в університеті, і тепер регулярно вдається до цієї практики.

Він також відмовляється на певний період від технологій, а в останній рік він що три місяці влаштовує собі дофаміновий піст.

"Дофаміновий піст для мене - це лише поєднання інших видів голодування, до яких я вдавався у своєму житті", - каже він.

Під час посту чоловік знижує кількість подразників у трьох галузях: навколишнє середовище, поведінка та хімічні стимулятори.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Відкладіть телефон: це один із багатьох стимулів, від яких вам доведеться відмовитися під час дофамінової дієти

Він не слухає музику, не користується електронікою і ні з ким не розмовляє. Він також уникає штучного світла, де це можливо, не їсть, не вживає наркотичні речовини чи добавки.

Найважче - це знайти для цього час, враховуючи його робоче навантаження. "Це непросте завдання, воно вимагає від нас значних зусиль, але воно того варте", - додає пан Сінка.

Нове - це добре забуте старе?

Втім, у користі дофамінової дієти впевнені далеко не всі. "По-перше, дофамін не має прямого відношення до "задоволення" або "щастя", - пояснює професор Берке.

Він додає, що "взагалі не знає жодних доказів" того, що відмова від технологій та їжі може знизити рівень дофаміну в мозку.

"Безумовно, є сенс у тому, що відпочинок від нав'язливого перегляду повідомлень у смартфоні або вечірок щовечора принесе користь. Але навряд це якось пов'язано з дофаміном".

До того ж ця практика дуже нагадує буддійську медитацію Віпассану, відому вже понад 2500 років. Перед початком медитації ви повинні утримуватися від "вбивств, крадіжок, сексуальної активності, брехні та наркотичних речовин".

Ще одна умова - уникати інтоксикації, не лише алкогольної чи наркотичної, але й штучних добавок в їжі. Ця остання вимога разом із прагнення до аскетизму дозволяє провести паралелі між цими двома практиками.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Серед інших модних трендів стартаперів - заміна обіду поживним напоєм, якщо немає часу поїсти

"Схоже, це просто ребрендинг старої відомої медитації", - каже Ден Лайонс, журналіст з питань технологій, а також автор і сценарист серіалу HBO "Кремнієва долина".

"Трендом минулого року було мікродозування. Наприклад, покурити трави, але небагато, щоб можна було ефективно працювати. Так само говорили і в 1960-ті".

Сексизм також відіграє певну роль. "З Гвінет Пелтроу, приміром, глузують, але такі самі безглузді речі, запропоновані багатими білими чоловіками, стають трендами".

На думку Сінки, те, що він робить, є різновидом сучасної медитації. Люди критикують те, чого не розуміють. Але йому дофамінова дієта допомагає знову відчути радість життя.

Ви можете назвати це як завгодно, необов'язково дофаміновим голодуванням. Але насправді це допомагає відчути контроль над своїм життям.

"Для нас це важливе відчуття. Якщо ви розумієте, що контролюєте свою поведінку і успішно справляєтесь з проблемами, ви почуватиметесь краще", - підсумовують дослідники.

Прочитати оригінал цієї статті англійською мовою ви можете на сайті BBC Capital.

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