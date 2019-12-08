Чому міленіали видаляють Тinder?

Копирайт изображения Linda Jonsson

Як знайти кохання в аналоговому світі, якщо ви зневірилися в додатках для знайомств?

За п'ять років популярності на ринку дейтингові сервіси сприяли мільярдам побачень і прокладали шлях до шлюбу, народження дітей та всього, що знаходиться між цими етапами.

Вже не новина, що Tinder, Bumble, OkCupid та інші платформи для знайомств наразі є найпоширенішим способом зустрічі потенційних партнерів у США і що вони набувають все більшої популярності в решті світу.

Але ті, хто неодноразово зазнавав невдач у віртуальних пошуках кохання, відчувають дедалі менше захвату.

"Я знайомилася з чудовими людьми, дехто з них ставали моїми друзями і в мене було кілька швидких романів, але ніколи нічого серйозного", - розповідає 30-річна письменниця Мадлен Доре, яка мешкає в Мельбурні, але мала побачення в Нью-Йорку і Копенгагені.

Багато її друзів познайомилися зі своїми партнерами в інтернеті, і це спонукало її не втрачати надії.

Але коли "розмова несподівано згасає, а іскрометний флірт так і не переходить в особисту зустріч, або побачення раптом скасовують", жінка почувається розчарованою і видаляє додаток на пару місяців.

Копирайт изображения sjscreens / Alamy Stock Photo Image caption У 2018 році 7% з понад 2 тисяч опитаних BBC міленіалів зазначили, що відмовилися від пошуків партнера через додатки через "муки вибору" або "дивну поведінку" інших користувачів

Знайома ситуація для багатьох одинаків, які також скаржаться на оманливі профілі, проблеми безпеки, расистські коментарі або небажаний відвертий контент.

Не кажучи вже про безліч дивної онлайн-поведінки, як-от "гостинг" (раптове припинення спілкування без жодних пояснень), "кетфішинг" (фейкові акаунти з фотографіями інших людей), "піггінг" (знайомство на спір) та "орбітінг" (коли людина не відповідає на особисті повідомлення, але продовжує переглядати ваші сторінки в соцмережах чи залишати коментарі).

Вчені також звернули увагу на те, що компульсивне користування додатком робить людей самотнішими, ніж вони було до того.

"Ви повинні багато свайпати, щоби склалася пара, у вас має бути багато пар, щоби сталося побачення, і багато побачень, щоб ви зустрілися з людиною втретє", - пояснює Скотт Харві, редактор Global Dating Insights, видання, присвяченого технологіям онлайн-знайомств.

"А це дуже-дуже виснажливо", - додає він.

Три роки тому журналістка The Atlantic Джулі Бек вперше написала про Tinder-вигорання, але саме 2019-ий, здається, став переломним моментом у розчаруванні в додатках для знайомств і доцільності відмови від них.

Знайомство на волі

30-річна Каміла Сарамак, медик з Варшави, одна з тих, хто рішуче відмовився від додатків та зосередився на побаченнях офлайн.

Розлучившись зі своїм партнером після двох років стосунків, дівчина щодня проводила час в Tinder, вона щоранку переглядала профілі та переписувалася з користувачами. Але за пів року вона відчула, що це впливає на її психічне здоров'я.

Копирайт изображения Kamila Saramak Image caption Каміла Сарамак протягом пів року щодня користувалася Tinder, поки не усвідомила, що це погано впливає на її психічне здоров'я

Інші видалили додаток, просто щоби не марнувати час.

"Дівчата зазвичай виглядають не так, як на фото, а розмови, на жаль, переважно геть нецікаві", - каже 28-річний Лео П'єрр, французький журналіст, який мешкає в Берліні.

Зі своєю теперішньою дівчиною він познайомився в потягу до Парижа.

Шанси в реальному світі?

Але ж які шанси знайти партнера для тривалих стосунків у покоління, яке народилося зі смартфоном у руці і не надто вміє спілкуватися з незнайомими людьми на вулиці?

Ми робимо покупки, замовляємо квитки і спілкуємось з друзями в інтернеті. Більшість з нас і не уявляє, як звернутися до незнайомої людини, яка нам сподобалася.

"Люди можуть весь вечір балакати на вечірці або в барі з кимось, хто їм подобається, але навіть не замисляться про побачення", - зазначає психотерапевт із Нью-Йорка Метт Лундквіст.

"Вони звикли свайпати", - пояснює він.

"А коли людина не розуміє однозначно, чи стався "метч", вона боїться опинитися в ніяковій ситуації, виказавши свої почуття", - погоджується з ним Мадлен Дор.

Доба додатків

На думку Лундквіста, зростання популярності додатків для знайомств збігається зі зменшенням соціальних просторів, в яких люди раніше знаходили потенційних сексуальних партнерів.

Копирайт изображения MediaPunch Inc / Alamy Stock Photo Image caption Дослідження 2018 року показало, що кожен четвертий працівник після кампанії MeToo боїться заводити романтичні стосунки на роботі

Гей-бари швидко закриваються у всьому світі, зокрема Лондоні, Стокгольмі та США. У Великій Британії з 2005-го по 2015 рік закрилася половина нічних клубів.

Проблема сексуальних домагань на робочому місці та рух #MeToo зменшують і кількість традиційних службових романів.

Утім, д-р Лундквіст не рекомендує категорично відмовлятися від додатків, тому що шанси познайомитися з потенційним партнером у такому разі суттєво знижуються.

Натомість, він радить удосконалити цей процес, зробивши його "більш соціальним". Ви можете обмінюватися профілями з друзями або обмірковувати ідеї, куди краще піти на побачення.

Консультант з побачень Дамона Гоффман із Лос-Анджелеса радить щотижня присвячувати близько п'яти годин спілкуванню з потенційними кандидатами, а також зустрічатися з людьми в реальному житті.

Копирайт изображения Damona Hoffman Image caption Особистий консультант Дамона Гоффман впевнена, що для побачень треба виділити певний час

Треба точніше усвідомлювати, кого саме ви шукаєте, і відповідно обирати місця, де ви можете з такою людиною познайомитися.

Тим, хто може собі це дозволити, вона рекомендує також найняти консультанта зі знайомств. Власне її послуги коштують тисячу доларів на місяць.

Майбутнє побачень?

На думку редактора Global Dating Insights Скотта Гарві, основними чинниками в галузі знайомств найближчим часом стануть штучний інтелект та відео.

Наприклад, нова функція Facebook, яку додаток запустить у США та 20 інших країнах наступного року, дозволить ділитися "сторіз" з відео та фото з потенційними романтичними кандидатами.

Мета - заощадити зусилля та час на створення окремого контенту для дейтингових сервісів.

Копирайт изображения Relate Image caption Скандинавська компанія Relate, яка розробляє додатки для знайомств, влаштовує вечірки для тих. хто хоче познайомитися наживо

Крім того, Facebook вже так багато знає про нас, що, схоже, ніхто крім нього не зможе краще визначити найбільш вдалого кандидата на стосунки.

Компанії, які розробляють додатки для знайомств, наразі вивчають, чи можна відчути "хімію", спілкуючись з потенційним кандидатом у відеочаті. І чи можна за допомогою коротких відеопобачень відсіяти невдалі спроби зустрітися наживо.

Новим трендом є й вечірки для людей без пари, які великі компанії-виробники додатків для знайомств почали влаштовувати останнім часом.

"Ми бачимо величезний попит на живе спілкування, але також труднощі, з якими стикаються люди", - каже Філіп Йонсон Джарл, співзасновник скандинавської компанії Relate.

"Живе спілкування дуже потрібно сучасному світу, і не лише для в галузі романтичних знайомств", - підсумовує психотерапевт Метт Лундквіст.

Прочитати оригінал цієї статті англійською мовою ви можете на сайті BBC Capital.

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