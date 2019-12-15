Що подарувати, щоб не прогадати - поради психологів

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Невдалий подарунок якщо і не зіпсує стосунки, неприємний осад може залишити. Як обрати подарунок, який людині напевно сподобається?

Сезон підготовки подарунків офіційно розпочато. Подумки чи на папері ви, напевно, вже складаєте список тих, кого ви хотіли б привітати. Ви обмірковуєте, скільки грошей витратити на дарунки, а головне, що саме дарувати.

Британська родина в середньому витрачає на різдвяні подарунки близько 500 фунтів, американці приблизно стільки ж - 650 доларів.

Дарувати приємно. За допомогою подарунку ви можете показати людині, що любите і цінуєте її, а також зміцнити ваші стосунки.

Втім, невдалий подарунок може мати цілком протилежний ефект.

Дорожчий не завжди кращий

"Він свідчить, що ви погано розумієте людину, якій зробили подарунок, що у вас мало спільного з нею", - каже Елізабет Данн, професор психології з Університету Британської Колумбії в Канаді та співавторка книжки Happy Money: The Science of Happier Spending ("Щасливі гроші: Як купувати і бути щасливим").

Тож, як обрати подарунок, який напевно сподобається одержувачу? Ось кілька порад психологів.

Ціна не головне

Багатьом з нас здається, що чим дорожчий подарунок, тим більше ми покажемо людині, що піклуємось про неї. Насправді це не так, прямої залежності між ціною і радістю від подарунка немає.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Вдалий подарунок - це тонке мистецтво

Джефф Галак, доцент кафедри маркетингу в Школі бізнесу Теппер в Університеті Карнегі Меллон, вважає, що після певного цінового порогу (очікуваного або заведеного традицією) ціна не впливає на задоволення від дарунка.

Подарунок з перспективою

На думку пана Галака, щоби зробити дійсно класний подарунок, треба думати не лише про момент його вручення.

"Готуючи подарунок, ми зазвичай уявляємо, як людина побачить його і зрадіє", - пояснює дослідник.

Найвдаліші подарунки ґрунтуються на ваших спільних з адресатом інтересах

"Але для одержувача важливішою є користь подарунка, чи буде він цінним принаймні протягом деякого часу", - пояснює Джефф Галак.

Підписка на стримінгову платформу може виглядати не надто приголомшливо як подарунок, але одержувачу вона напевно сподобається. Адже таким подарунком можна насолоджуватися не один раз.

Не треба оригінальності

Дуже часто людина хотіла б отримати дещо, що є й в інших, тож оригінальність навряд чи є важливим аргументом.

Як свідчать дослідження, обираючи подарунок, ми концентруємось на особливих рисах людини, забуваючи про її звичайні бажання.

Купуючи подарунки багатьом людям, ми також намагаємось обрати кожному щось своє, тоді як вони цілком можуть зрадіти й однаковому подарунку, якщо це дійсно корисна річ.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Подарунок-сюрприз не завжди гарна ідея

Ми хибно вважаємо, що повинні зробити всім різноманітні подарунки, оскільки це свідчитиме, що ми дійсно доклали зусиль.

Так само ми мало коли даруємо речі, які є у нас самих. А втім, ваш друг може дуже зрадіти кросівкам, які йому у вас давно подобаються.

Спільні інтереси - безпрограшний варіант

Обмірковуючи подарунок, подумайте про захоплення, які ви поділяєте з адресатом, радить професорка психології Елізабет Данн.

"Люди завжди вміють купувати подарунки для себе. Отже, якщо ваш знайомий поділяє якесь із ваших захоплень, то й оберіть подарунок із цієї галузі, що подобається вам, напевно, сподобається і йому", - каже професор Данн.

Найкращою ідеєю в такому разі є подарувати досвід, як-от квитки на концерт або кулінарний майстер-клас. Даруючи враження, ми стаємо ближче до людини, свідчать дослідження, навіть, якщо ми не братимемо участі в заході разом із нею.

Або просто спитайте

Якщо у вас немає спільних інтересів, запитайте, що людина хотіла б отримати в подарунок.

Дослідження свідчать, що людям більше подобаються ті подарунки, про які вони самі попросили.

"Ми прагнемо творчого підходу, прагнемо здивувати одержувача, - каже професорка Данн, - але найкращий подарунок все ж таки той, якого хочуть".

Копирайт изображения Getty Images Image caption Гарний подарунок не обов'язково має бути дорогим

Джефф Галак погоджується, що найпростіший спосіб зробити людину щасливою, це спитати в неї самої, що їй подарувати.

"Питати про подарунок чомусь вважають табу. Це соромно, - каже Галак. - Але усім було б краще, якби можна було відверто про це поговорити".

Не переймайтесь

І зрештою, надто перейматися теж не варто: дійсно жахливі подарунки трапляються не так часто. Хіба що ваш подарунок виявився жахливо недоречним.

"Якщо людина відчуває, що ви старалися, що ви витратили час, вона буде вдячна вам за зусилля", - каже Ніколас Еплі, професор Школи бізнесу Чиказького університету.

Як то кажуть, головне - не подарунок, а увага.

"Важливо й те, що вибираючи подарунок, ви думали про людину, а значить, стали до неї ближче", - додає професор Еплі.

Прочитати оригінал цієї статті англійською мовою ви можете на сайті BBC Capital.

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