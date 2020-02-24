Сто і одна річ про нашу роботу

Світ праці кардинально змінюється. Але чи готові ви до цих змін?

Деякі з них радикальні і очевидні - розвиток штучного інтелекту, поширення технологій, які дозволяють "робити будь-що звідки завгодно".

Інші ідеї тільки починають з'являтися, як-от моніторинг контенту на предмет гендерного балансу, або нові "розумні" офіси.

За всім цим стоять люди, чиї ідеї та погляди формують наступну главу нашого життя.

Якщо ви бажаєте дізнатися, в якому світі ви працюватимете вже незабаром, вам потрібно знати цю 101 ідею, річ та людину.

1. Життя до 100 років

Ми більше, ніж будь-коли в історії, наблизилися до можливості дожити до 100 років.

Але чи стане це благословенням для суспільства і економіки або, навпаки, прокляттям, залежить від того, як ми зможемо підготуватися до такої тривалості життя.

2. 5G

Автівки з автопілотом, робототехніки та розумні міста, працюватимуть через бездротову мережу 5G. Це наступний крок у мобільному інтернеті - і він вже тут. Практично.

3. Коефіцієнт адаптивності (AQ)

У робочому середовищі, яке постійно змінюється, маркером успіху може бути на IQ, а AQ, тобто здатність швидко пристосовуватися.

4. Упередженість алгоритмів

Більше машин, ніж будь-коли, здатні розпізнавати нас. Але автоматичне розпізнання схильне до ненавмисної дискримінації за расою, статтю та іншими чинниками.

Цифровий активіст Джой Буоламвін та його однодумці намагаються виправити ці упередження.

5. Додатки проти відволікання

Хай там як, але інтернет сильно відволікає нашу увагу. Можливо, додаток, який блокує сайти, допоможе вам зосередитись.

6. Автозаповнення

Ми починаємо довіряти штучному інтелекту писати за нас електронні листи. Хоча цей інструмент безперечно заощаджує час, як він змінює наше спілкування?

7. Автоматизоване наймання та звільнення

Штучний інтелект може переглянути вашу заявку на роботу. Але йому також можуть дозволити сканувати ваші соцмережі, аналізувати міміку або навіть звільняти вас.

8. Біохакінг

Голодування, мікродозування, харчові добавки, - на що тільки не йдуть люди, щоби підвищити продуктивність роботи, навіть якщо ефективність цих методів не доведена.

9. Біометричні резюме

Портативні пристрої, які відстежують нашу фізичну активність і стан здоров'я, надзвичайно популярні. Але чи можна користуватися їхніми даними в процесі відбору кандидатів або аналізі ефективності праці - велике питання.

10. Офіси, які дихають

Переосмислення дизайну, оздоблення та експлуатації будівель сприятиме кращим умовам роботи, які збережуть здоров'я працівників та підвищать продуктивність.

11. Вигорання

Як думка про те, що ми можемо працювати більше і бути кращими у всьому, створює відчуття виснаження і тривоги через невідповідність цим високим очікуванням.

12. Міста без автомобілів

Осло - одне з останніх міст, яке повністю звільнило свій центр від автотранспорту. Хоча деякі водії та власники бізнесу не задоволені цією ініціативою, її переваги суттєві.

13. Китайська культура праці 996

Китайська культура праці передбачає роботу з дев'ятої ранку до дев'ятої вечора шість днів на тиждень. Працівники технологічної сфери останнім часом почали бунтувати проти такого графіку.

14. Колівінг

Замість традиційного житла міленіали обирають дешевше і гнучкіше життя в спільних помешканнях. Можливо, таким і буде міське життя в майбутньому.

Image caption Технології розпізнання обличчя дискримінаційні за своєю суттю. Нам треба змінити стратегії машинного навчання

15. Нерівність в парі

Коли у пари народжуються діти, жінки проводять непропорційно більше часу вдома, а чоловіки - в офісі. Щоби вирівняти цю розбіжність, знадобиться багато зусиль з усіх сторін.

16. Краудфандинг

Спочатку метою краудфандингу було підтримати інновації та людей, які цього потребують. Але тепер він став основним джерелом доходу для популярних у соцмережах особистостей, що викликає доволі неоднозначне ставлення.

17. Глибока робота (deep work)

Постійне перебування "на зв'язку" не дозволяє нам глибоко зосередитися на якомусь одному завданні. Це - проблема для компаній, які прагнуть отримати максимум від своїх працівників.

18. Рух антизростання

Економічне зростання веде до надмірного споживання та змін клімату. Прихильники антизростання стверджують, що скорочення економіки піде на користь.

19. Цифровий детокс

Якщо ви побоюєтесь, що у вас розвилася смартфонозалежність, розслабтеся. Ціла нова індустрія пропонує способи, як відключитися від гаджетів і почати насолоджуватися життям.

20. Цифрові кочівники

Якщо віддалена робота спочатку передбачала дешевший спосіб життя, то тепер дедалі більше компаній пропонують цифровим кочівникам розкішні круїзи або ексклюзивні поїздки в екзотичні місця - за "кругленьку" суму.

21. Моніторинг різноманітності

Деякі організації відстежують свій контент на предмет гендерного балансу та інших показників різноманітності. Розуміння масштабів проблеми - перший крок до її вирішення.

22. Електронне громадянство

За невелику плату ви можете стати цифровим естонцем. Оскільки технології створили гнучкі умови праці для більшості з нас, країни можуть конкурувати за залучення електронних громадян?

23. Електроскутери

Безшумний двоколісний транспорт стає повсюдним, допомагаючи вирішити проблему "останньої милі" для мільйонів міських працівників.

24. Мінімалізм

Марі Кондо навчила нас влаштовувати власний простір, залишаючи лише найважливіше. Але чи можна застосувати її філософію розумного мінімалізму й до нашого професійного життя?

25. Розпізнання обличчя

Технологія розпізнання обличчя вже дозволяє нам перетинати кордони, отримувати доступ до свого телефона та банківського рахунку, а незабаром і офісу.

26. Пайти для фінансистів

Офісна мода стає дедалі більш невимушеною. Навіть деякі з найбільш консервативних організацій замінюють строгі костюми на комфортний повсякденний одяг.

27. Рух FIRE

FIRE - це "фінансова незалежність, ранній вихід на пенсію". Прихильники цього руху, зазвичай 20-30-річні люди, вдаються до екстремальних заощаджень та більше працюють, щоби якомога швидше вийти на пенсію і бути фінансово незалежними.

28. Ганьба за авіаперельоти (flygskam)

Або flight shame. Це новий рух за відмову від користування авіатранспортом через те, що він завдає значної шкоди екології планети.

За останній рік, приміром, шведи суттєво зменшили кількість перельотів на внутрішніх рейсах, пересівши на потяги. Якщо flight shame стане нормою, сама концепція ділових подорожей кардинально зміниться.

29. Робота 4 дні

Ідея 4-денного робочого тижня стає дедалі популярнішою. Роботодавці бачать її результати в щасливіших, здоровіших та продуктивніших працівниках. Можливо, це й справді безпрограшний варіант?

30. Фред Сванікер

Підприємець та експерт з лідерства із Гани запропонував модель освіти, в результаті якої вже до 2035 року в Африці з'являться мільйони успішних лідерів та робочих місць.

Image caption Чи врятує нашу планету уповільнення економічного розвитку?

31. Фредді Вега

Лише половина латиноамериканців студентського віку отримують вищу освіту. Підприємець і співзасновник платформ для онлайн-освіти Platzi Фредді Вега сподівається змінити цю ситуацію.

32. Робота привидів

За кожним вашим пошуком у Google або відео на YouTube стоїть робота тисяч невидимих працівників, швидше за все, з іншого континенту. Хоча робота цих "привидів" є критично важливою для провідних технологічних компаній, ставлення до них та умови праці часто далекі від сучасних стандартів.

33. Гостинг на роботі

Гостинг - це припинення стосунків онлайн без жодних пояснень або спілкування. Але тепер цим терміном називають і поведінку працівників, які просто зникають з роботи, не попередивши керівництво.

34. Гіг-економіка

Нова модель трудових відносин, яка ґрунтується на короткострокових контрактах з фрилансерами замість постійних робочих місць.

Хоча можливість бути "босом самому собі" виглядає привабливою, новий ринок праці має й чимало підводних каменів.

35. Глоботика

Поєднайте складне машинне навчання зі зростанням віддаленої праці і матимете глоботику. Утім, білим комірцям та працівникам сфери послуг місця в ній може не залишитися.

36. Наполегливість

Одна теорія свідчить, що секрет успіху не у вроджених талантах або майстерності. І навіть не в практиці. А лише - в умінні не здаватися.

37. Коучі з щастя

Індія має відносно високий рівень тривожності та депресії, одним із головних чинників яких є робочий стрес. Деякі корпорації звертаються до коучів з щастя, намагаючись змінити корпоративну культуру.

38. Непомітні вади

Близько 700 мільйонів людей у світі страждають від дислексії (труднощі в опануванні навичок читання).

Утім, інновації в дизайні сайтів та пристроях, як-от розумні ручки, зроблять робочі місця більш доступними для людей з цією проблемою.

39. Приховані "лайки"

Економіка соцмереж та індустрія інфлюенсерів процвітають завдяки послідовникам та "лайкам". А що станеться, якщо їх приховати?

40. Обідній сон

Японці, які засинають в громадських місцях, давно стали символом виснажливої праці в країні. Щоби запобігти цьому, компанії почали вводити обідню перерву на сон - "гірун".

41. Гуманіка

З розвитком штучного інтелекту дедалі більше робочих місць буде автоматизовано.

Щоби не залишитися без роботи, вам доведеться скористатися філософією постійного навчання, а також об'єднати технічні знання із соціальними навичками.

42. Скромні лідери

Боси люблять керувати, але якщо ви постійно говорите, ви можете упустити дещо важливе. Вміння прислухатися до іншої точки зору є надзвичайно корисною навичкою.

43. Гіпернагляд

Деякі компанії вже застосовують новітні технології для нагляду за роботою співробітників. Але як далеко може зайти таке стеження? І як воно позначиться на добробуті працівників?

44. Офісні дні

Віддалена робота - це чудово. А можливість іноді приходити в офіс - ще краще.

45. Семінари з інклюзії

Після того, як кілька великих компаній отримали звинувачення у дискримінації, зокрема, прихованій дискримінації, фірми почали проводити тренінги для своїх співробітників.

Мета семінарів з інклюзії - запобігати будь-яким формам упередженості.

Image caption Японські компанії заохочують співробітників поспати в обідню перерву

46. Віртуальні інфлюенсери

Чимало японських компаній займаються розкруткою віртуальних влогерів - анімаційних версій справжніх інфлюенсерів YouTube.

47. JOMO (радість щось пропустити)

Це протилежна ідея FOMO - fear of missing out "страху пропустити щось важливе". Вона полягає у відмові від постійного стресу, пов'язаного з бажанням бути в курсі всіх подій, що супроводжується нав'язливим переглядом соцмереж.

48. Кароші

Відданість праці високо цінують в Японії. Але яку ціну доводиться за неї платити? Кароші японською означає раптову смерть внаслідок перепрацювання і стресу.

49. Kkondae

Корейське слово, яке означає напругу в стосунках різних поколінь, яка виникає на сучасному робочому місці.

50. #KuToo

Юмі Ішікава несподівано стала активісткою, опублікувавши твіт про те, як вона страждає від високих підборів, які вона має носити на роботі.

51. Leaveism

Ще один тренд, пов'язаний з перевантаженням на роботі, коли працівники беруть лікарняний або відпустку, щоби наздогнати роботу, яку не встигають зробити в офісі.

52. Libra

Чи стануть криптогроші Facebook першою дійсно інтернаціональною валютою?

53. Співпраця 2.0

Об'єднати свої зусилля з кимось, хто має схожу професійну кваліфікацію і навички, щоби працювати на одній посаді. Дуже корисно для жінок, насамперед мам.

54. Ліз Джонсон

Паралімпійська золота призерка, яка активно виступає за рівні права на робочому місці.

55. Економіка довголіття

Ідея "старості" суперечить діловому мисленню. Але залучення людей похилого віку разом із молодим поколінням дозволяє подолати "демографічну бомбу уповільненої дії".

56. Маріем Джамме

Британська підприємиця сенегальського походження, яка збирається за десть років навчити кодування один мільйон жінок.

57. Масайосі Сон

Гендиректор SoftBank - другої за величиною компанії в Японії - став найамбітнішим інвестором з найбільшими витратами в Кремнієвій долині.

58. MeToo

Як цей глобальний рух змінив і продовжує змінювати робочу атмосферу.

59. Міа Пердомо та Андреа де ла П'єдра

Засновниці компанії Aequales, яка складає рейтинг латиноамериканських компаній за гендерною рівністю.

60. Мікроперерви

Регулярні короткі паузи в інтенсивній роботі - навіть на кілька секунд - можуть принести величезну користь.

Image caption Хоча традиційні гендерні ролі змінити складно, є практичні способи, як полегшити життя батьків, які працюють

61. Мікродози

Деякі працівники IT-галузі переконані, що невелика кількість психоделічних речовин підвищує продуктивність та творчість. Науковці поки що перевіряють цю гіпотезу.

62. Мікроелектромережа

Невеликі, прості в монтажі електромережі можуть вирішити проблему відключень електроенергії в країнах, що розвиваються.

63. Наноінфлюенсери

Відомі блогери зірки соцмереж можуть однією публікацією спілкуватися з мільйонами своїх послідовників.

Але бренди дедалі частіше віддають перевагу локальним знаменитостям. У них може бути лише пара тисяч фоловерів, але вони ближчі до них.

64. Нейрорізноманітність

Мозок різних людей працює не однаково, але відбір на вакансію та офісне життя переважно керуються "нормою". Незабаром ситуація зміниться.

65. Гендерна варіативність

У професійній галузі також поступово приходить усвідомлення і прийняття гендерної різноманітності. Це робить атмосферу на ринку праці більш толерантною і рівною.

66. Забруднення шумом

Сьогодні більшість офісів влаштовані за принципом опенспейсу. Але постійний фоновий шум змушує працівників відволікатись і підвищує втому. Утім, як не дивно, поліпшити ситуацію можна додавши ще більше звуків, наприклад, слухати білий шум.

67. Офісний город

Ви можете зробити свій офіс більш екологічним, якщо прямо в ньому вирощувати овочі для обіду.

68. Експлуатація захоплень

Робота заради досвіду, тобто без оплати, стає дедалі популярнішою. Ця практика, насамперед, часто трапляється в креативних галузях, як-от медіа або музична індустрія.

69. Прозорі зарплати

Розпитувати колег про їхні зарплати раніше було табу. Але тепер це може змінитися. Прозорі зарплати - гарний спосіб боротися з гендерною, етнічною чи будь-якою іншою нерівністю.

70. Народна аналітика

Процес найму на роботу далеко не завжди є об'єктивним через елітарність або упередженість. Чи зміниться ситуація, якщо за справу візьмуться алгоритми?

71. Пермалентність

Ситуація коли позаштатний співробітник-фрилансер починає працювати на компанію повний робочий день, але не має всіх переваг постійної посади.

72. Кооперативи платформі

Технологічні гіганти, як-от Uber і Deliveroo, існують за рахунок незалежних підрядників, на яких вони перекладають відповідальність за будь-які ризики.

Новий світовий рух намагається створити альтернативні компанії, які поєднають модель платформи з передачею власності в руки працівників.

73. Хмарні офіси

Можливість працювати віддалено спричинила швидке зростання коворкінгів. Але тепер імпровізований офіс може з'явитися будь-де, навіть в аеропорту або торговельному центрі.

74. Кар'єра-портфоліо

У недалекому майбутньому традиційний кар'єрний шлях може радикально змінитися. Поширеним стане поєднання професійних навичок із різних галузей, наприклад, дизайнер/аніматор/влогер.

75. Пост-робоче суспільство

Автоматизація, вочевидь, зробить наше життя легшим і зручнішим, але чи не заберуть машини в нас всю роботу?

Філософи і футуристи намагаються уявити, яким буде світ, в якому зникне робота.

Image caption Одна голова - добре, а багато - це нейрорізноманітність, і вона має чимало переваг

76. Презентеїзм

Коли співробітник, який почувається погано фізично чи морально, все одно приходить на роботу, але присутній на ній лише формально, оскільки має дуже низьку продуктивність.

77. Няня для прокрастинаторів

Вам треба працювати, а смартфон не припиняє дзижчати? За невелику плату коуч із зосередження допоможе вам здолати прокрастинацію.

78. Плейлист для продуктивності

Прослуховування музики під час роботи може задати правильний ритм, підвищити швидкість та концентрацію.

79. Ввічлива чесність

Відгук про роботу, який висловлюється м'якше, ніж жорстока прямолінійність менеджменту 1980-х, але чесніше, ніж співчутлива брехня XXI століття.

80. Віддалена робоча сила

Деякі міста фінансово заохочують людей переїхати до них. Вони сподіваються, що віддалена робоча сила сприятиме місцевій економіці та населенню.

81. Зворотне наставництво

Старше покоління може багато чого навчитися у своїх молодших колег. Але деяким культурам важко прийняти це.

82. Рух "право на ремонт"

Політика багатьох виробників сучасної техніки передбачає, що поламаний гаджет можна лише замінити, а не відремонтувати. Деякі активісти виступають проти цієї тенденції.

83. Вставай і гаруй

Сучасний культ трудоголізму, хибна позитивність якого заплющує очі на проблему вигорання та безробіття міленіалів.

84. Супутниковий інтернет

Приблизно половина земного населення і досі перебуває в оффлайн. Зв'язок з цією робочою силою за допомогою супутникового інтернету може радикально змінити глобальний ринок праці.

85. Shopify

Сьогодні відкрити онлайн-магазин стало простіше, ніж будь-коли.

86. Slack

Цей чат для роботи в режимі реального часу допоміг багатьом компаніям підвищити продуктивність і скоротити електронне листування.

87. Розумні офіси

Вже у недалекому майбутньому ми працюватимемо в автоматизованих, персоналізованих та централізованих офісах.

88. М'які навички

Сьогодні найважливішими є здібності, яких не мають автоматизовані системи, як-от креативність, гнучкість, вміння переконувати. Однак знайти таких спеціалістів, виявляється, нелегко.

89. Загони

Новий метод організації роботи, який першим запровадив музичний гігант Spotify, передає контроль в руки спеціалізованих команд в офісі.

90. Супер додатки

Шалено популярні в Азії додатки, які роблять за вас усе - від бронювання подорожей до покупки будь-чого - радикально змінюють спосіб життя людей та ведення справ.

Image caption Філософія "вставай і гаруй" спонукає до нездорових стосунків з роботою і вигорання

91. Суперробота

Якщо ви вже відчуваєте, що працюєте на трьох вакансіях водночас, знайте, що саме такою і буде робота в майбутньому.

92. Телеприсутність

Замість того, щоб наділити роботів розумом самостійно виконувати завдання, простіше дозволити комусь керувати ними з відстані. Але це, безперечно, переверне догори дриґом усю систему того, хто, де і коли виконує завдання.

93. Термостати

Схоже вчені незабаром знайдуть відповідь до вічного каменю спотикання - за якої температури ми працюємо найкраще?

94. TikTok

Соцмережа, де буде швидко розвиватися відеоконтент, - це не YouTube або Instagram. На TikTok зароблять чимало грошей.

95. Несвідоме упередження

Деякі судження впливають на наші рішення більше, ніж ми усвідомлюємо. В результаті ми стаємо більш схильними дискримінації.

96. Універсальний базовий дохід

Утопічна ідея Томаса Мора про "безкоштовні" гроші, які має видавати своїм громадянам держава, вже не видається такою фантастичною.

Вона стане насамперед актуальною, якщо автоматизація праці зробить більшість із нас безробітними.

97. Безлімітний відпочинок

Безкінечна оплачувана відпустка - мрія будь-якого працівника, але насправді вона може добре виснажити.

98. Повернення з пенсії

Пенсіонери нерідко повертаються до роботи - хтось за власним бажанням, а в когось просто немає іншого виходу. Але чи знайдуть вони робочі місця?

99. Жіноча збірна США з футболу

Встановила рекорди за кількістю перемог та обсягом аудиторії. Однак вони все ще отримують меншу зарплатню та мають гірші умови праці, ніж футболісти-чоловіки. Ось чому вони подали в суд.

100. Компанія We

Світовий гігант з коворкінгу прагне дедалі більше розмити межу між вашою роботою та особистим життям. Від цього залежить їхнє майбутнє.

101. Коворкінги для жінок

Простори для роботи, передбачені виключно на жінок, є відповіддю на популярність закритих чоловічих клубів та маскулінної культури технологічних компаній.

Прочитати оригінал цієї статті англійською мовою ви можете на сайті BBC Capital.

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