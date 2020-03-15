Як перевести на віддалену роботу всю країну

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Через епідемію коронавірусу вперше в історії мільйони китайців працюють з дому. Як це змінить корпоративну культуру країни?

Тао Юй працювала у стильному офісі в Шанхаї, найбільшому фінансовому центрі Китаю. Вона співробітниця маркетингового відділу німецького автовиробника Porsche.

Але після спалаху коронавірусу 28-річна дівчина, як і десятки мільйонів її співвітчизників, змушена працювати вдома.

Тао родом із провінції Хубей, звідки почалося поширення вірус. Вона працює з будинку своїх батьків в Хуангані, місті з населенням 7,5 мільйонів.

Це друге після Уханя китайське місто, яке найбільше постраждало від епідемії. "Я встаю, снідаю, йду до кімнати і починаю працювати", - розповідає дівчина.

Тао не любить працювати з дому, але так змушені робити майже всі її сусіди, тому що місто на карантині.

"Я хочу показати, що вдома можна працювати так само ефективно, як в офісі, але я переживаю, що мої колеги вважають це нечесним. Вони можуть думати, що робота з дому - це розкіш", - зазначає вона.

У Китаї робота з дому є значно менш поширеною, ніж на Заході. Але з 3 лютого, коли місцева влада та компанії в усій країні попросили працівників залишатися вдома, мільйони китайців вперше відчули плюси та мінуси віддаленої роботи.

Зміни в робочому режимі міст-мільйонників Пекіна, Шанхая і Хуангана підняли попит на додатки для відеоконференцій, як-от WeChat Work компанії Tencent та DingTalk, що належить Alibaba.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Китайські працівники на вході в офіс у Шанхаї 10 лютого після виходу з карантину. Тепер більшість працює віддалено

Американська компанія Zoom, ще один провайдер відеозв'язку, спостерігає за зростанням своїх акцій на тлі загального спаду на ринку цінних паперів, пов'язаного з епідемією.

Китайці по-різному реагують на експеримент. Дехто скаржиться на настирливих керівників, які не вірять, що з дому можна ефективно працювати.

Декого відволікає родина або їм важко зосередитися в домашніх умовах. Інші ж відзначають кращу продуктивність, а дехто навіть радіє покращенню романтичного життя.

Без поїздок на роботу

32-річна Сунь Мен із провінції Ляонін працює в Пекіні дизайнером навчальних програм для сайту онлайн-освіти VIPKid.

Вона радіє можливості працювати з дому, тому що тепер їй не треба витрачати чотири години на дорогу до роботи.

Переїхати ближче у родини не було можливості, тому що їхній трирічний син відвідує єдиний муніципальний дітсадок поруч із домом.

Генеральний директор компанії, де працює Сунь, результатами першого місяця віддаленої роботи також задоволений.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Попит на додатки для відеозв'язку, як-от DingTalk, та інші інструменти віддаленої робити помітно виріс

В офісі реєстрували час приходу і уходу з роботи. Тепер співробітники надсилають фото "чек-іну" в групу DingTalk та заповнюють щоденні робочі звіти через один із додатків платформи.

Найкраще в роботі з дому, каже Сунь, - це те, що її синові не потрібно чекати до пізнього вечора, щоби побачитись із нею. "Я закриваю свій ноутбук і одразу починаю грати з ним".

Випробування для роботодавців

Яка частка китайської робочої сили працювала віддалено до епідемії Covid-19, точно не відомо. 51% підприємств Китаю заявляють, що мають гнучку політику робочого простору, відповідна цифра для США становить 69%.

Однак гнучкість різні організації визначають по-різному.

За винятком креативних агенцій та технологічних стартапів, більшість китайських компаній досить консервативні. Вони мають авторитарний стиль керування та жорсткий контроль дисципліни.

Робота з дому дуже суперечить уявленням босів про те, як слід керувати працівниками, зазначають західні фахівці, які співпрацюють з китайцями.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Університети перейшли на дистанційну освіту за допомогою онлайн-класів

Жорсткий контроль ускладнює роботу. Як скаржиться 23-річна Ян, продюсер ігрової компанії NetEase, постійні звіти та відеоконференції забирають час від її безпосередньої роботи.

"Боюся, це знижує мою ефективність", - підсумовує дівчина, яка погодилася назвати тільки своє ім'я.

Зміни в майбутньому?

Попри консервативність корпоративної культури, китайські компанії добре оснащені в технологічному плані і мають всі можливості для організації віддаленої роботи.

У багатьох випадках робота з дому допоможе роботодавцям заощадити на захмарній оренді офісів, а працівникам, яким не потрібно добиратися на роботу, зберегти час і сили.

Проте, чи стане віддалена робота більш поширеною в китайських компаніях і в майбутньому - сказати складно.

На думку доцента Пекінського університету Цюнь Лі, який вивчає корпоративну культуру, працівникам така практика має сподобатися.

"Багато китайців проводять мало часу зі своїми родинами. Оскільки робота і дорога до офісу та назад забирають більшість часу, люди постійно відчувають стрес і втому", - каже Лі.

Зараз багатьом стало легше збалансувати робоче і особисте життя.

Але така система, звичайно, підходить не всім галузям. Приміром, у виробництві уявити її важко.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Додаток WeChat є одним з найпопулярніших, наразі в нього понад мільярд користувачів

З іншого боку, багато компаній вклали гроші у налаштування віддаленої роботи та навчання співробітників, і це збільшує шанси, що вони користуватимуться цієї системою і надалі.

Змінюється й ставлення. "Автократичний підхід до управління стає менш популярним, і менеджери все більше піклуються про потреби співробітників", - вважає Чжан Сяомен, доцент школи бізнесу Cheung Kong у Пекіні.

29-річна Сінді Сонг, PR-менеджер компанії Ruder Finn, розповідає, що робота з дому має свої плюси і мінуси.

"Ми з чоловіком працюємо в одній кімнаті і заважаємо одне одному", - каже жінка. Але з іншого боку, це мало й позитивний вплив на їхній шлюб.

"Ми були дуже зайняті раніше, поверталися додому надто пізно. Тепер ми проводимо разом більше часу, наші стосунки покращилися", - пояснює Сонг.

Прочитати оригінал цієї статті англійською мовою ви можете на сайті BBC Capital.

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