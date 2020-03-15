Як перевести на віддалену роботу всю країну
Через епідемію коронавірусу вперше в історії мільйони китайців працюють з дому. Як це змінить корпоративну культуру країни?
Тао Юй працювала у стильному офісі в Шанхаї, найбільшому фінансовому центрі Китаю. Вона співробітниця маркетингового відділу німецького автовиробника Porsche.
Але після спалаху коронавірусу 28-річна дівчина, як і десятки мільйонів її співвітчизників, змушена працювати вдома.
Тао родом із провінції Хубей, звідки почалося поширення вірус. Вона працює з будинку своїх батьків в Хуангані, місті з населенням 7,5 мільйонів.
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Це друге після Уханя китайське місто, яке найбільше постраждало від епідемії. "Я встаю, снідаю, йду до кімнати і починаю працювати", - розповідає дівчина.
Тао не любить працювати з дому, але так змушені робити майже всі її сусіди, тому що місто на карантині.
"Я хочу показати, що вдома можна працювати так само ефективно, як в офісі, але я переживаю, що мої колеги вважають це нечесним. Вони можуть думати, що робота з дому - це розкіш", - зазначає вона.
У Китаї робота з дому є значно менш поширеною, ніж на Заході. Але з 3 лютого, коли місцева влада та компанії в усій країні попросили працівників залишатися вдома, мільйони китайців вперше відчули плюси та мінуси віддаленої роботи.
Зміни в робочому режимі міст-мільйонників Пекіна, Шанхая і Хуангана підняли попит на додатки для відеоконференцій, як-от WeChat Work компанії Tencent та DingTalk, що належить Alibaba.
Американська компанія Zoom, ще один провайдер відеозв'язку, спостерігає за зростанням своїх акцій на тлі загального спаду на ринку цінних паперів, пов'язаного з епідемією.
Китайці по-різному реагують на експеримент. Дехто скаржиться на настирливих керівників, які не вірять, що з дому можна ефективно працювати.
Декого відволікає родина або їм важко зосередитися в домашніх умовах. Інші ж відзначають кращу продуктивність, а дехто навіть радіє покращенню романтичного життя.
Без поїздок на роботу
32-річна Сунь Мен із провінції Ляонін працює в Пекіні дизайнером навчальних програм для сайту онлайн-освіти VIPKid.
Вона радіє можливості працювати з дому, тому що тепер їй не треба витрачати чотири години на дорогу до роботи.
Переїхати ближче у родини не було можливості, тому що їхній трирічний син відвідує єдиний муніципальний дітсадок поруч із домом.
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Генеральний директор компанії, де працює Сунь, результатами першого місяця віддаленої роботи також задоволений.
В офісі реєстрували час приходу і уходу з роботи. Тепер співробітники надсилають фото "чек-іну" в групу DingTalk та заповнюють щоденні робочі звіти через один із додатків платформи.
Найкраще в роботі з дому, каже Сунь, - це те, що її синові не потрібно чекати до пізнього вечора, щоби побачитись із нею. "Я закриваю свій ноутбук і одразу починаю грати з ним".
Випробування для роботодавців
Яка частка китайської робочої сили працювала віддалено до епідемії Covid-19, точно не відомо. 51% підприємств Китаю заявляють, що мають гнучку політику робочого простору, відповідна цифра для США становить 69%.
Однак гнучкість різні організації визначають по-різному.
За винятком креативних агенцій та технологічних стартапів, більшість китайських компаній досить консервативні. Вони мають авторитарний стиль керування та жорсткий контроль дисципліни.
Робота з дому дуже суперечить уявленням босів про те, як слід керувати працівниками, зазначають західні фахівці, які співпрацюють з китайцями.
Жорсткий контроль ускладнює роботу. Як скаржиться 23-річна Ян, продюсер ігрової компанії NetEase, постійні звіти та відеоконференції забирають час від її безпосередньої роботи.
"Боюся, це знижує мою ефективність", - підсумовує дівчина, яка погодилася назвати тільки своє ім'я.
Зміни в майбутньому?
Попри консервативність корпоративної культури, китайські компанії добре оснащені в технологічному плані і мають всі можливості для організації віддаленої роботи.
У багатьох випадках робота з дому допоможе роботодавцям заощадити на захмарній оренді офісів, а працівникам, яким не потрібно добиратися на роботу, зберегти час і сили.
Проте, чи стане віддалена робота більш поширеною в китайських компаніях і в майбутньому - сказати складно.
На думку доцента Пекінського університету Цюнь Лі, який вивчає корпоративну культуру, працівникам така практика має сподобатися.
"Багато китайців проводять мало часу зі своїми родинами. Оскільки робота і дорога до офісу та назад забирають більшість часу, люди постійно відчувають стрес і втому", - каже Лі.
Зараз багатьом стало легше збалансувати робоче і особисте життя.
Але така система, звичайно, підходить не всім галузям. Приміром, у виробництві уявити її важко.
З іншого боку, багато компаній вклали гроші у налаштування віддаленої роботи та навчання співробітників, і це збільшує шанси, що вони користуватимуться цієї системою і надалі.
Змінюється й ставлення. "Автократичний підхід до управління стає менш популярним, і менеджери все більше піклуються про потреби співробітників", - вважає Чжан Сяомен, доцент школи бізнесу Cheung Kong у Пекіні.
29-річна Сінді Сонг, PR-менеджер компанії Ruder Finn, розповідає, що робота з дому має свої плюси і мінуси.
"Ми з чоловіком працюємо в одній кімнаті і заважаємо одне одному", - каже жінка. Але з іншого боку, це мало й позитивний вплив на їхній шлюб.
"Ми були дуже зайняті раніше, поверталися додому надто пізно. Тепер ми проводимо разом більше часу, наші стосунки покращилися", - пояснює Сонг.
Прочитати оригінал цієї статті англійською мовою ви можете на сайті BBC Capital.
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