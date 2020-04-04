Ризик вигорання під час пандемії вище. Що робити?

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Робота з дому, навчання дітей та догляд за ними, а ще й купа домашніх справ - з початком карантину нам довелося поєднати усе це. Як впоратися з новим стресом?

Вигорання, перевтома на тлі хронічного стресу, добре відома багатьом, насамперед, поколінню міленіалів, які прагнуть встигнути якомога більше.

З початком пандемії Covid-19 вигорання не зникло - воно прийняло іншу форму.

Вигорання не зникло - воно просто стало іншим

Якщо ви серед тих щасливчиків, хто роботу не втратив, ви, напевно, працюєте з дому, намагаючись поєднати це з доглядом за дітьми та іншими нагальними потребами сім'ї.

Повсякденне життя змінилося кардинально, до того ж на нашу голову звалилося безліч питань, з якими раніше ми не стикалися.

Чи треба дезінфікувати продукти, принесені з магазину? Як підтримувати спортивну форму, сидячи вдома? Чи безпечно торкатися картонного пакування? Чи можна обійняти дітей?

І ніби цього було замало, соцмережі бомбардують нас закликами провести час із користю та опанувати щось нове: написати сценарій, зробити шафу або вивчити мальтійську.

Власне, чому б і ні? Ньютон відкрив закон тяжіння, а Шекспір написав "Короля Ліра", сидячи вдома та рятуючись від чуми.

І отже, на нас звалилося виснаження геть іншого виду. Ось чому так важливо усвідомити, що саме з нами відбувається і як не збожеволіти в умовах нових викликів.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Жінка працює з дому під час пандемії коронавірусу

Втома від ухвалення рішень

Під час пандемії вигорання виникає через інші причини. Фахівці називають це "втомою від ухвалення рішень".

На нас падає потік інформації: "сумні і тривожні новини з усього світу, новий графік навчання дітей, налаштування віддаленої роботи", - каже психолог із Бостона Жанна Корец, яка працює з топменеджерами.

Іншими словами, пандемія Covid-19 змушує нас швидко ухвалювати складні рішення в абсолютно новому контексті.

Головна причина вигорання під час пандемії - "втома від ухвалення рішень"

Проблеми, які потребують нагального рішення, змінюються щогодини. З одного боку, питання життя і смерті - як вберегти свою родину, з іншого - повсякденні турботи, як-от що приготувати дітям на обід.

"Ми ще не звикли до цього нового світу", - додає нью-йоркська журналістка і професор біоетики Елізабет Юко.

Ми намагаємось зрозуміти, як організувати свій день і розставити пріоритети, насамперед, коли наш дім, колись наша фортеця, тепер перетворився на офіс, школу і трохи в'язницю.

Усе це поєднується з тиском ухвалювати розумні та безпечні рішення для себе, своєї родини та наших громад.

Знизити очікування

Ситуацію ускладнює й те, що наші звичайні механізми долання стресу - спортзал чи заняття з живопису - тепер не доступні. А спроба відволіктися на щось нове насправді може лише посилити вигорання.

Заклики реалізувати новий крутий проєкт, що палко лунають із соцмереж, можуть загнати у ще більший стрес.

Як вивчати нову мову або опановувати суперкорисні навички, коли не встигаєш робити звичні повсякденні речі.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Комусь нове хобі допомагає розвіятися, для інших - це додаткове джерело стресу

Але кожен має вирішити для себе сам, що йому допомагає, каже Лотта Дірбі, лікарка із клініки Майо, однієї з найбільших медичних науково-дослідних установ у США, яка досліджує вигорання у лікарів.

Комусь до душі медитація або прогулянки наодинці, іншим - зануритися в Netflix.

Головне в запобіганні вигоранню - це не виснажувати себе будь-якою діяльністю.

Не варто вимагати від себе зараз більше, ніж зазвичай

"Люди тривожаться, що не пишуть наступний роман або не вчаться грі на гітарі чи французькій мові. Вони почуваються невдахами, адже не використовують час, який нарешті отримали", - каже професор Юко.

Не варто вимагати від себе зараз більше, ніж зазвичай, навіть, якщо у вас і з'явився вільний час.

Піклуйтеся краще про своє здоров'я, а не про те, як просувається робота над вашим шедевром чи про його відсутність.

Це не назавжди

Як розповідає психолог Жанна Корец, у людей додалося безліч нових турбот: фінансова нестабільність, страх втратити роботу, тривога про батьків, розчарування щодо скасованих поїздок.

А вимоги залишилися такими як і були, якщо не більшими, ви повинні добре виконувати свою роботу (якщо вона у вас залишилася) та вирішувати купу нових питань. Усе це сприяє вигоранню.

Що робити? Подивіться на ситуацію ширше. "Це лише період життя і він мине. Це важкий період, між пунктом А і Б може статися багато тривожних речей, але пункт Б існує. І щодня ми наближаємося до нього", - пояснює професор Юко.

Копирайт изображения Getty Images Image caption З початком карантину багатьом батькам доводиться поєднувати роботу з дому та навчання дітей

Є і хороша новина - можливо, ви опануєте корисні життєві навички за цей час.

Причиною вигорання зазвичай є нереалістичні очікування роботодавця або нас самих, вважає Корец.

Але цілком можливо, що ми вийдемо із пандемії більш гнучкими з новими життєвими навичками, навчившись пристосовуватися до обставин.

"Тож коли ми повернемось до звичного життя, нам буде легше, адже ми навчилися долати труднощі", - впевнена психолог.

Якщо ви розгублені, робіть прості, звичні речі. Для кожного рішення складіть список усіх "за" і "проти". Продумайте ризики.

А втім, мабуть, найкраще, що ви можете зробити під час карантину і що є надійним засобом від вигорання - це не робити нічого.

"Залишаючись вдома, ви вже робите дещо дуже корисне. Тож не роблячи нічого, ви таки щось робите", - підсумовує вона.

Прочитати оригінал цієї статті англійською мовою ви можете на сайті BBC Capital.

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