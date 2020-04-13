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За статистикою, якщо у вас є діти, ви працюєте продуктивніше, єдиний виняток, коли вони весь час поруч. Як влаштувати свій робочий день з дому, коли школи зачинені?

Я люблю працювати вдома. Тут не дме від кондиціонера та немає галасливих колег, менше безглуздих нарад і ніякового "смолтоку" біля кулера.

Я маю працювати надзвичайно ефективно, адже дослідження свідчать, що віддалена праця і материнство зазвичай сприяють продуктивності.

Утім, один нюанс, вдома я не сама, в мене є колеги, маленькі і вибагливі.

Як і багато дітей у світі, моя семирічна донька Анаїс і чотирирічний син Тео не відвідують школу через карантин.

Але заняття не скасовані. Уроки проходять у форматі щоденних відеоконференцій з викладачами, які батьки мають налаштувати, а ще роздрукувати завдання і мотивувати учнів до навчання у незвичних обставинах.

Я і мій чоловік, який також працює з дому, тепер виконуємо ролі кухаря, офісного адміністратора, терапевта та асистента для наших крихітних босів.

Усе це, звісно, разом з нашими повсякденними робочими завданнями.

Потрібні чотири речі: гарне планування, розпорядок дня, творчий підхід і гнучкість

Понеділок тепер щодня.

Ми такі, звичайно, не одні. Батькам у багатьох країнах доводиться поєднувати хоумскулінг із роботою, часто-густо з комічним результатом.

Утім, щоби впоратися з цим завданням і зберегти гармонічні стосунки в родині, на думку фахівців, потрібні чотири речі: гарне планування, розпорядок дня, творчий підхід і гнучкість.

За новим графіком

У повній хаті дітей та батьків, які відчайдушно намагаються працювати, очікування мають бути реалістичними. Вам знадобиться час, щоби пояснити усім, що відбувається.

"Потрібно розмовляти одне з одним та встановити межі", - пояснює Тоня Далтон, консультант з питань продуктивності праці з міста Ешвіль у штаті Північна Кароліна.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Колишня шкільна адміністраторка Фарра Ітон із Нью-Йорка допомагає своїм дітям із домашнім навчанням

Коли діти добре знають графік роботи батьків, їм легше усвідомити, що в певний момент дорослі поза доступом.

"У вас, звісно, буде час побалакати з дітьми, коли можна відволіктися від роботи, але треба привчити малюків, що ви зможете це зробити лише під час перерви".

Хоча графік є життєво важливим, не намагайтеся повторити свій офісний робочий день. Розробіть щоденний план для всієї родини, який поєднуватиме шкільний розклад та робочий графік батьків.

Важливо, щоби всі в родині знали цей план, "це дозволить кожному розуміти, чого очікувати в нових обставинах", радить Голланд Гаїс, консультант з професійного розвитку із Нью-Йорка.

Впоратися з новими умовами роботи Інгрід Янсен та її чоловікові допомагає однаковий режим щодня.

"Нещодавно ми домовилися про щоденний графік, який передбачає сніданок, обід і вечерю в той самий час щодня, дві перерви на фізичну розминку, наприклад, прогулянку або їзду на велосипеді, а також час на домашні справи", - ділиться Янсен, засновниця онлайн-бізнесу, яка мешкає в Лондоні.

(Пані Янсен дала свій коментар ще до нових правил, які обмежили тренування до одного разу на день.)

Батьки молодших школярів можуть влаштувати собі ранню робочу зміну до початку "уроків", пропонує консультант Роберта Андраде із Сан-Пауло в Бразилії.

Тепер вона дозволяє дітям спати до дев'ятої години, поки сама працює, а пізніше робить перерву, щоби допомогти їм з навчанням. "Мені довелося дещо змінити звички", - пояснює жінка.

По черзі з чоловіком

Домашні обов'язки і їх розподіл під час карантину, вочевидь, зміняться. Дорослим доводиться адаптуватися до роботи з дому, комусь вперше, що пов'язано зі стресом та технічними труднощами.

Комусь доведеться вперше організовувати домашнє навчання для дітей. І всі ми стежимо за розвитком останніх подій, турбуємось про родичів та міркуємо про те, як забезпечити родину всім необхідним.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Деякі батьки працюють вранці, поки діти сплять, а потім роблять перерву, щоби допомогти їм із навчанням

Втім, багатозадачність такого рівня часто не дозволяє зосередитися на певному завданні.

Один із варіантів - створити вікна для продуктивної праці. Якщо працюють обидва батьки, треба розділити час на блоки, під час яких один з батьків матиме змогу повністю сфокусуватися на роботі.

Це дозволить кожному виконати важливе завдання і зберегти нервову систему, зазначає Клаудія Гладіш, засновниця лінії з догляду за шкірою, яка мешкає в Кентфілді в штаті Каліфорнія.

Клаудія заміжня і має двох маленьких дітей.

Протягом дня кожен з батьків повинен мати змогу повністю зосередитися на роботі

Вони з чоловіком розробили графік догляду за дітьми, який дозволяє кожному мати довший уривок часу для зосередженої праці.

"Це єдиний спосіб зробити так, щоб хтось один не відставав у роботі", пояснює вона.

А жінки і досі ризикують більше, показує дослідження, проведене німецьким фондом Ханса Беклера.

Попри те, що обов'язки по дому та догляду зі дітьми пари все більше ділять між собою, жінки все одно несуть значно більшу відповідальність за організацію навчання дітей, навіть якщо працюють обидва батьки.

Копирайт изображения Unsplash Image caption А, можливо, це - найкращі колеги, з якими вам колись доводилося працювати?

Більшість ментального навантаження - планування та ухвалення рішень щодо життя родини - і досі лежить на жінках.

Дослідження показало, що коли чоловік і жінка мають гнучкий графік роботи і працюють з дому, лише від жінок очікують використання цієї "гнучкості" для виконання інших домашніх справ.

Для чоловіків же робота з дому - це навпаки додатковий ресурс продуктивності, а не засіб поєднання обов'язків із різних життєвих галузей.

Саме тому так важливо під час карантину обговорити зі своїм партнером, як саме ви поділите обов'язки.

І ще не зважайте на повсюдні заклики провести час на карантині з користю. Поставтеся реалістично до необхідності поєднувати роботу і навчання дітей та відмовтесь від деяких, менш важливих справ.

Роботу, яка потребує зосередженості, виконуйте, коли діти зайняті, а на час, коли їм потрібна ваша увага, залиште простіші справи, як-от перевірка пошти та відповідь на листи.

Насолоджуйтесь

Спробуйте винести найкраще із ситуації. Чимало досліджень свідчать про позитивний зв'язок між задоволенням від життя та продуктивністю.

Якщо придивитися, карантин має і чимало плюсів. Ви можете займатися йогою онлайн разом із дитиною, пограти в хованки посеред робочого дня або зайвий раз обійняти свого малюка.

"Дорослі, які працюють повний день, отримали унікальну можливість провести більше часу зі своїми дітьми, крім того цей час також мине", - додає Хаїс.

Не судить себе надто суворо за те, що вам вдалося чи не вдалося виконати протягом дня. Ваші колеги, так само як і ваш бос, налаштовуються на нове життя.

І хоча карантин сера Ісаака Ньютона за часів чуми, безперечно, був більш продуктивним, ніж ваш, не здавайтеся лише тому, що не винайшли власний закон тяжіння.

Вкласти ваших вередливих колег у ліжко ввечері - це також досягнення. Сприймайте це саме так.

Прочитати оригінал цієї статті англійською мовою ви можете на сайті BBC Worklife.

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